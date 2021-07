Vinhos Adega da Vermelha e Mundus premiados pelo Concurso Mundial Bruxelas 2021

Atualmente, a Adega da Vermelha marca presença em vários concursos de vinhos com um único objetivo, dar aos seus consumidores provas da qualidade dos vinhos produzidos.

A última referência criada, AV (Adega da Vermelha) tem em sua posse um tipo de vinho mais sofisticado evidenciando os elevados padrões de qualidade, com reconhecimento a nível nacional e internacional.

Não só a marca AV como também a marca Mundus se tem destacado e vindo a conquistar vários prémios na sua vasta gama de vinhos, fruto do trabalho contínuo em melhorar os seus vinhos todos os dias.

Desta vez, no Concurso Mundial Bruxelas, os seus vinhos foram premiados com 7 medalhas, nas marcas Adega da Vermelha (AV) e Mundus. Relativamente às medalhas recebidas destaca-se com Grande Medalha de Ouro, Adega da Vermelha Grande Reserva Tinto DOC Óbidos, 2015 e com Medalhas de Prata, Mundus Regional Lisboa Alicante Bouschet, 2015, Mundus Regional Lisboa Syrah, 2015, Mundus Regional Reserva Tinto, 2013, Mundus Regional Tinto, 2018, Mundus Regional Escolha Tinto, 2013 e Mundus Espumante Bruto, 2018.

Para descobrir estas e outras referências dos vinhos da Adega da Vermelha, visite a loja online, onde poderá encontrar todas as gamas dos seus vinhos, em:

www.vermelhawineshop.pt