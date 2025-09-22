Verlingue Portugal acompanha a expansão da Bondalti no Mercado Espanhol

Paroles D’Experts é a série da Verlingue Portugal focada a 100% na experiência do Cliente. O segundo episódio conta com a Bondalti, que recentemente entrou em processos de internacionalização para Espanha. A série Paroles D’Experts é uma iniciativa internacional, promovida pelo Grupo Verlingue, o 9.º maior Corretor de Seguros em França, focada na partilha de conhecimento especializado sobre seguros e gestão de risco corporativo, na voz dos Clientes e dos especialistas comerciais.



Série "Paroles D'Experts" aborda a experiência do cliente com Bondalti e Verlingue

Juntos há mais de 40 anos, são várias as boas experiências que marcaram a relação comercial entre a Bondalti e a Verlingue Portugal e que ficaram na memória daqueles que têm tido a oportunidade de a presenciar, como é o caso do Site Director, David Lopes, e do Commercial Director, José Bastos, respetivamente.

A Bondalti é a maior empresa portuguesa do setor químico, o maior produtor ibérico de cloro e líder europeu de venda de anilina. A empresa destaca-se pela sua aposta na inovação, sustentabilidade e crescimento, mantendo a segurança, a responsabilidade ambiental e a continuidade operacional como prioridades. A sua atividade principal centra-se em dois eixos industriais: a produção de cloro, anilina e os seus derivados, utilizados na produção de compostos orgânicos e inorgânicos aplicados em setores como farmacêutico, alimentar, automóvel e o têxtil.

Com um forte compromisso com a circularidade e a descarbonização dos processos, David Lopes descreve a expansão da Bondalti, que tem vindo a consolidar a sua presença no mercado ibérico. Em 2021, a empresa adquiriu em Espanha o Grupo Alfaro, operando sob a marca Bondalti Water, especializada em soluções de tratamento de águas. Mais recentemente, lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre outra empresa espanhola, num investimento estimado em 329 milhões de euros.

Face a uma operação desta dimensão, que representa não só uma ampliação geográfica, mas também um salto estratégico, David Lopes reconheceu a importância de contar com parceiros experientes e com um profundo conhecimento da gestão de risco no setor industrial perante aquilo que considera “um movimento arrojado e extremamente ambicioso para o mercado ibérico”.

É neste contexto que a relação com a Verlingue Portugal ganha especial relevância, conforme José Bastos comprova. Mais do que um Corretor de Seguros, a Verlingue tem sido um aliado estratégico, capaz de apresentar soluções de seguro personalizadas que acompanham a visão de futuro da Bondalti, muitas vezes em mercados internacionais, desenhadas para mitigar riscos complexos e antecipar exigências regulatórias.

A anteceder este episódio, a Verlingue Portugal lançou 3 teasers, nos quais vemos outras perspetivas desta relação que não se encontram no episódio completo, disponíveis aqui.

A Verlingue Portugal oferece soluções de seguros personalizadas para a Indústria Química, focadas na gestão de riscos, conforme se pode ler na edição Verlingue Expert A crescente exposição ao risco na Indústria Química. Com uma abordagem especializada e serviço de consultoria, a Corretora ajuda a minimizar riscos, otimizar custos e garantir o crescimento sustentável dos seus Clientes, com acesso a soluções domésticas e internacionais, promove a análise, antecipação e prevenção dos riscos, com soluções à medida de cada Cliente.

A série Paroles D’Experts terá mais episódios ao longo do ano com outros especialistas e Clientes, mas com a mesma relação de confiança.

