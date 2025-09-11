Sábado – Pense por si

Wine & Music Melides recebe evento exclusivo que celebra vinho, arte e lifestyle num ambiente de luxo absoluto. Ainda há alguns lugares disponíveis.

O Hotel Vermelho de Christian Louboutin é o palco da estreia da ExperienceA, com marcas como Bentley, Boca do Lobo, Cognac Rémy Martin Louis XIII, e outras marcas de eleição que irão estar associadas à celebração.

Melides, 09 de setembro de 2025 - No próximo dia 22 de setembro, o elegante Hotel Vermelho, em Melides — a joia hoteleira de Christian Louboutin — abre as portas a uma noite onde o luxo se vive com todos os sentidos. Trata-se da estreia da ExperienceA, a nova marca do grupo Wine Tourism in Portugal, que apresenta a primeira edição do Wine & Music, um evento exclusivo que promete tornar-se referência no calendário nacional de experiências de alta gama. Com acesso limitado a um número muito restrito de convidados, esta experiência foi desenhada para quem procura mais do que um evento: uma imersão sensorial onde o vinho, a gastronomia, a música e a arte se encontram com o melhor do design, da performance e da sofisticação. Com poucos lugares no total, ainda há algumas vagas para apreciadores de momentos únicos. https://experiencea.pt/wine-music/

Melides celebra vinho, arte e lifestyle no Hotel Vermelho de Christian Louboutin
O Wine & Music conta com a presença e apoio de marcas que representam o mais alto nível de luxo e lifestyle a nível internacional, como: Bentley Porto, Boca do Lobo, Bang & Olufsen, Deritec, Cognac Remy Martin Louis XIII, Águas Monfortinho, S. Pellegrino e Riedel. Cada uma destas marcas estará representada de forma exclusiva e experiencial, reforçando o compromisso da ExperienceA em criar um ecossistema de luxo contemporâneo onde cada detalhe é uma afirmação de gosto, distinção e raridade. Com esta primeira edição do Wine & Music, a ExperienceA afirma-se como a mais recente assinatura de experiências de luxo em Portugal, focada na criação de eventos exclusivos, sensoriais e memoráveis, que unem o património português a uma visão contemporânea de sofisticação.

