CUPRA Terramar America’s Cup: a desafiar os limites até dentro de água

> CUPRA Terramar America’s Cup estreia-se em
Portugal numa demonstração inédita
>
O rio Tejo
foi o cenário escolhido pela CUPRA para demonstrar que a inovação e o
inconformismo fazem parte do ADN da marca
>
O modelo
simboliza a visão da CUPRA em levar o espírito disruptivo e emocional da marca a
desafiar os limites, até mesmo dentro de água
À primeira vista parece impossível: um automóvel a
deslizar sobre o rio. Mas é precisamente essa a magia do CUPRA Terramar
America’s Cup. A CUPRA volta a desafiar o status quo e anuncia a chegada a
Portugal desta criação exclusiva, preparada para desafiar os limites, até mesmo
dentro de água. Depois de ter surpreendido o público em Praga, o modelo terá
agora uma exibição inédita, percorrendo as águas do rio Tejo numa demonstração surpreendente.
Inspirado pela ligação da marca à 37ª
America’s Cup em 2024, o CUPRA Terramar America’s Cup foi concebido para
simbolizar a ambição da CUPRA em ir além dos limites convencionais da indústria
automóvel. Com design desportivo e linhas ousadas, assume-se como um verdadeiro
manifesto de inovação, emoção e liberdade, projetando o espírito CUPRA para
novos territórios.
Numa colaboração com os engenheiros náuticos
da Brava Boats e da Vetus, fornecedora de equipamentos marítimos, foi
desenvolvida uma plataforma especialmente criada para sustentar este modelo,
mantendo a sua silhueta inconfundível enquanto se transforma na figura central
de um espetáculo inesquecível. O painel de instrumentos foi redesenhado para
integrar modos de navegação, sem comprometer a identidade visual e
funcionalidade do automóvel.
A presença do Terramar America’s Cup no rio
Tejo não é apenas uma demonstração técnica. É um gesto de afirmação: a marca
mostra, uma vez mais, que ousadia e inconformismo fazem parte do seu ADN.
Portugal, país de navegadores e ponto de encontro entre terra e mar, torna-se o
palco perfeito para este momento único, onde um automóvel da CUPRA se
transforma em protagonista das águas.
Depois de se destacar noutras capitais
europeias, o CUPRA Terramar America’s Cup chega agora a Portugal para reforçar
a mensagem de que a CUPRA não é apenas uma marca de automóveis, mas uma forma
de viver a mobilidade de maneira emocional, surpreendente e disruptiva —
independentemente do terreno, ou, neste caso, do rio.
