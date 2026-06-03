MOONSPELL EM SINTRA - Audição exclusiva

A Quinta da Ribafria, em Sintra, recebe o concerto dos Moonspell no próximo dia 12 de setembro.

A Quinta da Ribafria, em Sintra, recebe o concerto dos Moonspell no próximo dia 12 de setembro.



Moonspell

Este concerto será apresentado pela banda no dia 4 junho, pelas 17h, na Quinta da Ribafria e em simultâneo terá lugar uma audição do novo álbum.

Não perca a oportunidade de assistir a um encontro intimista entre a banda e convidados dos Moonspell.

Sintra ocupa, desde sempre, um lugar especial no imaginário da banda e da sua vasta comunidade de fãs, nacionais e internacionais.

O concerto em Sintra assinala a primeira atuação ao vivo dos Moonspell neste território simbólico, estabelecendo uma ligação direta entre a identidade artística do grupo e o património único da região.

O espetáculo de 12 de setembro marcará o lançamento ao vivo do mais recente trabalho discográfico,

“Far From God”.

A lotação será limitada, garantindo a preservação do espaço e condições que permitam ao público usufruir plenamente deste momento singular.

Esta iniciativa integra a estratégia da autarquia, através da Cultursintra, de reforço da programação cultural no concelho, promovendo uma oferta diversificada e de qualidade dirigida aos Sintrenses e a todos os que visitam o território.

Contamos convosco dia 4 junho, às 17H para conferência de Imprensa com a banda e audição do álbum.

Quinta da Ribafria

Estrada da Várzea,

2710-403 Sintra