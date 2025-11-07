ENCANTO DO CLÁSSICO "O FEITICEIRO DE OZ" CONTINUA VIVO INSPIRA MONTRAS DE NATAL DA LIVRARIA LELLO PARA FAZER DOS LIVROS ANTÍDOTO PARA A SOLIDÃO

Este Natal, a Livraria Lello inspira-se na magia de “O Feiticeiro de Oz”, editado na Little Collection, chancela da Livraria dedicada aos mais novos, para criar uma ode à amizade e à ligação humana. Iniciativa integra o lançamento da campanha “Lemos a Meias?”, que pretende combater o isolamento social através da leitura partilhada. Livraria reforça assim o seu papel enquanto dinamizador cultural próximo das pessoas.
Desde o
dia 1 de novembro, as montras de Natal da Livraria Lello encantam quem passa
pela Rua das Carmelitas, no Porto, com uma instalação artística que convida o
público a mergulhar na fantasia de “O Feiticeiro de Oz”. Este ano, o desafio de
dar vida às montras da Livraria foi lançado à artista londrina Lydia Kasumi
Shirreff, conhecida pelas suas esculturas em papel intrincadas e minuciosamente
feitas à mão.
A
artista recriou, inteiramente em papel, a mítica Cidade das Esmeraldas, símbolo
do caminho de Dorothy e dos seus companheiros rumo à amizade, coragem e
sabedoria.
“Um
convite para trabalhar com a livraria mais bonita do mundo? Fiquei
absolutamente encantada. Sempre adorei livros, cresci rodeada por eles — a casa
dos meus pais está recheada de Literatura. Mergulhei nas fotografias e na
história do edifício da Livraria Lello, que é magia pura. A oportunidade de
trabalhar com a livraria é um sonho tornado realidade”, partilha Lydia Kasumi
Shirreff.
“As
ideias por trás do projeto eram muito intrigantes. O que me fascinou neste
projeto foi o facto de haver um tema complexo como base da instalação, em vez
de ser apenas uma celebração do Natal. O Natal tornou-se o pano de fundo para
uma história que é essencialmente sobre amizade e amor, [valores] que superam
as diferenças. Quando vi a edição infantil da Livraria Lello [publicada na
Little Collection], soube de imediato que queria adaptar aquelas ilustrações
para as montras. Elas juntam, de forma incrível, uma inocência encantadora e
detalhes coloridos, que funcionavam perfeitamente na obra”, acrescenta a
artista.
Inspirada
pela transição icónica do filme — do preto e branco para o Technicolor —, Lydia
quis capturar na instalação o sentimento de maravilhamento. “Quis trazer para
as montras o ambiente colorido, o brilho e o encanto infantil — o momento em
que o mundo ganha cor. Cada projeto é único e é um puzzle para resolver. Neste
caso, a escala era determinante. Queria que tivesse presença. Com as montras, o
público tem a oportunidade de ver a instalação de muito perto. A sua função é
atrair a atenção e mantê-la, mas também pode ser uma experiência muito
pessoal”, explica.
O
processo de criação começou com esboços e maquetes em pequena escala, antes de
a artista se lançar na construção das peças finais, que a própria veio instalar
na Livraria. “Foi, sem dúvida, um projeto muito divertido. O meu estúdio vai
ficar coberto de purpurinas durante anos, e não tenho arrependimentos”, brinca
Lydia.
As
montras da Livraria Lello são criações artísticas pensadas para cada época do
ano. Estas instalações são um cartão de visita do edifício e transformam o
coração do Porto num espaço onde a Literatura não é apenas Arte e se torna num
agente de transformação e solidariedade.
Representada
pela Making Pictures (Reino Unido e Europa) e A-GENT Tokyo (Ásia), Lydia é
reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho para marcas e publicações como
Chanel, Vogue UK, Harper’s Bazaar, The Guardian, Anthropologie, De Beers,
Adidas Originals, e The Ritz London, entre muitas outras.
Lemos
a meias?
A
iniciativa integra o lançamento da campanha “Lemos a Meias?”, que pretende
combater a solidão e o isolamento social através da leitura partilhada,
reforçando o papel da Livraria Lello enquanto dinamizador cultural próximo das
pessoas. As montras da Livraria são apenas o
primeiro
capítulo desta história e missão, que em breve a Livraria Lello irá revelar por
inteiro.
“Num
tempo em que a solidão é reconhecida como uma epidemia global, acreditamos que
ler é um gesto profundamente humano e um antídoto silencioso contra o
isolamento”, explica Francisca Pedro Pinto, Head of Brand and Creative Business
Development da Livraria Lello.
“Inspirámo-nos
em ‘O Feiticeiro de Oz’ para lembrar que nenhum feiticeiro concede o que a
amizade já oferece. Dorothy, o Homem de Lata, o Leão e o Espantalho mostram-nos
que é juntos que reencontramos o caminho a casa. Este Natal, queremos sublinhar
que a leitura é isso mesmo: um caminho partilhado, uma companhia constante e,
talvez, a forma mais bela de viver mais e melhor”, conclui a responsável.
