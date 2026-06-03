Sever do Vouga renova Feira do Mirtilo com Myrtillus Fusion

Evento regressa de 26 a 28 de junho com foco em produtores, chefs convidados e nova experiência gastronómica e cultural.
Entre 26 e 28 de
junho, Sever do Vouga volta a colocar o mirtilo no centro das atenções. A 18.ª
edição da Feira Nacional do Mirtilo, que decorre no Parque Urbano, chega com um
novo conceito — “Myrtillus Fusion – Market, Food, Experience” — que promete transformar
o certame numa experiência mais imersiva, cruzando produção local, gastronomia
e vivência cultural.
Mais do que uma
feira, o evento assume-se como o espelho de uma identidade construída ao longo
de décadas. Foi neste concelho que nasceram, em 1990, as primeiras plantações
experimentais de mirtilo em Portugal, consolidando uma ligação que hoje
sustenta o título oficial de “Capital do Mirtilo”.
A organização
reforça nesta edição o protagonismo do mercado de produtores, destacando
aqueles que continuam a garantir a qualidade e o prestígio do chamado “ouro
azul”. Ao longo dos três dias, o público poderá não só adquirir o fruto, mas
também conhecer derivados, explorar técnicas de cultivo e contactar diretamente
com o saber acumulado que sustenta este setor.
Uma das grandes
novidades surge na área da gastronomia. A nova Praça da Restauração foi
totalmente repensada e passa a assumir um papel central, reunindo restaurantes
locais em colaboração com chefs de renome nacional e internacional. Entre os
nomes confirmados estão Hélio Loureiro, António Loureiro e Óscar Geadas, que
irão assinar menus exclusivos onde o mirtilo é reinterpretado de forma criativa
e contemporânea.
Pensado para todas
as idades, o evento mantém o ambiente familiar que o caracteriza, com animação
de rua, atividades para crianças e uma programação cultural abrangente. No
plano musical, destacam-se os concertos das bandas NAPA e Cais Sodré Funk
Connection, bem como uma atuação especial de Lena d’Água, preparada em parceria
com artistas locais.
O arranque do
certame acontece no dia 26 de junho, com o já habitual desfile dos “mirtilitos”
a marcar o ritmo da manhã, enquanto a inauguração oficial está marcada para as
18h30.
Com entrada
gratuita, a Feira Nacional do Mirtilo reafirma-se como um dos mais relevantes
eventos da região, funcionando como plataforma de promoção económica, turística
e cultural — e um convite aberto a descobrir Sever do Vouga e o sabor que o
define. Mais informações em: www.visitseverdovouga.pt.
Sever do Vouga renova Feira do Mirtilo com Myrtillus Fusion