Merrell apoia o Correr Lisboa Hybrid Running Club

O primeiro Hybrid Running Club português proporciona sessões de corrida e treinos de força funcionais gratuitos
O novo formato de treino ao ar livre Hybrid Running
Club, promovido pela comunidade Correr Lisboa, ganha um impulso decisivo com o
apoio da Merrell. A marca reconhecida mundialmente como líder em outdoor, é
agora parceira oficial desta iniciativa inovadora em Portugal.
O Correr Lisboa Hybrid Running Club quer ajudar todos
a alcançarem a sua melhor versão, combinando treinos de corrida (intervalos,
técnica, trails urbanos e treinos base) com sessões de força funcional (peso
corporal, kettlebells, elásticos), mobilidade e estabilidade, tudo com o
objetivo de melhorar performance, prevenir lesões e acompanhar a evolução dos
atletas, desde iniciantes até níveis mais avançados.
A Merrell, cuja reputação se assenta na qualidade,
durabilidade e designs específicos para atividades outdoor e trail, apoia
plenamente os valores que nortearam a criação do Hybrid Running Club: treino
consciente, liberdade outdoor, prevenção de lesões e inclusão. Esta parceria
vai permitir que os treinadores beneficiem de produtos Merrell, testados para
corrida e treinos outdoor, contribuindo para um treino mais seguro e
confortável, especialmente em percursos urbanos e trail.
A sinergia entre a Correr Lisboa e Merrell reforça o
carácter aberto e gratuito do clube, bastando “vontade e ténis” para participar
e sublinha a crença de que o acesso a treino de qualidade não deve estar
limitado por barreiras financeiras.
As sessões do Hybrid Running Club realizam-se
semanalmente em vários locais de Lisboa, Amadora e Odivelas, incluindo Quinta
das Conchas, Estádio Universitário, Parque Eduardo VII, Monsanto, Parque das
Nações, Decathlon Amadora e REMAX Must 3 (Amadora).
