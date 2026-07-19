Exames. Algumas notas enviadas às escolas estavam erradas

Há relatos de notas que aumentaram vários valores depois da atualização feita pelo nstituto EduQA.

Algumas notas dos exames inicialmente enviadas na sexta-feira às escolas estavam incorretas, devido a um erro de exportação nos ficheiros, admitiu este domingo o instituto EduQA, garantindo que essa anomalia foi corrigida no mesmo dia.



Pautas dos exames nacionais já foram afixadas Lusa

“Devido a um erro de exportação, algumas classificações foram disponibilizadas incorretamente na primeira remessa de resultados enviada às escolas pelo Júri Nacional de Exames (JNE), na sexta-feira, cerca das 19:30”, adiantou o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) por escrito.

O reconhecimento desta situação surgiu depois de a Lusa ter questionado o instituto sobre se confirmava que os novos ficheiros das classificações dos exames nacionais que foram enviados às escolas incluíam notas alteradas em relação às primeiras avaliações divulgadas aos encarregados de educação e alunos na sexta-feira.

Na resposta, o EduQA garantiu que a “anomalia foi corrigida no próprio dia”, tendo sido enviada uma nova versão dos resultados às escolas, cerca das 23:00, com a “classificação efetivamente atribuída e validada”.

A carregar o vídeo ... Fez um exame nacional e não concorda com a nota que lhe foi atribuída? Saiba como pedir a revisão

Numa comunicação às escolas, o EduQA e JNE alertaram os “estabelecimentos de ensino para esta situação” e solicitaram que fosse prestado um esclarecimento junto de alunos e encarregados de educação, em caso de dúvida, salientou.

Quanto às pautas enviadas no sábado e hoje, o instituto adiantou que apenas tiveram como objetivo resolver situações de classificação suspensa identificadas na sexta-feira.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário, realizados por 166 mil alunos, foram corrigidos em formato digital, mas o processo registou falhas técnicas desde o início, obrigando o Ministério da Educação a adiar os prazos inicialmente previstos.