O FIM DE SEMANA MAIS DIVERTIDO DO ANO CHEGA AO CONTINENTE COM BRINQUEDOS PARA TODA A GENTE

Nos dias 8 e 9 de novembro, arranca o fim de semana dos Brinquedos, com uma poupança que pode chegar aos 60% sobre o preço de venda ao público recomendado.
LEGO, Hot Wheels, Barbie,
Stitch, Pokémon, Clementoni, Funko, Disney e muitas outras marcas estão em
destaque.
Porque
brincar não tem idade, o Continente anuncia um fim de semana especial dedicado
aos Brinquedos, prometendo momentos de diversão para toda a família. Sob o mote
“Fim de
Semana para Poupar a Brincar”, a aposta do Continente nas marcas mais desejadas vai além
do universo infantil, abraçando também o fenómeno dos kidadults -
adultos que continuam a colecionar e a explorar este universo, com o mesmo
entusiasmo.
As
categorias inovadoras como LEGO, os musicais iDance, os brinquedos tecnológicos
e o universo Geek, estão em destaque, além dos brinquedos clássicos que fazem
parte do imaginário de toda a gente. O
Continente reforça assim a oferta com as principais licenças do mercado e com a
sua marca própria.
A
ZOKO, marca exclusiva Continente, ganha igualmente destaque nesta campanha, com
novidades Titucho, Sarita, SpeedWheels e Happy Bear.
Além
das lojas físicas do Continente, os clientes poderão aceder às oportunidades
através do Continente Online, onde encontrarão artigos para todas as idades,
aos melhores preços.
O
Continente acompanha de perto as tendências e a evolução do mundo dos
brinquedos e aposta numa gama diversificada de produtos e marcas para todas as
idades. Com o Natal à porta, o Continente reforça, assim, o seu compromisso em
facilitar as escolhas das famílias através de uma oferta pensada para
acompanhar os desejos de toda a gente nesta época tão especial.
