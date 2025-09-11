Os Livros Não se Rendem uma colecção da Guerra & Paz, editores

São estes os títulos já publicados ou a
publicar nesta colecção que reúne alguns dos mais brilhantes ensaios publicados
nos séculos XX e XXI, abrangendo temas filosóficos, históricos, sociológicos
e científicos
1.
O crisântemo e a espada, Ruth Benedict
2.
Os últimos dias de Hitler, Hugh Trevor-Roper
3.
Arrogância fatal, os erros do
socialismo, Friedrich Hayek
4.
Esperança e medo, dois
conceitos de liberdade, Isaiah Berlin
5.
A destruição do espírito
americano, Allan Bloom
6.
A pluralidade dos mundos, para
uma teoria evolucionista…, Thomas S. Kuhn
7.
Tempestades de aço, Ernst Jünger
8.
A busca do ideal, história das
ideias, Isaiah Berlin
9.
A religião woke, Jean-François Braunstein
10. Aquele por quem o escândalo chega, René Girard
11. Colonialismo, um juízo moral, Nigel Biggar
12. As origens do conflito israelo-árabe, Georges Bensoussan
Se os desafios enfrentados por muitos rapazes são reais e não devem ser ignorados, também é perigoso transformá-los numa narrativa de vitimização que ataca os progressos das mulheres na sociedade, para mais quando persistem indicadores de desigualdade entre sexos, com prejuízo para o feminino.
Ao ver os socialistas que apoiam a Flotilha "humanitária" para Gaza tive a estranha sensação de estar a ver a facção do PS que um dia montará um novo negócio, mais alinhado com a esquerda radical, deixando o PS “clássico” nas águas fétidas (para eles) do centrão.