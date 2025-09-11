Os Livros Não se Rendem uma colecção da Guerra & Paz, editores

As mais lidas

9 a 15 de setembro

Edição de 9 a 15 de setembro

São estes os títulos já publicados ou a publicar nesta colecção que reúne alguns dos mais brilhantes ensaios publicados nos séculos XX e XXI, abrangendo temas filosóficos, históricos, sociológicos e científicos

1. O crisântemo e a espada, Ruth Benedict

2. Os últimos dias de Hitler, Hugh Trevor-Roper

3. Arrogância fatal, os erros do socialismo, Friedrich Hayek

4. Esperança e medo, dois conceitos de liberdade, Isaiah Berlin

5. A destruição do espírito americano, Allan Bloom

6. A pluralidade dos mundos, para uma teoria evolucionista…, Thomas S. Kuhn

7. Tempestades de aço, Ernst Jünger

8. A busca do ideal, história das ideias, Isaiah Berlin

9. A religião woke, Jean-François Braunstein

10. Aquele por quem o escândalo chega, René Girard

11. Colonialismo, um juízo moral, Nigel Biggar

12. As origens do conflito israelo-árabe, Georges Bensoussan

13. Inglaterra uma elegia, Roger Scruton

14. Sobre os reféns, Ernst Jünger

15. História do fascismo, volume I, Emilio Gentile

16. História do fascismo, vol II, Emilio Gentile

17. O manifesto capitalista, o mercado livre global…, Johan Norberg,

18. A soberania do bem, Iris Murdoch,

19. O fim das políticas de raça, Coleman Hughes

20. Como é que é ser um morcego, Thomas Nagel

21. A literatura, o bem que paga, Antoine Compagnon

22. Vida e destino de Jesus de Nazaré, Daniel Marguerat

23. A infantilização da mente moderna, Greg Lukianoff e Jonathan Haidt

24. Cartas a um jovem dissidente, Christopher Hitchens,

25. Uma História da Filosofia, Luc Ferry

26. Do ritual ao romance, Jessie L. Weston

27. Face ao Obscurantismo Woke, Pierre Vermeren, Emmanuelle Hénin, Xavier-Laurent Salvador

28. A mitologia grega de A a Z, Luc Ferry

Em 2026 serão ainda publicados quatro novos ensaios para fechar o programa de apoio da Fundação Manuel António da Mota e da Mota Gestão e Participações