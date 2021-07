SMAS de Sintra lançam aplicação movel.

Já está disponível a aplicação móvel (App) SMAS Sintra, um novo canal de comunicação dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra com mais de 190 mil clientes, com divulgação de serviços e atividades. Com a nova aplicação móvel, os SMAS de Sintra estão sempre acessíveis, permitindo, inclusivamente, a marcação de atendimento presencial, assim como a comunicação de leituras e a consulta de faturação e consumos.

A nova App divide-se em oito menus: Leituras e Contrato; Ocorrências e avisos; Notícias; Boas Práticas; Projetos (de Sustentabilidade & Inovação); Agendamento; Balcão Digital; e Ajuda.

No menu "Leituras e Contrato", os utilizadores são redirecionados para a plataforma "Balcão Digital" e, além da comunicação de leituras e acesso aos dados de consumo, poderão submeter pedidos de novos contratos, de informação cadastral, de ligação à rede pública de água e saneamento, de celebração de contratos para recolha exclusiva de resíduos urbanos e pedidos de análise laboratorial de águas, etc.

Na área das "Ocorrências e avisos", o utilizador fica a par dos alertas de interrupção ou perturbação de abastecimento de água e condicionamentos e cortes de trânsito, possibilitando, ainda, a comunicação de ocorrências (georreferenciadas) na via pública relacionadas com diferentes tipologias: Águas e Saneamento-Entupimentos, reparação de tampa de visita e roturas; e Resíduos Urbanos-despejo ou reparação de contentor.

Ao nível do "Agendamento", a nova aplicação móvel permite a marcação de atendimento presencial e a consulta do pedido de atendimento, a par da visualização e interação com o sistema de Gestão de Filas de Espera instalado nos balcões de atendimento dos SMAS de Sintra, sendo possível a emissão de senha e acompanhar o número de senha em cada serviço.

Além do acesso a informação institucional e a notícias, a nova App dá a conhecer os projetos de sustentabilidade e inovação dos SMAS de Sintra, como a Estratégia de Intervenção na Gestão e Recolha Seletiva de Biorresíduos (RUB) e o projeto "Compostagem é Reciclar e Reutilizar – Ser Melhor pelo Ambiente!".

Com este novo meio de interação com os seus clientes, os SMAS de Sintra pretendem estar cada vez mais acessíveis, de uma forma simples, rápida e eficaz, complementando as soluções já disponibilizadas com o novo site, lançado em Outubro último, por ocasião do Dia Mundial da Água.

A nova aplicação móvel já se encontra disponível para ser descarregada nas lojas Apple (App Store) e da Google (Play Store).

Os SMAS de Sintra são a maior entidade gestora dos sistemas públicos municipais de distribuição de água em Portugal, contando com mais de 190 mil clientes. Estes serviços municipalizados estão a investir, entre 2021 e 2025, mais de 80 milhões de euros na gestão e inovação dos sistemas de água e resíduos.