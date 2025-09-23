ModaLisboa na Avenida celebra o lado cosmopolita da moda

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
O lado mais cosmopolita da semana da moda de Lisboa
vive-se na Avenida da Liberdade, ponto de encontro de tendências nacionais e
internacionais. A Avenida estará inserida pela primeira vez na semana da moda
de Lisboa, com uma programação paralela que integra vários happenings na edição
de outubro. A ModaLisboa na Avenida celebra a Moda com conversas, workshops e
momentos de convívio em ambientes distintos.
Evento de moda em Lisboa, na Avenida da Liberdade
Este desafio lançado pela Associação Avenida, e
acolhido desde o primeiro momento pela Associação Moda Lisboa, é a expressão
viva do projeto de expansão geográfica que a 65º edição preconiza – ModaLisboa
BASE -, com vários espaços da cidade a beneficiarem da movida própria de uma
semana da moda, para além do seu habitual epicentro, no Pátio da Galé. Entre 1
e 5 de outubro, será possível visitar um atelier de alfaiataria, privar com
designers de moda portugueses, participar em workshops, descobrir tendências de
moda, eyewear e maquilhagem, deliciar-se com menus e cocktails especialmente
criados para a ModaLisboa, ou simplesmente usufruir de um ambiente de festa num
dos novos rooftop da cidade.
E tudo isto na Avenida mais icónica de Lisboa!
A Avenida da Liberdade com as suas marcas globais, do
luxo ao prêt-à-porter e espaços de cultura icónicos, é uma referência da
cidade. Sempre na vanguarda das tendências é o lugar onde grandes marcas
escolheram fazer a sua BASE. Para as marcas portuguesas que aqui se encontram a
Avenida é também uma excelente BASE para a sua internacionalização.
“A Associação Avenida assume como missão valorizar a
excelência da Avenida da Liberdade. A parceria com a ModaLisboa reforça este
propósito, revelando novidades de marcas internacionais ao mesmo tempo que
celebra o talento português através de uma programação concebida por associados
da Avenida, sob a curadoria da ModaLisboa. Este território singular reúne
marcas de autor e guardiões do saber artesanal, em sintonia com as tendências
contemporâneas e com uma forte vocação para a internacionalização, que se tornaram
numa referência.” Sandra Campos, porta-voz da Associação Avenida
A maioria dos eventos do ModaLisboa na Avenida tem
principal incidência no dia 2, data escolhida pela organização para destacar as
suas várias Off Locations. Alguns deles têm número limite de participantes,
sendo aconselhada inscrição prévia. Conheça o programa em pormenor nos sites da
ModaLisboa ou da Avenida da Liberdade (https://avliberdade.com/)
ModaLisboa na Avenida – Programação
ANDRÉ OPTICAS
BASE MATTER
No fim de uma casa ergue-se a matéria que sustenta a
próxima. Entre memória e futuro, celebramos o alicerce invisível que resiste ao
tempo e dá forma ao novo.
A André Opticas despede-se da sua morada atual para
anunciar o novo espaço, que abrirá em 2026, na Avenida da Liberdade.
Com DJ set especial e a intervenção artística de
Valentim Quaresma, revelamos novas interpretações do icónico Abbondanza.
2 de outubro – Duração: 17h às 20h – Por convite
Avenida da Liberdade 136 A
CAPITÓLIO
Cinema ao ar Livre – Capitólio Rooftop
O icónico terraço do Capitólio, em pleno Parque Mayer,
transforma-se numa sala de cinema ao ar livre. Espreguiçadeiras, mantas para as
noites mais frescas, pipocas, bebidas e uma programação de luxo fazem deste o
lugar ideal para viver em pleno as noites de verão na cidade. Nos dias 2 e 4,
veja ou reveja dois clássicos indissociáveis da moda.
2 de outubro - Breakfast At Tiffany’s
4 de outubro - O Diabo Veste Prada
Horário: 21h (portas abrem às 20h, serviço de bar
disponível no local)
Ação aberta ao público – bilhete 14€
Descontos: Acompanhante de Necessidade Específicas
100% Maiores de 65 anos 20% Menores de 25 anos 20%
Parque Mayer
ESPADIM 1985
Worskhops Temáticos – O Mundo da Joalharia
Espadim 1985 é uma referência em joalharia, relojoaria
e antiguidades, tornando momentos especiais em experiências inesquecíveis com
tesouros desde colares do século XVII até aos mais deslumbrantes anéis de
marcas como Cartier, Van Cleef & Arpels e Tiffany & Co., ou mesmo
relógios Rolex, Audemars Piguet e Patek Philippe.
Participe em Workshops Temáticos e descubra o fascínio
do mundo da joalharia.
2 outubro (das 16 às 17h): História na Joalharia:
Joias Antigas e Vintage.
3 outubro (das 16 às 17h): Rubi: o Rei das Pedras
Preciosas
4 outubro (das 16 às 17h): Peritagem de Joias:
Avaliar, Classificar, e Autenticar
Ação aberta ao público – Por inscrição:
avenida@espadim1985.com Telemóvel/WhatsApp: + 351 938 759 771
Avenida da Liberdade, 160
LOCKE SANTA JOANA
Santa Joana – Menu Especial ModaLisboa “LFW x SJ”
Repleto da diversidade de sabores da cozinha
portuguesa, que honra as raízes globais do país, o Diretor Culinário Nuno
Mendes criou um menu inspirado na ModaLisboa.
Welcome Drink, Snacks, entrada, principal e sobremesa.
Cafés e bebidas excluídas – 60€ / pessoa.
Reservas: 91646071
Rua Camilo Castelo Branco, 18
MAISON SISLEY
Flash Makeup
A Maison Sisley Lisboa é um verdadeiro oásis de
bem-estar no coração da Avenida da Liberdade, onde os produtos inovadores da
Sisley Paris se unem aos tratamentos assinatura da marca. De 1 a 5 de outubro,
marque a sua visita e usufrua de uma Flash Makeup personalizada, com a ajuda da
maquilhadores profissionais e tons sazonais exclusivos.
2 a 5 de outubro - das 14 às 18h30
Ação aberta ao público - Por marcação: 215944880
Rua Rosa Araújo, 2
MARIA JOÃO BAHIA
Coleção Cleópatra – A Força da Beleza Natural
Inspirada no fascinante universo da Cleópatra, a nova
coleção de Maria João Bahia celebra a força, o mistério e o poder da beleza
natural da mulher. Cada peça, única e feita à mão, traduz a delicadeza e
imponência destes elementos da natureza em joias que unem sofisticação e
contemporaneidade. Durante a ModaLisboa, descubra esta coleção exclusiva numa
apresentação conduzida por Maria João Bahia e Martim de Mello.
2 de outubro - (11h00) – Duração: 2 horas
Inscrições: 21 324 0018 – geral@mariajoaobahia.pt
Avenida da Liberdade, 102
MONA VERDE
ROOFTOP
Sunset
Experience & Fashion Night
O Mona Verde é um garden rooftop restaurante e bar,
com influências mediterrânicas e latinas, que personifica a energia vibrante de
Lisboa. Situado no 8.º andar, oferece uma atmosfera única onde relaxamento,
convívio e vida se entrelaçam. Embarque numa experiência especial no rooftop do
Mona, numa Happy Hour, com um DJ Set e cocktails a preços especiais e prove o
cocktail exclusivo ModaLisboa.
2 de outubro - Das 18h00 às 19h00
Ação aberta ao público
Rua Castilho, 14C – 8º
ROSA & TEIXEIRA
Da Tradição ao Estilo: Como se Faz um Fato
A Rosa & Teixeira, a primeira marca portuguesa a
abrir loja na Avenida da Liberdade, reconhecida pelas suas criações
tailor-made, abre as portas do seu atelier para uma visita e demostração de
como é feito um fato por medida, usando os métodos e processos tradicionais dos
antigos alfaiates portugueses, obedecendo a critérios muito precisos.
2 outubro - das 15h as 17h
Ação aberta ao público – por inscrição:
julia.almeida@publiccom.pt
Avenida da Liberdade, 204
STIVALI
Stivali x ModaLisboa | Valentim Quaresma - “Entre Moda
e Escultura”
A Stivali junta-se à ModaLisboa com uma ação exclusiva
que cruza moda e joalharia contemporânea. Em parceria com o criador Valentim
Quaresma, a flagship da Avenida da Liberdade transforma-se num espaço imersivo
em que a curadoria Stivali dialoga com a estética escultórica e visionária do
artista português.
2 de outubro: às 18h00 – Por convite
De 3 a 17 outubro - aberto ao público: das 10h00 às
20h00
Avenida da Liberdade, 38 B
TIVOLI AVENIDA DA LIBERDADE
Cocktail ModaLisboa: Fashion Foundation Fizz
Descubra o cocktail criado em exclusivo para esta
edição da ModaLisboa, a desfrutar no ambiente acolhedor do Lobby Bar, onde a
arte e a música ao vivo se cruzam com a elegância da cidade.
À base de gin, essência de kiwi, com espuma de limão e
toque de champanhe. Uma celebração da estrutura, da criatividade e da
efervescência das ideias coletivas.
De 1 a 5 de outubro – Aberto ao público - no Lobby Bar
- Das 10h00 às 01h00
(Valor: 16€)
Avenida da Liberdade 185
VALVERDE LISBOA HOTEL & GARDEN
Criatividade é Territótio: Conversa com Nuno Baltazar
No refúgio intimista da Sala Valverde, o criador e uma
convidada especial juntam-se para falar sem filtros e imaginar presentes
possíveis para a prática multidisciplinar da criação. No único Relais &
Châteaux no centro de Lisboa, os universos da imaginação e as dimensões
materiais da sua concretização são o convite para uma conversa transparente
sobre Moda, Arte, e a relação poética entre ambas.
2 de outubro – 15h30. Por convite
Avenida da Liberdade 164
Associação Avenida
A Avenida da Liberdade é promovida pela Associação
Avenida, que tem como missão, entre outras, comunicar a extraordinária oferta
que é possível encontrar no Luxury District de Lisboa. A Associação tem mais de
140 associados de áreas diversas, nomeadamente lojas, hotéis, restaurantes,
serviços e espaços dedicados à cultura. É uma Associação aberta a todos os
interessados com espaços na principal artéria de Lisboa, que se queiram juntar
para, a uma só voz, promover a avenida nas vertentes comercial e cultural,
interagir com as entidades públicas e beneficiar todos aqueles que ali se
encontram.
Associação ModaLisboa
A Associação ModaLisboa, fundada em 1991 em parceria
com a Câmara Municipal de Lisboa, é uma entidade multidisciplinar dedicada à
promoção e desenvolvimento da Moda de Autor nacional. Afirma-se como plataforma
estratégica que valoriza o capital criativo português, promovendo a Moda
enquanto campo de cruzamento entre cultura, inovação e empreendedorismo. Com
uma missão clara de consciencialização para a sustentabilidade, a inclusão e a
transparência, potencia o crescimento do setor em articulação com a indústria e
as associações setoriais nacionais e internacionais, projetando a Moda
independente como agente de mudança social.
O seu principal projeto, Lisboa Fashion Week,
é reconhecido como motor de descoberta, formação e divulgação de jovens
talentos, reunindo semestralmente desfiles, conferências, exposições e espaços
de reflexão, numa programação que alia herança cultural e trabalho artesanal à
inovação tecnológica e ao diálogo intersetorial.
