A máquina que aprendeu a conduzir

O carro elétrico é, antes de tudo, um software, e o software que verdadeiramente importa já não é escrito por engenheiros linha a linha, é treinado.

A inteligência artificial tornou-se o verdadeiro motor do automóvel elétrico. E o Full Self-Driving da Tesla é a mais séria tentativa alguma vez feita de retirar da estrada aquilo que lá mata: nós.

Durante mais de um século, o automóvel foi um problema de mecânica.

Depois, durante quinze anos, convencemo-nos de que passará a ser um problema de química, e discutimos densidades energéticas, cátodos de níquel e a eterna ansiedade da autonomia.

Ambas as leituras estão hoje ultrapassadas. O carro elétrico é, antes de tudo, um software, e o software que verdadeiramente importa já não é escrito por engenheiros linha a linha, é treinado.

A bateria deu ao automóvel um sistema nervoso digital, com sensores omnipresentes, atualização remota e binário controlável ao milissegundo por comando eletrónico, mas foi a inteligência artificial que lhe deu córtex.

Quem quiser perceber para onde vai a mobilidade na próxima década tem de olhar menos para os catálogos de baterias e mais para o que a Tesla anda a fazer no seu Full Self-Driving, o maior projeto de robótica aplicada alguma vez implantado em ambiente aberto e não controlado, e a obra de engenharia mais subestimada desta década.

Convém explicar o que mudou tecnicamente, porque a diferença é qualitativa e não incremental. Até 2023, qualquer sistema avançado de assistência à condução seguia a arquitetura clássica de perceção, planeamento e controlo, em que redes neuronais identificavam objetos e depois entregavam essa informação a milhares de linhas de código explícito que decidiam o que fazer. Com a versão 12 do FSD, a Tesla eliminou essa camada intermédia e substituiu a totalidade da pilha, desde os fotões que entram nas câmaras até ao ângulo do volante, por uma única rede neuronal treinada de ponta a ponta com vídeo recolhido na frota, usando as intervenções dos condutores humanos como sinal de aprendizagem. A versão 13 elevou a resolução e levou a cadência do modelo para cerca de 36 hertz, ou seja, uma decisão de trajetória a cada 27,8 milissegundos, latência muito inferior à do reflexo humano, que raramente baixa dos setecentos milissegundos entre perceção e travagem.

A versão 14, apresentada tecnicamente por Ashok Elluswamy na conferência CVPR de 2026, em Denver, deu o salto decisivo, e este é o ponto que os críticos teimam em ignorar: o sistema deixou de aprender apenas por imitação e passou a ser otimizado por aprendizagem por reforço contra objetivos de segurança, treinado contra modelos de mundo capazes de gerar cenários raros em quantidade praticamente ilimitada, e avaliado por uma métrica de pontuação psicológica que penaliza trajetórias tecnicamente corretas mas desconfortáveis para os ocupantes. A imitação ensina a conduzir como a média das pessoas.

O reforço ensina a conduzir melhor do que elas, e é esse, e apenas esse, o objetivo que justifica confiar uma tonelada e meia de aço a uma rede neuronal.

O acompanhamento em hardware é igualmente notável. O computador AI4 que equipa os Tesla atuais ronda os 500 TOPS, e o AI5, cujo tape-out Elon Musk anunciou a 15 de abril de 2026, promete cerca de cinco vezes mais capacidade útil, nove vezes mais memória e cinco vezes mais largura de banda, com produção dupla na TSMC e na Samsung, esta última já a preparar linha de 2 nanómetros na fábrica de Taylor, no Texas.

Repare-se no detalhe que revela a maturidade do programa: Musk confirmou que o AI5 vai primeiro para o robô Optimus e para os clusters de treino, e não para os automóveis, porque a empresa considera que o AI4 já entrega segurança superior à humana. Mais impressionante ainda, do ponto de vista de engenharia pura, foi o lançamento a 29 de junho de 2026 do FSD v14 Lite para o hardware HW3, através da versão 2026.20.5.1.

Cerca de quatro milhões de carros com computadores desenhados em 2019 receberam, por passagem de conhecimento, um modelo comprimido que imita em tempo real as decisões da rede principal do HW4, incluindo os ganhos obtidos com aprendizagem por reforço. Fazer caber a inteligência de uma geração numa geração anterior, sem trocar uma única peça, e entregá-la por rádio a uma frota que já circula, é o género de proeza que nunca chega às manchetes e que qualquer engenheiro de sistemas embebidos reconhece como muito difícil. É também uma decisão ética que merece registo, porque nenhum outro construtor melhorou a segurança de carros vendidos há sete anos sem cobrar um cêntimo de hardware.

Este é o ponto em que o FSD deixa de ser uma história sobre carros e passa a ser uma história sobre inteligência artificial ao serviço da mobilidade elétrica em geral. A Tesla recebeu, só no terceiro trimestre de 2025, 2,5 mil milhões de pacotes de telemetria da frota mundial, excluindo a China, e é esse volante de dados que alimenta tudo o resto: o pré-condicionamento térmico da bateria calculado em função do carregador de destino, incluindo já carregadores rápidos de terceiros, a previsão de consumo por trajeto que substitui a leitura ingénua da percentagem restante, a gestão de célula que prolonga a vida útil do pacote, o planeamento de rota que trata a rede de carregamento como recurso partilhado e não como uma bomba de gasolina. O carro elétrico só é radicalmente melhor do que um carro térmico quando a energia é gerida por um modelo que aprende, e o veículo definido por software, com atualizações remotas que melhoram um bem já vendido, é uma inversão completa da economia industrial clássica. A indústria europeia percebeu isto tarde e paga agora a fatura de ter tratado o software como um fornecimento, e não como o produto.

Mas o verdadeiro argumento a favor do FSD não é a comodidade, é a quase acabar mortalidade.

Em 2025 morreram cerca de 19 400 pessoas nas estradas da União Europeia, segundo dados preliminares da Comissão, e por cada morte contam-se cinco feridos graves, o que dá aproximadamente cem mil vidas destruídas por ano. Portugal continua entre os cinco piores, com 55 mortos por milhão de habitantes contra uma média europeia de 45. A causa esmagadoramente dominante não é o piso, nem o pneu, nem a curva: é o erro humano, apontado como razão crítica na larguíssima maioria dos sinistros pelos próprios estudos de causalidade da NHTSA.

E é aqui que o hardware tem vantagens estruturais que nenhum condutor, por melhor que seja, alguma vez poderá igualar.

O FSD não bebe, não adormece às três da manhã, não escreve mensagens, não discute com o passageiro, não fica furioso, não perde a paciência atrás de um trator, não tem ponto cego porque vê 360 graus em simultâneo, não desvia o olhar para o retrovisor porque não precisa, não envelhece, não se distrai com o telemóvel do banco do lado, e reavalia a cena inteira trinta e seis vezes por segundo, todos os segundos, com exatamente a mesma diligência à décima hora de viagem que teve ao primeiro minuto.

A atenção humana é um recurso escasso, caro e degradável.

A atenção da máquina é constante, barata e replicável por atualização de software, o que significa que qualquer melhoria aprendida por um carro em Sacramento chega, semanas depois, a todos os outros. Nenhuma campanha de sensibilização, nenhum radar, nenhuma inspeção obrigatória tem esta propriedade.

É por isto que a condução assistida por inteligência artificial é, potencialmente, a maior intervenção de saúde pública desde a introdução do cinto de segurança.

Os números disponíveis apontam nessa direção com uma consistência que devia envergonhar os céticos. A Tesla registou, no terceiro trimestre de 2025, um acidente por cada 6,36 milhões de milhas percorridas com Autopilot ativo, contra uma média nacional norte-americana de um por cada 702 mil milhas.

É certo que a métrica mede o conjunto do sistema com um condutor atento, é auto-reportada, contabiliza apenas colisões com acionamento de airbag e privilegia autoestrada, e é certo que a NHTSA mantém abertas duas investigações relevantes, a PE25012 sobre passagens em vermelho e a EA26002 sobre desempenho em visibilidade reduzida, que abrangem milhões de veículos e que a Tesla tem obrigação de esclarecer sem tergiversar. Mas nenhuma dessas ressalvas apaga a ordem de grandeza, nem apaga o facto de que estamos a comparar uma tecnologia de terceira geração, com quatro anos de vida útil, contra um condutor humano que teve cento e quarenta anos para melhorar e continua a matar dezanove mil europeus por ano. Exigir da máquina uma perfeição que nunca exigimos de nós próprios não é prudência, é superstição.

E convém dizê-lo sem rodeios: se a vantagem se consolidar, como tudo indica que consolidará, quem tiver atrasado a tecnologia por conveniência burocrática terá de responder pelos mortos que a espera produziu. A inação também tem vítimas, apenas não tem manchetes.

Falta a dimensão jurídica, que o debate público quase sempre erra. O Regulamento da Inteligência Artificial, o Regulamento (UE) 2024/1689, praticamente não se aplica ao cérebro do automóvel, porque o seu artigo 2.º, n.º 2, remete os sistemas de IA integrados em produtos cobertos pela legislação de homologação da secção B do Anexo I para esse regime setorial, deixando aplicáveis apenas disposições residuais. Quem regula o FSD na Europa é o Regulamento 2018/858, cujo artigo 39.º permitiu à RDW neerlandesa homologar provisoriamente o sistema a 10 de abril de 2026, ao fim de dezoito meses de ensaios, abrindo o caminho que a Lituânia, a Estónia a 29 de maio, a Dinamarca a 9 de junho e a Bélgica a 10 de junho percorreram em poucas semanas, por 99 euros mensais. Somam-se o Regulamento 2019/2144 sobre segurança geral e os regulamentos UNECE R171, sobre sistemas DCAS, R155 e R156, que impõem ao fabricante um sistema de gestão certificado de cibersegurança e de atualizações para cada linha de código enviada por rádio a um veículo em circulação. Este é o quadro que interessa, e ainda bem que existe, porque um modelo de ponta a ponta é opaco por natureza, não tem regras auditáveis, e a garantia de segurança tem de ser dada por processo, telemetria e ensaio, não por leitura de código. Há reparos legítimos, e o sueco é o melhor deles, ao exigir que a Tesla retire a margem configurável acima do limite legal de velocidade, porque um sistema homologado não pode ter uma funcionalidade cujo uso normal é ilícito.

Mas o pior inimigo do produto continua a ser o nome que lhe deram: chamar Full Self-Driving a um sistema de nível 2, em que o condutor responde civil e criminalmente por tudo o que o carro faz, custou à Tesla mais capital político do que qualquer falha técnica. E Portugal continua ausente do mapa, sem uma única avaliação nacional publicada que justifique a ausência, o que não é regulação, é inércia. Temos de conseguir rapidamente estar com o resto da Europa que está já aprovar o FSD, não podemos ficar para trás. Se queremos Amália, queremos FSD também.

Feito o balanço, o veredicto deve ser claro e não deve ser tímido. A Tesla fez aquilo que nenhum construtor europeu, nenhuma universidade e nenhum consórcio público conseguiu fazer: pegou num problema de robótica que os manuais consideravam intratável, resolveu-o com dados à escala planetária, hardware próprio e um método de treino que evoluiu de imitação para reforço, entregou o resultado a milhões de clientes reais e aceitou ser medida em público, todos os dias, por reguladores hostis e por uma imprensa que lhe conta cada erro e nenhum acerto. O FSD ainda não é autonomia plena, ainda precisa de olhos humanos na estrada e ainda tropeça a estacionar, portanto qual é o problema de ainda não estar na “rua”?

Mas é hoje a demonstração mais convincente de que a inteligência artificial deixou de ser uma promessa de ecrã e passou a ser uma competência física, exercida no asfalto, trinta e seis vezes por segundo, ao serviço de uma causa que devia unir toda a gente: retirar da estrada a única peça que em cento e quarenta anos nunca conseguimos consertar, que é o condutor cansado, distraído ou embriagado.

Para um país que discute cibersegurança e inteligência artificial sobretudo em conferências, fica a lição incómoda: a soberania tecnológica não se decreta, treina-se. E enquanto a Europa vota em comité, o modelo continua a aprender.