Cruz Vermelha e Lendas de Futebol unidas em jogo solidário

Maior evento solidário desportivo pretende mobilizar para causas humanitárias e apoiar população e famílias mais vulneráveis
09 setembro, 2025 - A Cruz Vermelha Portuguesa
(CVP) associa-se ao maior evento solidário desportivo, The Legends Charity Game, que reunirá, em Lisboa, as maiores lendas
do futebol português e mundial.
Ídolos de Portugal e Ídolos World jogam em Lisboa a 15 de setembro
A realizar-se no
próximo dia 15 de setembro no Estádio José Alvalade (Sporting CP), o jogo
pretende mobilizar cerca de 60 mil espectadores e milhões de pessoas a assistir
online ou por televisão, com o objetivo de angariar mais de 1 milhão de euros
para a CVP e outras instituições de solidariedade que apoiam populações e
famílias em situações de grande vulnerabilidade, especialmente em situações de
conflitos armados.
António Saraiva,
Presidente da CVP, destaca a importância da iniciativa: “O The Legends Charity Game é
muito mais do que um jogo. É um exemplo de como o desporto pode mobilizar a
sociedade para causas maiores, transformando solidariedade em recursos que
permitem reforçar as nossas respostas humanitárias. Cada contributo faz a diferença
na vida de quem mais precisa.”
Organizado pela Sport
Global Group, em colaboração com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) o jogo
contará com a participação de várias estrelas nacionais e internacionais, como
Luís Figo, Ricardo Carvalho, Nani, Quaresma, Vítor Baía, Simão, Fábio Coentrão,
Nuno Gomes, Kaká, Roberto Carlos, Del Piero, Carles Puyol, Zanetti, Owen,
Schmeichel e Cafu. Para além das lendas do futebol, a iniciativa vai também
contar com uma atuação dos Calema no intervalo do jogo.
Os escort players
deste jogo, que entrarão em campo com as grandes estrelas, serão 42 rapazes e
raparigas, entre os 6 e os 14 anos, pertencentes à equipa de futebol
comunitária da Cruz Vermelha Portuguesa, os Young Birds, constituída
maioritariamente por migrantes, refugiados e jovens com necessidades especiais.
O Legends Charity Game é um apelo à união, à empatia e ao propósito.
Cada contributo angariado apoiará respostas humanitárias em Portugal, na
Ucrânia e noutros contextos de crise internacional, levando esperança e
dignidade a quem mais precisa.
Cruz Vermelha e Lendas de Futebol unidas em jogo solidário
