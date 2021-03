Devo tomar ou não uma vacina da AstraZeneca?

Vários países europeus estão a suspender a vacinação com a vacina da AstraZeneca, devido ao registo de mortes entre pessoas vacinadas em Itália, Dinamarca e Áustria. A Agência Europeia do Medicamento (EMA) está a investigar e adianta que até agora, ainda não se sabe se há uma relação entre a vacina e as mortes. Em Portugal, o Infarmed indicou que não foram recebidas doses do lote sob investigação na Áustria e Dinamarca, e que não vai suspender a vacinação.



O que aconteceu?

Esta segunda-feira, dia 8 de março, a Áustria deixou de administrar as doses da vacina da AstraZeneca – Universidade de Oxford pertencentes ao lote ABV5300, depois de se ter registado a morte de uma enfermeira de 49 anos vacinada em Zwettl, perto de Viena. A enfermeira morreu dois dias depois de receber a vacina, com várias tromboses.Outra enfermeira do mesmo centro de saúde, de 35 anos, sentiu sintomas graves de embolia pulmonar, mas encontra-se a recuperar.