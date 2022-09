Criptomoeda. Consumo energético da Ethereum vai diminuir exponencialmente

Até agora cada transação desta criptomoeda custava o equivalente a uma semana de consumo energético de uma família norte-americana. Espera-se a entrada de mais investidores, mas nem todos estão satisfeitos com a mudança.

O sistema de blockchain da Ethereum vai receber uma atualização de software que permitirá reduzir o impacto no consumo de energia da mineração desta criptomoeda, baixando a quantidade de energia que é necessária para cada transação. Esta nova medida pode trazer mais investidores para aquela que é a segunda criptomoeda mais famosa da atualidade. No entanto, os investidores mais antigos não estão satisfeitos com estas alterações.