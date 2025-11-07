LEROY MERLIN RECOLHE MAIS DE 11 TONELADAS DE RESÍDUOS NA CLEANUP WEEK 2025

- 417 voluntários recolheram mais de 11 toneladas de resíduos em todo o país, incluindo ilhas.

- Iniciativa passa a integrar o ReCria, o novo programa colaborativo de voluntariado lançado pela LEROY MERLIN.

- Ação reforça o compromisso da marca com a preservação ambiental e o impacto positivo nas comunidades.

A LEROY MERLIN voltou a associar-se ao World Cleanup Day, um dos maiores movimentos cívicos do mundo, e transformou este evento numa Cleanup Week, realizada entre 22 e 26 de setembro. Durante esta semana, voluntários da empresa percorreram o país de norte a sul, incluindo ilhas, para recolher resíduos presentes em florestas, serras e praias, contribuindo para um ambiente mais limpo e sustentável.

O balanço da edição de 2025 é expressivo: 417 voluntários dedicaram 2.677 horas de trabalho, equivalentes a 334.625 dias de voluntariado, e recolheram 11.349,25 kg de resíduos, abrangendo todas as zonas de vida do território nacional. Estes números refletem não só o esforço dos colaboradores, como também o compromisso da LEROY MERLIN em mobilizar a comunidade em torno de causas ambientais.

A Cleanup Week integra-se agora no ReCria, o novo programa de voluntariado colaborativo lançado pela LEROY MERLIN em outubro, que transforma o voluntariado num ecossistema aberto a empresas, parceiros e sociedade civil. Este movimento nasce da ambição de criar impacto positivo duradouro no planeta e nas comunidades, através de três eixos de ação: ReCria Casa, ReCria Planeta e ReCria Futuro.

Enquanto pilar ambiental do programa, o ReCria Planeta tem como missão promover ações de regeneração e preservação da natureza, reforçando o compromisso da LEROY MERLIN com a sustentabilidade e a proteção dos ecossistemas. A partir desta edição, a Cleanup Week passa assim a integrar este movimento coletivo, que irá envolver progressivamente parceiros, instituições e voluntários da comunidade, ampliando o seu impacto em futuras edições.

João Lavos, Diretor de Impacto Positivo e Sustentabilidade da LEROY MERLIN Portugal, comenta: "O balanço desta edição é mais uma prova de que o esforço coletivo transforma o nosso país. Cada quilo de resíduos recolhido representa o impacto direto da dedicação dos nossos colaboradores e parceiros na preservação do ambiente. Estamos orgulhosos de ver a Cleanup Week crescer a cada ano e, agora, de integrá-la no ReCria – um movimento que nos permite multiplicar resultados e agir de forma mais colaborativa pelo planeta."

O World Cleanup Day, celebrado mundialmente, reuniu milhões de pessoas em 191 países em 2024, recolhendo mais de 165 mil toneladas de lixo. Ano após ano, a LEROY MERLIN reforça o seu compromisso com a sustentabilidade ao transformar este dia numa semana de voluntariado, que vem permitir construir um futuro mais positivo para todos.

A LEROY MERLIN faz parte da ADEO - grupo de empresas dedicadas à melhoria da Casa - e está presente em Portugal desde 2003, com 47 lojas por todo o país. Com 6.245 colaboradores, a Empresa tem uma visão centrada nas pessoas e, por isso, aliar o conhecimento proporcionado pelos dados para melhor responder às necessidades dos habitantes é o foco da LEROY MERLIN no sentido de fazer da Casa um lugar mais positivo para viver.

Comprometida com a sustentabilidade, a LEROY MERLIN partilha um forte propósito de melhoria do Habitat, procurando gerar Impacto Positivo, seja através de valor humano, ambiental ou económico, em todas as ações ligadas à sua atividade. Pelo terceiro ano consecutivo, a LEROY MERLIN conquistou o prémio “Escolha do Consumidor” na categoria Lojas de Decoração, Bricolage e Jardim”.