SOLINCA RECOMPENSA SÓCIOS COM SALDO EM CARTÃO CONTINENTE: 5€ POR SEMANA PARA SEMPRE EM TROCA DE 30 MINUTOS DE TREINO

A nova campanha Solinca quer recompensar os sócios por aderirem a um estilo de vida mais saudável: as novas inscrições recebem 5€ por semana em Cartão Continente para sempre, desde que treinem um mínimo de 30 minutos semanais, para além de estarem isentos de taxa de inscrição ou obrigatoriedade de fidelização.



Equipamento variado numa área de pesos num ginásio

O simples esforço de meia hora de cada sócio equivale a um compromisso vitalício da marca, que recompensa financeiramente em Cartão Continente, o que impacta positivamente o cabaz de alimentos. Mas, se nos planos sem fidelização o Solinca garante 5€ para sempre, nos planos com fidelização a recompensa vai mais além e garante 7,5€ por semana em cartão.

No ano em que assinala 30 anos, o Solinca quer desafiar os portugueses a recriar hábitos, a superar desafios e a assumir compromissos pessoais com vantagens complementares. Equipamentos topo de gama, aulas de grupo – incluindo Les Mills -, piscina e circuito de SPA, aconselhamento nutricional, planos de treino personalizados e avaliação física incluída são algumas das ofertas válidas em qualquer um dos 36 ginásios distribuídos por todo o país – onde, diariamente, mais de 110 mil sócios activos treinam e garantem uma vida mais saudável.