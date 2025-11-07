LEROY MERLIN RECOLHE MAIS DE 11 TONELADAS DE RESÍDUOS NA CLEANUP WEEK 2025

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
- 417 voluntários recolheram mais de
11 toneladas de resíduos em todo o país, incluindo ilhas.
- Iniciativa passa a integrar o
ReCria, o novo programa colaborativo de voluntariado lançado pela LEROY MERLIN.
- Ação reforça o compromisso da
marca com a preservação ambiental e o impacto positivo nas comunidades.
A
LEROY MERLIN voltou a associar-se ao World Cleanup Day, um dos maiores
movimentos cívicos do mundo, e transformou este evento numa Cleanup Week,
realizada entre 22 e 26 de setembro. Durante esta semana, voluntários da
empresa percorreram o país de norte a sul, incluindo ilhas, para recolher
resíduos presentes em florestas, serras e praias, contribuindo para um ambiente
mais limpo e sustentável.
O
balanço da edição de 2025 é expressivo: 417 voluntários dedicaram 2.677 horas
de trabalho, equivalentes a 334.625 dias de voluntariado, e recolheram
11.349,25 kg de resíduos, abrangendo todas as zonas de vida do território
nacional. Estes números refletem não só o esforço dos colaboradores, como
também o compromisso da LEROY MERLIN em mobilizar a comunidade em torno de
causas ambientais.
A
Cleanup Week integra-se agora no ReCria,
o novo programa de voluntariado colaborativo lançado pela LEROY MERLIN em
outubro, que transforma o voluntariado num ecossistema aberto a empresas,
parceiros e sociedade civil. Este movimento nasce da ambição de criar impacto
positivo duradouro no planeta e nas comunidades, através de três eixos de ação:
ReCria Casa, ReCria Planeta e ReCria Futuro.
Enquanto
pilar ambiental do programa, o ReCria Planeta tem como missão promover ações de
regeneração e preservação da natureza, reforçando o compromisso da LEROY MERLIN
com a sustentabilidade e a proteção dos ecossistemas. A partir desta edição, a
Cleanup Week passa assim a integrar este movimento coletivo, que irá envolver
progressivamente parceiros, instituições e voluntários da comunidade, ampliando
o seu impacto em futuras edições.
João Lavos, Diretor de Impacto
Positivo e Sustentabilidade da LEROY MERLIN Portugal, comenta: "O
balanço desta edição é mais uma prova de que o esforço coletivo transforma o
nosso país. Cada quilo de resíduos recolhido representa o impacto direto da
dedicação dos nossos colaboradores e parceiros na preservação do ambiente.
Estamos orgulhosos de ver a Cleanup Week crescer a cada ano e, agora, de
integrá-la no ReCria – um movimento que nos permite multiplicar resultados e
agir de forma mais colaborativa pelo planeta."
O
World Cleanup Day, celebrado mundialmente, reuniu milhões de pessoas em 191
países em 2024, recolhendo mais de 165 mil toneladas de lixo. Ano após ano, a
LEROY MERLIN reforça o seu compromisso com a sustentabilidade ao transformar
este dia numa semana de voluntariado, que vem permitir construir um futuro mais
positivo para todos.
SOBRE A LEROY MERLIN
A LEROY MERLIN faz
parte da ADEO - grupo de empresas dedicadas à melhoria da Casa - e está
presente em Portugal desde 2003, com 47 lojas por todo o país. Com 6.245
colaboradores, a Empresa tem uma visão centrada nas pessoas e, por isso, aliar
o conhecimento proporcionado pelos dados para melhor responder às necessidades
dos habitantes é o foco da LEROY MERLIN no sentido de fazer da Casa um lugar
mais positivo para viver.
Comprometida com a
sustentabilidade, a LEROY MERLIN partilha um forte propósito de melhoria do
Habitat, procurando gerar Impacto Positivo, seja através de valor humano,
ambiental ou económico, em todas as ações ligadas à sua atividade. Pelo
terceiro ano consecutivo, a LEROY MERLIN conquistou o prémio “Escolha do
Consumidor” na categoria Lojas de Decoração, Bricolage e Jardim”.
