Tomar acolhe a 4ª edição do Art’ In Rua – Arte em cada esquina

De 12 a 14 de setembro, Tomar transforma-se num palco vivo a céu aberto para receber o Art’ In Rua 2025, evento que promove a cultura, o espetáculo e a cidade como espaço de encontro e partilha.

Festival Internacional de Artes de Rua de Tomar, 12 a 14 setembro 2025
Festival Internacional de Artes de Rua de Tomar, 12 a 14 setembro 2025

Nascido em 2022 de uma parceria entre o Município de Tomar e a Tenda Produções, o festival chega à sua 4ª edição com uma programação eclética que reúne companhias nacionais e internacionais, apresentando circo contemporâneo, teatro, música, estátuas vivas, fotografia, oficinas criativas, animações itinerantes e muitas outras performances.

O arranque acontece no Convento de Cristo, Património Mundial da UNESCO, com um espetáculo de acrobacia aérea da companhia Dépaso (Chile /Itália). Logo depois, no coração histórico da cidade, a Parada de Abertura dará o mote para três dias de cor, música e animação nas ruas de Tomar.

Entre o Convento e o coração histórico, o festival oferece cerca de quatro dezenas de momentos artísticos, alguns deles especialmente dedicados aos mais pequenos e às famílias. Num espetáculo inédito, o rio Nabão transforma-se em cenário de circo contemporâneo sobre a água, enquanto a programação integra ainda a zona de Street Food e as exposições e criações da Fábrica das Artes.

Programa completo e informações em www.cm-tomar.pt

