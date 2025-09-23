Merrell apoia o Correr Lisboa Hybrid Running Club

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O novo formato de treino ao ar livre Hybrid Running Club, promovido pela comunidade Correr Lisboa, ganha um impulso decisivo com o apoio da Merrell. A marca reconhecida mundialmente como líder em outdoor, é agora parceira oficial desta iniciativa inovadora em Portugal.

O Correr Lisboa Hybrid Running Club quer ajudar todos a alcançarem a sua melhor versão, combinando treinos de corrida (intervalos, técnica, trails urbanos e treinos base) com sessões de força funcional (peso corporal, kettlebells, elásticos), mobilidade e estabilidade, tudo com o objetivo de melhorar performance, prevenir lesões e acompanhar a evolução dos atletas, desde iniciantes até níveis mais avançados.

A Merrell, cuja reputação se assenta na qualidade, durabilidade e designs específicos para atividades outdoor e trail, apoia plenamente os valores que nortearam a criação do Hybrid Running Club: treino consciente, liberdade outdoor, prevenção de lesões e inclusão. Esta parceria vai permitir que os treinadores beneficiem de produtos Merrell, testados para corrida e treinos outdoor, contribuindo para um treino mais seguro e confortável, especialmente em percursos urbanos e trail.

A sinergia entre a Correr Lisboa e Merrell reforça o carácter aberto e gratuito do clube, bastando “vontade e ténis” para participar e sublinha a crença de que o acesso a treino de qualidade não deve estar limitado por barreiras financeiras.

As sessões do Hybrid Running Club realizam-se semanalmente em vários locais de Lisboa, Amadora e Odivelas, incluindo Quinta das Conchas, Estádio Universitário, Parque Eduardo VII, Monsanto, Parque das Nações, Decathlon Amadora e REMAX Must 3 (Amadora).

A inscrição é gratuita e pode ser feita através do site oficial: http://correrlisboa.com