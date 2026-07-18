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18 de julho de 2026 às 16:14

“Vou pedir revisão": Alunos recebem notas dos exames nacionais, mas ainda há notas em falta

As notas dos exames nacionais só chegaram às escolas ao início da noite de sexta-feira e ainda há centenas de alunos com classificações suspensas e notas em falta. Depois de consultar as notas, Tomás explicou ao NOW que as classificações ficaram aquém do esperado.

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