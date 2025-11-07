iServices celebra evolução da marca própria iS no Palácio Nacional da Ajuda

Um encontro onde história, inovação e futuro se encontram
A
iServices voltou a celebrar o crescimento da sua marca própria, iS, num evento que, pelo terceiro ano consecutivo,
reuniu clientes, parceiros, imprensa e colaboradores para apresentar a mais
recente coleção de gadgets e acessórios tecnológicos.
iServices celebra a marca iS no Palácio Nacional da Ajuda
A
edição deste ano realizou-se no Palácio
Nacional da Ajuda,
em Lisboa - um cenário histórico que reforça a ligação entre tradição, design e
inovação que definem a marca. Os convidados foram recebidos com uma experiência
imersiva onde a tecnologia se apresentou com sofisticação, propósito e visão de
futuro.
Durante
o evento, a iServices revelou o novo portefólio da iS, composto por artigos que reforçam a aposta da
marca em lifestyle
digital e soluções inteligentes.
A coleção integra produtos que vão desde cabos, capas e acessórios de áudio,
até smartwatches, powerbanks e vários gadgets práticos e inteligentes,
consolidando o posicionamento da iS como uma referência no segmento
tecnológico.
O
Palácio Nacional da Ajuda, guardião de uma das mais importantes coleções de
artes decorativas do país, abriu-se em exclusivo para esta celebração. O
ambiente proporcionou momentos de networking, demonstrações de produto e um
contacto direto com as novidades que simbolizam a evolução contínua da marca
própria da iServices.
Bruno Borges, CEO da iServices, destacou “A iS representa
muito mais do que uma gama de acessórios. É a expressão da nossa visão de
trazer ao mercado a tecnologia de ponta, mais inovadora com design elegante e
acessível. Este evento traduz o percurso de crescimento da nossa marca e
reforça o compromisso de continuar a inovar com propósito, alinhados com os
desafios e tendências do futuro.”
Com
um catálogo que ultrapassa 3.500
artigos,
a marca iS tem vindo a afirmar-se pela diversidade, qualidade e capacidade de
integrar soluções tecnológicas de uso diário, acompanhando o ritmo da vida
moderna e respondendo às exigências de consumidores cada vez mais digitais.
Entre
passado e futuro, tradição e tecnologia, o evento celebrou não apenas a nova
coleção, mas o espírito inovador que caracteriza a iServices e o projeto iS -
um verdadeiro brinde
à evolução da marca e ao futuro da tecnologia em Portugal.
