Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A casa Ermelinda Freitas lançou no início do mês de novembro a nova colheita do icônico vinho da casa, o Leo d’Honor 2021. Um vinho único, clássico feito com base no Castelão de vinhas velhas com mais de 60 anos, que apenas é feito em anos de qualidade excepcional das uvas. Desde 1999 até à presente data, apenas foram lançadas 8 colheitas:

- Leo d'Honor 1999

- Leo d'Honor 2001

- Leo d'Honor 2003

- Leo d'Honor 2008

- Leo d'Honor 2009

- Leo d'Honor 2013

- Leo d'Honor 2015

- Leo d'Honor 2021

A história da criação da entidade do Leo d'Honor, teve como inspiração o núcleo do brasão de Fernando Pó, navegador quatrocentista, que consistia num leão a preparar-se para saltar. Saltou agora com este vinho Leo d’Honor porque soa a Leonor e é realmente o leão de honra dos vinhos de Fernando Pó, porventura a mais singular região vitivinícola do país.

O Leo d'Honor apresenta um aroma profundo e concentrado. A casta Castelão no seu melhor com notas de frutos pretos, compota e especiarias. Estágio de 18 meses em barricas de carvalho francês, seguido de 12 meses de estágio em garrafa. Complexo na boca com ligeiras nuances de tabaco e chocolate provenientes do estágio em barricas de carvalho francês. É um vinho bem encorpado, com taninos presentes e um elegante final de boca.

Ideal com pratos de carne estufada, caça, assados no forno, queijos fortes e foie gras.