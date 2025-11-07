A casa Ermelinda
Freitas lançou no início do mês de novembro a nova colheita do icônico vinho da
casa, o Leo d’Honor 2021. Um vinho único, clássico feito com base no
Castelão de vinhas velhas com mais de 60 anos, que apenas é feito em anos de
qualidade excepcional das uvas. Desde 1999 até
à presente data, apenas foram lançadas 8 colheitas:
- Leo d'Honor 1999
- Leo d'Honor 2001
- Leo d'Honor 2003
- Leo d'Honor 2008
- Leo d'Honor 2009
- Leo d'Honor 2013
- Leo d'Honor 2015
- Leo d'Honor 2021
A história da
criação da entidade do Leo d'Honor, teve como inspiração o núcleo do brasão de
Fernando Pó, navegador quatrocentista, que consistia num leão a preparar-se
para saltar. Saltou agora com este vinho Leo d’Honor porque soa a Leonor e é
realmente o leão de honra dos vinhos de Fernando Pó, porventura a mais singular
região vitivinícola do país.
O Leo d'Honor
apresenta um aroma profundo e concentrado. A casta Castelão no seu melhor com
notas de frutos pretos, compota e especiarias. Estágio de 18 meses em
barricas de carvalho francês, seguido de 12 meses de estágio em
garrafa. Complexo na boca com ligeiras nuances de tabaco e chocolate
provenientes do estágio em barricas de carvalho francês. É um vinho bem
encorpado, com taninos presentes e um elegante final de boca.
Ideal com pratos
de carne estufada, caça, assados no forno, queijos fortes e foie gras.
