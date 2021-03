Covid-19. Vacina da AstraZeneca é razão para alarme?

Portugal tornou-se na segunda-feira no 19.º país europeu a suspender temporariamente a administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19, depois de reações adversas graves que incluíam casos de coagulação do sangue e embolia pulmonar em vacinados. Mas a probabilidade destes eventos não é maior com vacinação do que na população em geral e os benefícios continuam a justificar os eventuais riscos da vacinação.





Com que frequência são registados casos destes em Portugal?