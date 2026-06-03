Sever do Vouga renova Feira do Mirtilo com Myrtillus Fusion

Evento regressa de 26 a 28 de junho com foco em produtores, chefs convidados e nova experiência gastronómica e cultural.

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Entre 26 e 28 de junho, Sever do Vouga volta a colocar o mirtilo no centro das atenções. A 18.ª edição da Feira Nacional do Mirtilo, que decorre no Parque Urbano, chega com um novo conceito — “Myrtillus Fusion – Market, Food, Experience” — que promete transformar o certame numa experiência mais imersiva, cruzando produção local, gastronomia e vivência cultural.

Mais do que uma feira, o evento assume-se como o espelho de uma identidade construída ao longo de décadas. Foi neste concelho que nasceram, em 1990, as primeiras plantações experimentais de mirtilo em Portugal, consolidando uma ligação que hoje sustenta o título oficial de “Capital do Mirtilo”.

A organização reforça nesta edição o protagonismo do mercado de produtores, destacando aqueles que continuam a garantir a qualidade e o prestígio do chamado “ouro azul”. Ao longo dos três dias, o público poderá não só adquirir o fruto, mas também conhecer derivados, explorar técnicas de cultivo e contactar diretamente com o saber acumulado que sustenta este setor.

Uma das grandes novidades surge na área da gastronomia. A nova Praça da Restauração foi totalmente repensada e passa a assumir um papel central, reunindo restaurantes locais em colaboração com chefs de renome nacional e internacional. Entre os nomes confirmados estão Hélio Loureiro, António Loureiro e Óscar Geadas, que irão assinar menus exclusivos onde o mirtilo é reinterpretado de forma criativa e contemporânea.

Pensado para todas as idades, o evento mantém o ambiente familiar que o caracteriza, com animação de rua, atividades para crianças e uma programação cultural abrangente. No plano musical, destacam-se os concertos das bandas NAPA e Cais Sodré Funk Connection, bem como uma atuação especial de Lena d’Água, preparada em parceria com artistas locais.

O arranque do certame acontece no dia 26 de junho, com o já habitual desfile dos “mirtilitos” a marcar o ritmo da manhã, enquanto a inauguração oficial está marcada para as 18h30.

Com entrada gratuita, a Feira Nacional do Mirtilo reafirma-se como um dos mais relevantes eventos da região, funcionando como plataforma de promoção económica, turística e cultural — e um convite aberto a descobrir Sever do Vouga e o sabor que o define. Mais informações em: www.visitseverdovouga.pt.