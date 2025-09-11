Tomar acolhe a 4ª edição do Art’ In Rua – Arte em cada esquina

De 12 a 14 de setembro, Tomar transforma-se
num palco vivo a céu aberto para receber o Art’ In Rua 2025, evento que promove
a cultura, o espetáculo e a cidade como espaço de encontro e partilha.
Festival Internacional de Artes de Rua de Tomar, 12 a 14 setembro 2025
Nascido em 2022 de uma parceria entre o
Município de Tomar e a Tenda Produções, o festival chega à sua 4ª edição com
uma programação eclética que reúne companhias nacionais e internacionais,
apresentando circo contemporâneo, teatro, música, estátuas vivas, fotografia,
oficinas criativas, animações itinerantes e muitas outras performances.
O arranque acontece no Convento de Cristo,
Património Mundial da UNESCO, com um espetáculo de acrobacia aérea da companhia
Dépaso (Chile /Itália). Logo depois, no coração histórico da cidade, a Parada
de Abertura dará o mote para três dias de cor, música e animação nas ruas de
Tomar.
Entre o Convento e o coração histórico, o
festival oferece cerca de quatro dezenas de momentos artísticos, alguns deles
especialmente dedicados aos mais pequenos e às famílias. Num espetáculo
inédito, o rio Nabão transforma-se em cenário de circo contemporâneo sobre a
água, enquanto a programação integra ainda a zona de Street Food e as
exposições e criações da Fábrica das Artes.
Se os desafios enfrentados por muitos rapazes são reais e não devem ser ignorados, também é perigoso transformá-los numa narrativa de vitimização que ataca os progressos das mulheres na sociedade, para mais quando persistem indicadores de desigualdade entre sexos, com prejuízo para o feminino.
Ao ver os socialistas que apoiam a Flotilha "humanitária" para Gaza tive a estranha sensação de estar a ver a facção do PS que um dia montará um novo negócio, mais alinhado com a esquerda radical, deixando o PS “clássico” nas águas fétidas (para eles) do centrão.