UMA ODE À SIMBOLOGIA ANCESTRAL E À IDENTIDADE CONTEMPORÂNEA
Este Outono a Pandora revela um novo capítulo da sua história criativa
com o lançamento da nova coleção PANDORA TALISMAN: uma linha que celebra
os símbolos que nos definem, os valores que nos movem e as palavras que guiam a
nossa vida.
Inspirada nas antigas medalhas talismãs, a Pandora transforma símbolos
ancestrais em declarações intemporais de identidade. Explorando uma nova
linguagem estética assente na narrativa simbólica, nas texturas orgânicas e na
beleza da imperfeição, PANDORA TALISMAN convida quem a usa a traçar o
seu próprio caminho através de joias autênticas, repletas de significado.
A coleção, desenvolvida em prata 925 e liga com revestimento de ouro
14k, é composta por doze medalhões únicos gravados com expressões em
latim como amor vincit omnia (“o amor conquista tudo”) ou per aspera
ad astra (“através das dificuldades até às estrelas”) e poderosos ícones
como corações, luas e estrelas. Adicionando profundidade e contraste, à mistura
de prata e liga de revestimento de ouro 14k juntam-se materiais como madrepérola
de bioresina branca e zircónias cúbicas transparentes em detalhes
intricados característicos da Pandora. Desenhados para serem combinados, usados
em camadas ou em destaque, cada talismã conta uma história distinta, um reflexo
simbólico daquilo que queremos carregar connosco.
“PANDORA TALISMAN é mais do que uma nova coleção, é uma
nova forma de criar ligações, refletir e expressar quem somos,” afirmam A.
Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, Diretores Criativos da Pandora. “Estas
peças guardam memórias, espelham a nossa essência, e lembram-nos subtilmente
que o significado é algo que construímos para nós próprios.”
Os talismãs PANDORA TALISMAN podem ser usados em dois novos
modelos de colares desenhados exclusivamente para esta coleção mas são
também compatíveis com os colares, pulseiras e brincos Pandora ME,
permitindo criar uma narrativa pessoal única, símbolo a símbolo.
As novas jóias PANDORA TALISMAN chegam às lojas
físicas da marca e também à loja online, em www.pt.pandora.net, a partir de 4 de Setembro.
