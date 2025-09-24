Centro de Portugal assinala Dia Mundial do Turismo

Data assinalada com atividades em toda a região, sob o lema “Turismo e Transformação Sustentável”

A região Centro de Portugal tem vindo a afirmar-se como um bom exemplo de boas práticas no turismo sustentável, que têm um impacto real na vida das comunidades. Rui Ventura, presidente da Turismo Centro de Portugal, reforça esta visão: “Neste Dia Mundial do Turismo, celebramos um setor que tem o poder de melhorar vidas e transformar territórios. Aqui, no Centro de Portugal, vemos todos os dias como a atividade turística gera riqueza, cria empregos e promove a coesão. É, na verdade, um fator de desenvolvimento fundamental, que trouxe nova vida a aldeias, vilas e cidades da região”.



Centro de Portugal assinala o Dia Mundial do Turismo com atividades na região

Para assinalar esta data, 27 de setembro, a TCP vai proceder à oferta simbólica de uma flor e de outras lembranças a quem visite os seus postos de turismo de Aveiro, Leiria, Fátima e Viseu. Em Coimbra, em parceria com a Associação Herança do Passado, será oferecido arroz-doce para degustação, porque a tradição ainda é o que era. Além disso, a TCP está já a promover a efeméride nas suas plataformas digitais, incluindo o site e redes sociais, ampliando assim o alcance das comemorações.

O Núcleo de Apoio ao Investimento Turístico da TCP participa também em duas sessões de esclarecimento inseridas nas comemorações da data, com o apoio dos respetivos municípios. A primeira, no dia 26, é o Encontro Olhar o Turismo, que decorre no Auditório da Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, nas Caldas da Rainha; a segunda, no dia 29, é o III Encontro de Agentes Turísticos de Oliveira do Hospital, que acontece no espaço cowork das Aldeias de Montanha, na localidade de Alvoco das Várzeas, concelho de Oliveira do Hospital.

Um pouco por toda a região, muitos municípios aderiram também ao Dia Mundial do Turismo, com a realização de propostas variadas ao longo de toda a semana, que aliam a valorização do património natural e cultural a práticas inovadoras e sustentáveis. A programação completa está disponível no site da Turismo Centro de Portugal, em www.turismodocentro.pt. Seguem-se apenas alguns exemplos do que vai acontecer.

Em Viseu, o evento “Chefs Sem Reservas” junta gastronomia e sustentabilidade no Mercado 2 de Maio, com a presença do chef Diogo Rocha, enquanto os municípios de Estarreja, Ovar e Murtosa promovem em conjunto a caminhada fotográfica “À Descoberta da Ria”, integrada no projeto Ria Adentro.

Pombal propõe uma formação no Vale dos Poios sobre turismo sustentável, com trilho interpretativo incluído. Já Torres Novas promove um passeio interpretativo dedicado às Grutas de Lapas e Tufos Calcários, para que os participantes descubram o património natural e turístico do concelho.

Em Cantanhede, a harmonização entre vinhos e sabores locais serve de mote para uma formação prática. Albergaria-a-Velha, Sertã, Tábua e Vila Nova de Paiva organizam percursos interpretativos que ligam natureza, história e cultura.

Em Figueira de Castelo Rodrigo, o destaque vai para visitas guiadas à aldeia histórica e aos centros interpretativos da presença judaica e da Batalha de Castelo Rodrigo, enquanto a Lousã apresenta o projeto Silveira Tech Re-generation Village, focado na regeneração ambiental e no desenvolvimento rural inteligente.

Também Alcobaça, Penalva do Castelo, Penela, Entroncamento, Porto de Mós, Sever do Vouga e Tondela oferecem experiências que vão da astronomia à arte urbana, passando por oficinas de fotografia, trilhos e provas de produtos locais.