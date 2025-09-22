SOLINCA RECOMPENSA SÓCIOS COM SALDO EM CARTÃO CONTINENTE: 5€ POR SEMANA PARA SEMPRE EM TROCA DE 30 MINUTOS DE TREINO

A nova campanha Solinca quer
recompensar os sócios por aderirem a um estilo de vida mais saudável: as novas
inscrições recebem 5€ por semana em Cartão Continente para sempre, desde
que treinem um mínimo de 30 minutos semanais, para além de estarem isentos de
taxa de inscrição ou obrigatoriedade de fidelização.
Equipamento variado numa área de pesos num ginásio
O simples esforço de meia hora de
cada sócio equivale a um compromisso vitalício da marca, que recompensa
financeiramente em Cartão Continente, o que impacta positivamente o
cabaz de alimentos. Mas, se nos planos sem fidelização o Solinca garante
5€ para sempre, nos planos com fidelização a recompensa vai mais além e garante
7,5€ por semana em cartão.
No ano em que assinala 30 anos, o Solinca
quer desafiar os portugueses a recriar hábitos, a superar desafios e a assumir
compromissos pessoais com vantagens complementares. Equipamentos topo de gama,
aulas de grupo – incluindo Les Mills -, piscina e circuito de SPA,
aconselhamento nutricional, planos de treino personalizados e avaliação física incluída
são algumas das ofertas válidas em qualquer um dos 36 ginásios distribuídos por
todo o país – onde, diariamente, mais de 110 mil sócios activos treinam e garantem
uma vida mais saudável.
