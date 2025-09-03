CUPRA Terramar America’s Cup: a desafiar os limites até dentro de água

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

> CUPRA Terramar America’s Cup estreia-se em Portugal numa demonstração inédita

> O rio Tejo foi o cenário escolhido pela CUPRA para demonstrar que a inovação e o inconformismo fazem parte do ADN da marca

> O modelo simboliza a visão da CUPRA em levar o espírito disruptivo e emocional da marca a desafiar os limites, até mesmo dentro de água

À primeira vista parece impossível: um automóvel a deslizar sobre o rio. Mas é precisamente essa a magia do CUPRA Terramar America’s Cup. A CUPRA volta a desafiar o status quo e anuncia a chegada a Portugal desta criação exclusiva, preparada para desafiar os limites, até mesmo dentro de água. Depois de ter surpreendido o público em Praga, o modelo terá agora uma exibição inédita, percorrendo as águas do rio Tejo numa demonstração surpreendente.

Inspirado pela ligação da marca à 37ª America’s Cup em 2024, o CUPRA Terramar America’s Cup foi concebido para simbolizar a ambição da CUPRA em ir além dos limites convencionais da indústria automóvel. Com design desportivo e linhas ousadas, assume-se como um verdadeiro manifesto de inovação, emoção e liberdade, projetando o espírito CUPRA para novos territórios.

Numa colaboração com os engenheiros náuticos da Brava Boats e da Vetus, fornecedora de equipamentos marítimos, foi desenvolvida uma plataforma especialmente criada para sustentar este modelo, mantendo a sua silhueta inconfundível enquanto se transforma na figura central de um espetáculo inesquecível. O painel de instrumentos foi redesenhado para integrar modos de navegação, sem comprometer a identidade visual e funcionalidade do automóvel.

A presença do Terramar America’s Cup no rio Tejo não é apenas uma demonstração técnica. É um gesto de afirmação: a marca mostra, uma vez mais, que ousadia e inconformismo fazem parte do seu ADN. Portugal, país de navegadores e ponto de encontro entre terra e mar, torna-se o palco perfeito para este momento único, onde um automóvel da CUPRA se transforma em protagonista das águas.

Depois de se destacar noutras capitais europeias, o CUPRA Terramar America’s Cup chega agora a Portugal para reforçar a mensagem de que a CUPRA não é apenas uma marca de automóveis, mas uma forma de viver a mobilidade de maneira emocional, surpreendente e disruptiva — independentemente do terreno, ou, neste caso, do rio.