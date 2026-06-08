Gaia recebe a maior Fan Zone de futebol do Norte com entrada gratuita e mais de 60 jogos em direto

Vila Nova de Gaia prepara-se para acolher de 11 de Junho a 19 de Julho a maior festa de futebol no Norte do país, a Fan Zone Betano Acreditar Faz Acontecer, um espaço gratuito, de grande escala, que espera milhares de adeptos, que transformará o concelho num dos principais palcos nacionais de celebração da competição.
A iniciativa assume uma dimensão ainda mais
relevante com a presença da Betano, que dá nome ao espaço enquanto naming sponsor
da Fan Zone Betano “Acreditar Faz Acontecer”.
Fan ZoneFan Zone
Resultado de uma parceria estratégica com o
Grupo Medialivre, responsável por títulos líderes como o Correio da Manhã e o
Record, esta iniciativa posiciona os parceiros na linha da frente dos grandes
eventos, reforçando a sua projeção mediática e capacidade organizativa.
Ao longo de todo o torneio, a Fan Zone Betano Acreditar
Faz Acontecer, funcionará como um verdadeiro festival ao ar livre, com
expectativa de receber milhares de visitantes por dia, reunindo adeptos de
todas as idades num ambiente de grande entusiasmo, convívio e apoio à Seleção
Nacional.
Muito mais do que futebol: uma experiência
imersiva para todos
Pensada como ponto central de encontro dos
adeptos, a Fan Zone Betano oferece uma experiência completa que vai muito além
da transmissão dos jogos:
• Ecrã
gigante para acompanhar todos os jogos do Mundial em direto
• Serão
mais de 60 jogos em direto
• Zonas
de restauração e bebidas, com oferta variada
• Programação
diária de animação e entretenimento com ambiente de festa
• Ativações
de marca e experiências interativas
Com entrada gratuita, o acesso será
condicionado apenas pela capacidade do recinto, garantindo uma experiência
segura, organizada e confortável para todos os visitantes.
Um investimento estratégico na projeção e
economia local.
A realização desta Fan Zone representa um
investimento relevante na dinamização económica, turística e cultural de Gaia,
atraindo visitantes de toda a região e contribuindo para o reforço da
notoriedade do concelho a nível nacional.
Ao associar-se a um evento de dimensão global
como o Mundial, Gaia consolida-se como destino privilegiado para grandes
iniciativas públicas, juntando desporto, entretenimento e participação
comunitária.
Declarações
O presidente da Câmara Municipal de Gaia, Luís Filipe
Menezes, destaca:
«É com enorme satisfação que anunciamos esta parceria com o
Grupo Medialivre, um dos maiores e mais prestigiados grupos de comunicação
social do país e que acolhe entre outros os jornais Correio da Manhã e Record,
líderes de audiência nas suas áreas editoriais, para instalar em Gaia a maior
Fan Zone do Mundial no Norte e a única Fan Zone FIFA em Portugal.
Esta iniciativa representa muito mais do que um espaço de
celebração desportiva: é uma afirmação da energia, da ambição e da capacidade
organizativa do nosso concelho.
Gaia volta a mostrar que sabe estar na linha da frente
quando se trata de criar momentos de grande animação, convivência e
participação popular. Queremos
que esta Fan Zone seja
um ponto de encontro para os adeptos e todos aqueles que vivem o futebol
com paixão. Será um espaço seguro, vibrante e preparado para acolher milhares
de pessoas, com transmissões, música, atividades e uma atmosfera única de apoio
à nossa Seleção.
Esta parceria com o Grupo Medialivre reforça o prestígio de
Gaia e projeta a nossa imagem a nível nacional. Trabalhar lado a lado com um
grupo de comunicação social desta dimensão demonstra confiança na nossa visão e
na nossa capacidade de organizar eventos de grande escala.
Aproveito para deixar um apelo muito especial: queremos ver
Gaia unida, queremos ver
todos os adeptos a encherem este espaço e a mostrarem ao país a força do nosso
concelho. O Mundial é um momento que nos junta, que nos inspira e que
nos faz acreditar. E Gaia estará à altura dessa emoção.
Investir num evento desta natureza é investir na projeção
externa do concelho, na dinamização económica, no turismo e, acima de tudo, no
orgulho de sermos gaienses. Estamos preparados para viver um Mundial
inesquecível e para mostrar que Gaia sabe organizar, sabe celebrar e sabe fazer
diferente.
Contamos com todos para transformar esta Fan Zone num
verdadeiro palco de apoio à nossa Seleção e num motivo de orgulho para o Norte
e para o país.
José Almeida, Country Manager da Betano Portugal:
«Para a Betano Portugal, assumir o papel de naming sponsor
da maior Fan Zone do Norte é um motivo de enorme orgulho e uma extensão natural
do nosso estatuto como Official Supporters do Campeonato do Mundo FIFA 2026™.
Ao lado de parceiros de excelência como a Câmara Municipal de Gaia e o Grupo
Medialivre, estamos a criar muito mais do que um espaço de visualização:
estamos a construir um epicentro de emoção e celebração do desporto, garantindo
que os adeptos no Norte do país tenham um palco à altura da dimensão e do
prestígio deste torneio.
O Campeonato do Mundo é o pináculo do futebol, um espetáculo
global que transcende fronteiras e une milhares de pessoas em torno de um
entusiasmo comum. Nesta Fan Zone, o
nosso objetivo comum é claro: criar um ambiente imersivo, seguro e de festa,
onde todos os verdadeiros amantes de futebol possam viver intensamente cada
partida, do primeiro ao último apito."
Luís Ferreira, Diretor-Geral Comercial do Grupo Medialivre, afirma:
“Há momentos que ficam para sempre. O Mundial de 2026 é um
desses momentos e nós quisemos que Vila Nova de Gaia fosse o palco onde o Norte
de Portugal os vai viver com mais intensidade, mais emoção e mais orgulho.
Esta Fan Zone nasceu de uma visão partilhada com o Município
de Gaia, um parceiro que acreditou desde o primeiro momento neste projeto e que
tornou possível trazer o maior ecrã do Norte para o coração da cidade. Sem essa
aposta corajosa da autarquia, esta experiência simplesmente não existia. É uma
parceria que honra os adeptos de Gaia e de todo o Norte.
A esta visão junta-se a Betano, enquanto naming sponsor da
maior Fan Zone do Norte, uma presença que reforça a ambição e a dimensão deste
projeto, elevando a experiência que queremos proporcionar a todos os
visitantes. Combinando este patrocínio com toda a força mediática da CMTV e do
Record, com jornalistas, comentadores e algumas das maiores figuras do futebol
português em direto, vamos tornar esta Fan Zone na mais especial do país.
Portugal vai jogar. Gaia vai vibrar. E nós estaremos lá para
contar cada segundo dessa história.”
Gaia recebe a maior Fan Zone de futebol do Norte com entrada gratuita e mais de 60 jogos em direto