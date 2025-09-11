Cruz Vermelha e Lendas de Futebol unidas em jogo solidário

Maior evento solidário desportivo pretende mobilizar para causas humanitárias e apoiar população e famílias mais vulneráveis

09 setembro, 2025 - A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) associa-se ao maior evento solidário desportivo, The Legends Charity Game, que reunirá, em Lisboa, as maiores lendas do futebol português e mundial.



Ídolos de Portugal e Ídolos World jogam em Lisboa a 15 de setembro

A realizar-se no próximo dia 15 de setembro no Estádio José Alvalade (Sporting CP), o jogo pretende mobilizar cerca de 60 mil espectadores e milhões de pessoas a assistir online ou por televisão, com o objetivo de angariar mais de 1 milhão de euros para a CVP e outras instituições de solidariedade que apoiam populações e famílias em situações de grande vulnerabilidade, especialmente em situações de conflitos armados.

António Saraiva, Presidente da CVP, destaca a importância da iniciativa: “O The Legends Charity Game é muito mais do que um jogo. É um exemplo de como o desporto pode mobilizar a sociedade para causas maiores, transformando solidariedade em recursos que permitem reforçar as nossas respostas humanitárias. Cada contributo faz a diferença na vida de quem mais precisa.”

Organizado pela Sport Global Group, em colaboração com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) o jogo contará com a participação de várias estrelas nacionais e internacionais, como Luís Figo, Ricardo Carvalho, Nani, Quaresma, Vítor Baía, Simão, Fábio Coentrão, Nuno Gomes, Kaká, Roberto Carlos, Del Piero, Carles Puyol, Zanetti, Owen, Schmeichel e Cafu. Para além das lendas do futebol, a iniciativa vai também contar com uma atuação dos Calema no intervalo do jogo.

Os escort players deste jogo, que entrarão em campo com as grandes estrelas, serão 42 rapazes e raparigas, entre os 6 e os 14 anos, pertencentes à equipa de futebol comunitária da Cruz Vermelha Portuguesa, os Young Birds, constituída maioritariamente por migrantes, refugiados e jovens com necessidades especiais.

O Legends Charity Game é um apelo à união, à empatia e ao propósito. Cada contributo angariado apoiará respostas humanitárias em Portugal, na Ucrânia e noutros contextos de crise internacional, levando esperança e dignidade a quem mais precisa.