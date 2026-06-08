Gaia recebe a maior Fan Zone de futebol do Norte com entrada gratuita e mais de 60 jogos em direto

Vila Nova de Gaia prepara-se para acolher de 11 de Junho a 19 de Julho a maior festa de futebol no Norte do país, a Fan Zone Betano Acreditar Faz Acontecer, um espaço gratuito, de grande escala, que espera milhares de adeptos, que transformará o concelho num dos principais palcos nacionais de celebração da competição.

A iniciativa assume uma dimensão ainda mais relevante com a presença da Betano, que dá nome ao espaço enquanto naming sponsor da Fan Zone Betano “Acreditar Faz Acontecer”.



Fan Zone Fan Zone

Resultado de uma parceria estratégica com o Grupo Medialivre, responsável por títulos líderes como o Correio da Manhã e o Record, esta iniciativa posiciona os parceiros na linha da frente dos grandes eventos, reforçando a sua projeção mediática e capacidade organizativa.

Ao longo de todo o torneio, a Fan Zone Betano Acreditar Faz Acontecer, funcionará como um verdadeiro festival ao ar livre, com expectativa de receber milhares de visitantes por dia, reunindo adeptos de todas as idades num ambiente de grande entusiasmo, convívio e apoio à Seleção Nacional.

Muito mais do que futebol: uma experiência imersiva para todos

Pensada como ponto central de encontro dos adeptos, a Fan Zone Betano oferece uma experiência completa que vai muito além da transmissão dos jogos:

• Ecrã gigante para acompanhar todos os jogos do Mundial em direto

• Serão mais de 60 jogos em direto

• Zonas de restauração e bebidas, com oferta variada

• Programação diária de animação e entretenimento com ambiente de festa

• Ativações de marca e experiências interativas

Com entrada gratuita, o acesso será condicionado apenas pela capacidade do recinto, garantindo uma experiência segura, organizada e confortável para todos os visitantes.

Um investimento estratégico na projeção e economia local.

A realização desta Fan Zone representa um investimento relevante na dinamização económica, turística e cultural de Gaia, atraindo visitantes de toda a região e contribuindo para o reforço da notoriedade do concelho a nível nacional.

Ao associar-se a um evento de dimensão global como o Mundial, Gaia consolida-se como destino privilegiado para grandes iniciativas públicas, juntando desporto, entretenimento e participação comunitária.

Declarações

O presidente da Câmara Municipal de Gaia, Luís Filipe Menezes, destaca:

«É com enorme satisfação que anunciamos esta parceria com o Grupo Medialivre, um dos maiores e mais prestigiados grupos de comunicação social do país e que acolhe entre outros os jornais Correio da Manhã e Record, líderes de audiência nas suas áreas editoriais, para instalar em Gaia a maior Fan Zone do Mundial no Norte e a única Fan Zone FIFA em Portugal.

Esta iniciativa representa muito mais do que um espaço de celebração desportiva: é uma afirmação da energia, da ambição e da capacidade organizativa do nosso concelho.

Gaia volta a mostrar que sabe estar na linha da frente quando se trata de criar momentos de grande animação, convivência e participação popular. Queremos que esta Fan Zone seja um ponto de encontro para os adeptos e todos aqueles que vivem o futebol com paixão. Será um espaço seguro, vibrante e preparado para acolher milhares de pessoas, com transmissões, música, atividades e uma atmosfera única de apoio à nossa Seleção.

Esta parceria com o Grupo Medialivre reforça o prestígio de Gaia e projeta a nossa imagem a nível nacional. Trabalhar lado a lado com um grupo de comunicação social desta dimensão demonstra confiança na nossa visão e na nossa capacidade de organizar eventos de grande escala.

Aproveito para deixar um apelo muito especial: queremos ver Gaia unida, queremos ver todos os adeptos a encherem este espaço e a mostrarem ao país a força do nosso concelho. O Mundial é um momento que nos junta, que nos inspira e que nos faz acreditar. E Gaia estará à altura dessa emoção.

Investir num evento desta natureza é investir na projeção externa do concelho, na dinamização económica, no turismo e, acima de tudo, no orgulho de sermos gaienses. Estamos preparados para viver um Mundial inesquecível e para mostrar que Gaia sabe organizar, sabe celebrar e sabe fazer diferente.

Contamos com todos para transformar esta Fan Zone num verdadeiro palco de apoio à nossa Seleção e num motivo de orgulho para o Norte e para o país.

José Almeida, Country Manager da Betano Portugal:

«Para a Betano Portugal, assumir o papel de naming sponsor da maior Fan Zone do Norte é um motivo de enorme orgulho e uma extensão natural do nosso estatuto como Official Supporters do Campeonato do Mundo FIFA 2026™. Ao lado de parceiros de excelência como a Câmara Municipal de Gaia e o Grupo Medialivre, estamos a criar muito mais do que um espaço de visualização: estamos a construir um epicentro de emoção e celebração do desporto, garantindo que os adeptos no Norte do país tenham um palco à altura da dimensão e do prestígio deste torneio.

O Campeonato do Mundo é o pináculo do futebol, um espetáculo global que transcende fronteiras e une milhares de pessoas em torno de um entusiasmo comum. Nesta Fan Zone, o nosso objetivo comum é claro: criar um ambiente imersivo, seguro e de festa, onde todos os verdadeiros amantes de futebol possam viver intensamente cada partida, do primeiro ao último apito."

Luís Ferreira, Diretor-Geral Comercial do Grupo Medialivre, afirma:

“Há momentos que ficam para sempre. O Mundial de 2026 é um desses momentos e nós quisemos que Vila Nova de Gaia fosse o palco onde o Norte de Portugal os vai viver com mais intensidade, mais emoção e mais orgulho.

Esta Fan Zone nasceu de uma visão partilhada com o Município de Gaia, um parceiro que acreditou desde o primeiro momento neste projeto e que tornou possível trazer o maior ecrã do Norte para o coração da cidade. Sem essa aposta corajosa da autarquia, esta experiência simplesmente não existia. É uma parceria que honra os adeptos de Gaia e de todo o Norte.

A esta visão junta-se a Betano, enquanto naming sponsor da maior Fan Zone do Norte, uma presença que reforça a ambição e a dimensão deste projeto, elevando a experiência que queremos proporcionar a todos os visitantes. Combinando este patrocínio com toda a força mediática da CMTV e do Record, com jornalistas, comentadores e algumas das maiores figuras do futebol português em direto, vamos tornar esta Fan Zone na mais especial do país.

Portugal vai jogar. Gaia vai vibrar. E nós estaremos lá para contar cada segundo dessa história.”