ModaLisboa na Avenida celebra o lado cosmopolita da moda

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

O lado mais cosmopolita da semana da moda de Lisboa vive-se na Avenida da Liberdade, ponto de encontro de tendências nacionais e internacionais. A Avenida estará inserida pela primeira vez na semana da moda de Lisboa, com uma programação paralela que integra vários happenings na edição de outubro. A ModaLisboa na Avenida celebra a Moda com conversas, workshops e momentos de convívio em ambientes distintos.



Evento de moda em Lisboa, na Avenida da Liberdade

Este desafio lançado pela Associação Avenida, e acolhido desde o primeiro momento pela Associação Moda Lisboa, é a expressão viva do projeto de expansão geográfica que a 65º edição preconiza – ModaLisboa BASE -, com vários espaços da cidade a beneficiarem da movida própria de uma semana da moda, para além do seu habitual epicentro, no Pátio da Galé. Entre 1 e 5 de outubro, será possível visitar um atelier de alfaiataria, privar com designers de moda portugueses, participar em workshops, descobrir tendências de moda, eyewear e maquilhagem, deliciar-se com menus e cocktails especialmente criados para a ModaLisboa, ou simplesmente usufruir de um ambiente de festa num dos novos rooftop da cidade.

E tudo isto na Avenida mais icónica de Lisboa!

A Avenida da Liberdade com as suas marcas globais, do luxo ao prêt-à-porter e espaços de cultura icónicos, é uma referência da cidade. Sempre na vanguarda das tendências é o lugar onde grandes marcas escolheram fazer a sua BASE. Para as marcas portuguesas que aqui se encontram a Avenida é também uma excelente BASE para a sua internacionalização.

“A Associação Avenida assume como missão valorizar a excelência da Avenida da Liberdade. A parceria com a ModaLisboa reforça este propósito, revelando novidades de marcas internacionais ao mesmo tempo que celebra o talento português através de uma programação concebida por associados da Avenida, sob a curadoria da ModaLisboa. Este território singular reúne marcas de autor e guardiões do saber artesanal, em sintonia com as tendências contemporâneas e com uma forte vocação para a internacionalização, que se tornaram numa referência.” Sandra Campos, porta-voz da Associação Avenida

A maioria dos eventos do ModaLisboa na Avenida tem principal incidência no dia 2, data escolhida pela organização para destacar as suas várias Off Locations. Alguns deles têm número limite de participantes, sendo aconselhada inscrição prévia. Conheça o programa em pormenor nos sites da ModaLisboa ou da Avenida da Liberdade (https://avliberdade.com/)

ModaLisboa na Avenida – Programação

ANDRÉ OPTICAS

BASE MATTER

No fim de uma casa ergue-se a matéria que sustenta a próxima. Entre memória e futuro, celebramos o alicerce invisível que resiste ao tempo e dá forma ao novo.

A André Opticas despede-se da sua morada atual para anunciar o novo espaço, que abrirá em 2026, na Avenida da Liberdade.

Com DJ set especial e a intervenção artística de Valentim Quaresma, revelamos novas interpretações do icónico Abbondanza.

2 de outubro – Duração: 17h às 20h – Por convite

Avenida da Liberdade 136 A

CAPITÓLIO

Cinema ao ar Livre – Capitólio Rooftop

O icónico terraço do Capitólio, em pleno Parque Mayer, transforma-se numa sala de cinema ao ar livre. Espreguiçadeiras, mantas para as noites mais frescas, pipocas, bebidas e uma programação de luxo fazem deste o lugar ideal para viver em pleno as noites de verão na cidade. Nos dias 2 e 4, veja ou reveja dois clássicos indissociáveis da moda.

2 de outubro - Breakfast At Tiffany’s

4 de outubro - O Diabo Veste Prada

Horário: 21h (portas abrem às 20h, serviço de bar disponível no local)

Ação aberta ao público – bilhete 14€

Descontos: Acompanhante de Necessidade Específicas 100% Maiores de 65 anos 20% Menores de 25 anos 20%

Parque Mayer

ESPADIM 1985

Worskhops Temáticos – O Mundo da Joalharia

Espadim 1985 é uma referência em joalharia, relojoaria e antiguidades, tornando momentos especiais em experiências inesquecíveis com tesouros desde colares do século XVII até aos mais deslumbrantes anéis de marcas como Cartier, Van Cleef & Arpels e Tiffany & Co., ou mesmo relógios Rolex, Audemars Piguet e Patek Philippe.

Participe em Workshops Temáticos e descubra o fascínio do mundo da joalharia.

2 outubro (das 16 às 17h): História na Joalharia: Joias Antigas e Vintage.

3 outubro (das 16 às 17h): Rubi: o Rei das Pedras Preciosas

4 outubro (das 16 às 17h): Peritagem de Joias: Avaliar, Classificar, e Autenticar

Ação aberta ao público – Por inscrição: avenida@espadim1985.com Telemóvel/WhatsApp: + 351 938 759 771

Avenida da Liberdade, 160

LOCKE SANTA JOANA

Santa Joana – Menu Especial ModaLisboa “LFW x SJ”

Repleto da diversidade de sabores da cozinha portuguesa, que honra as raízes globais do país, o Diretor Culinário Nuno Mendes criou um menu inspirado na ModaLisboa.

Welcome Drink, Snacks, entrada, principal e sobremesa. Cafés e bebidas excluídas – 60€ / pessoa.

Reservas: 91646071

Rua Camilo Castelo Branco, 18

MAISON SISLEY

Flash Makeup

A Maison Sisley Lisboa é um verdadeiro oásis de bem-estar no coração da Avenida da Liberdade, onde os produtos inovadores da Sisley Paris se unem aos tratamentos assinatura da marca. De 1 a 5 de outubro, marque a sua visita e usufrua de uma Flash Makeup personalizada, com a ajuda da maquilhadores profissionais e tons sazonais exclusivos.

2 a 5 de outubro - das 14 às 18h30

Ação aberta ao público - Por marcação: 215944880

Rua Rosa Araújo, 2

MARIA JOÃO BAHIA

Coleção Cleópatra – A Força da Beleza Natural

Inspirada no fascinante universo da Cleópatra, a nova coleção de Maria João Bahia celebra a força, o mistério e o poder da beleza natural da mulher. Cada peça, única e feita à mão, traduz a delicadeza e imponência destes elementos da natureza em joias que unem sofisticação e contemporaneidade. Durante a ModaLisboa, descubra esta coleção exclusiva numa apresentação conduzida por Maria João Bahia e Martim de Mello.

2 de outubro - (11h00) – Duração: 2 horas

Inscrições: 21 324 0018 – geral@mariajoaobahia.pt

Avenida da Liberdade, 102

MONA VERDE ROOFTOP

Sunset Experience & Fashion Night

O Mona Verde é um garden rooftop restaurante e bar, com influências mediterrânicas e latinas, que personifica a energia vibrante de Lisboa. Situado no 8.º andar, oferece uma atmosfera única onde relaxamento, convívio e vida se entrelaçam. Embarque numa experiência especial no rooftop do Mona, numa Happy Hour, com um DJ Set e cocktails a preços especiais e prove o cocktail exclusivo ModaLisboa.

2 de outubro - Das 18h00 às 19h00

Ação aberta ao público

Rua Castilho, 14C – 8º

ROSA & TEIXEIRA

Da Tradição ao Estilo: Como se Faz um Fato

A Rosa & Teixeira, a primeira marca portuguesa a abrir loja na Avenida da Liberdade, reconhecida pelas suas criações tailor-made, abre as portas do seu atelier para uma visita e demostração de como é feito um fato por medida, usando os métodos e processos tradicionais dos antigos alfaiates portugueses, obedecendo a critérios muito precisos.

2 outubro - das 15h as 17h

Ação aberta ao público – por inscrição: julia.almeida@publiccom.pt

Avenida da Liberdade, 204

STIVALI

Stivali x ModaLisboa | Valentim Quaresma - “Entre Moda e Escultura”

A Stivali junta-se à ModaLisboa com uma ação exclusiva que cruza moda e joalharia contemporânea. Em parceria com o criador Valentim Quaresma, a flagship da Avenida da Liberdade transforma-se num espaço imersivo em que a curadoria Stivali dialoga com a estética escultórica e visionária do artista português.

2 de outubro: às 18h00 – Por convite

De 3 a 17 outubro - aberto ao público: das 10h00 às 20h00

Avenida da Liberdade, 38 B

TIVOLI AVENIDA DA LIBERDADE

Cocktail ModaLisboa: Fashion Foundation Fizz

Descubra o cocktail criado em exclusivo para esta edição da ModaLisboa, a desfrutar no ambiente acolhedor do Lobby Bar, onde a arte e a música ao vivo se cruzam com a elegância da cidade.

À base de gin, essência de kiwi, com espuma de limão e toque de champanhe. Uma celebração da estrutura, da criatividade e da efervescência das ideias coletivas.

De 1 a 5 de outubro – Aberto ao público - no Lobby Bar - Das 10h00 às 01h00

(Valor: 16€)

Avenida da Liberdade 185

VALVERDE LISBOA HOTEL & GARDEN

Criatividade é Territótio: Conversa com Nuno Baltazar

No refúgio intimista da Sala Valverde, o criador e uma convidada especial juntam-se para falar sem filtros e imaginar presentes possíveis para a prática multidisciplinar da criação. No único Relais & Châteaux no centro de Lisboa, os universos da imaginação e as dimensões materiais da sua concretização são o convite para uma conversa transparente sobre Moda, Arte, e a relação poética entre ambas.

2 de outubro – 15h30. Por convite

Avenida da Liberdade 164

Associação Avenida

A Avenida da Liberdade é promovida pela Associação Avenida, que tem como missão, entre outras, comunicar a extraordinária oferta que é possível encontrar no Luxury District de Lisboa. A Associação tem mais de 140 associados de áreas diversas, nomeadamente lojas, hotéis, restaurantes, serviços e espaços dedicados à cultura. É uma Associação aberta a todos os interessados com espaços na principal artéria de Lisboa, que se queiram juntar para, a uma só voz, promover a avenida nas vertentes comercial e cultural, interagir com as entidades públicas e beneficiar todos aqueles que ali se encontram.

Associação ModaLisboa

A Associação ModaLisboa, fundada em 1991 em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, é uma entidade multidisciplinar dedicada à promoção e desenvolvimento da Moda de Autor nacional. Afirma-se como plataforma estratégica que valoriza o capital criativo português, promovendo a Moda enquanto campo de cruzamento entre cultura, inovação e empreendedorismo. Com uma missão clara de consciencialização para a sustentabilidade, a inclusão e a transparência, potencia o crescimento do setor em articulação com a indústria e as associações setoriais nacionais e internacionais, projetando a Moda independente como agente de mudança social.

O seu principal projeto, Lisboa Fashion Week, é reconhecido como motor de descoberta, formação e divulgação de jovens talentos, reunindo semestralmente desfiles, conferências, exposições e espaços de reflexão, numa programação que alia herança cultural e trabalho artesanal à inovação tecnológica e ao diálogo intersetorial.

FOLLOW

Site – https://avliberdade.com/

Instagram – https://www.instagram.com/avenida.liberdade/

Facebook – https://www.facebook.com/avenidadliberdade