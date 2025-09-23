Sábado – Pense por si

Impunent Capital pretende investir na Europa em diferentes áreas

A empresa procura investir em start-ups europeias nas seguintes áreas:

Computação QuânticaInteligência ArtificialCibersegurançaBlockchain

Para além destes investimentos individuais, existe um interesse especial em apoiar o desenvolvimento de uma solução integrada que combine estas tecnologias.

O objetivo desta solução-mãe é reforçar a cibersegurança na era quântica, através de sistemas capazes de detetar e travar em tempo real qualquer invasão, utilizando inteligência artificial e blockchain alimentados por operações em computadores quânticos.

