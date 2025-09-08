Casa Redondo reforça portefólio global com aquisição de Sheridan’s à Diageo

A Casa Redondo, empresa familiar portuguesa responsável por marcas como Licor Beirão e Safari, anunciou a aquisição de Sheridan’s, o icónico licor de dupla câmara, à Diageo.



Reconhecido mundialmente pela sua garrafa singular, o Sheridan’s combina um licor de café com uísque e um licor cremoso de chocolate branco de leite. Ao serem servidos em simultâneo, os dois licores criam no copo uma experiência visual e sensorial única, que conquistou consumidores em mais de 50 mercados, com especial destaque na Europa.

Esta aquisição representa um marco importante na estratégia de crescimento internacional da Casa Redondo. Com Sheridan’s, a empresa alarga o seu alcance global e reforça o seu portefólio com uma marca de elevada notoriedade junto dos consumidores.

O negócio marca também a segunda aquisição internacional da Casa Redondo em apenas dois anos, sublinhando o compromisso do grupo em expandir a sua gama premium e consolidar a sua presença internacional.

Para apoiar este crescimento, a Casa Redondo irá reforçar de forma significativa as suas equipas e capacidades nas áreas comercial, de marketing e logística, investindo em novos talentos e recursos para garantir uma integração eficiente e o desenvolvimento sustentável da marca Sheridan’s nos principais mercados.

“O Sheridan’s é uma marca única, com forte reconhecimento junto dos consumidores e uma identidade vincada. Integrá-la no nosso portefólio representa um momento decisivo para a Casa Redondo”, afirmou Daniel Redondo, CEO. “Esta aquisição reforça a nossa presença internacional e reflete a nossa ambição de construir um negócio cada vez mais global.”

Ricardo Redondo, CFO, acrescentou: “Este passo consolida a nossa posição como um interveniente global de referência. Sublinhamos também o nosso compromisso de longo prazo com o crescimento sustentável e com a construção de parcerias sólidas nos mercados internacionais.”

Com a integração de Sheridan’s no portefólio, a Casa Redondo reforça a sua ambição de construir um portefólio global de referência, com bebidas espirituosas distintas e premium, capazes de gerar ligação e ressonância junto dos consumidores em todo o mundo.