O FIM DE SEMANA MAIS DIVERTIDO DO ANO CHEGA AO CONTINENTE COM BRINQUEDOS PARA TODA A GENTE

Nos dias 8 e 9 de novembro, arranca o fim de semana dos Brinquedos, com uma poupança que pode chegar aos 60% sobre o preço de venda ao público recomendado.

LEGO, Hot Wheels, Barbie, Stitch, Pokémon, Clementoni, Funko, Disney e muitas outras marcas estão em destaque.

Porque brincar não tem idade, o Continente anuncia um fim de semana especial dedicado aos Brinquedos, prometendo momentos de diversão para toda a família. Sob o mote “Fim de Semana para Poupar a Brincar”, a aposta do Continente nas marcas mais desejadas vai além do universo infantil, abraçando também o fenómeno dos kidadults - adultos que continuam a colecionar e a explorar este universo, com o mesmo entusiasmo.

As categorias inovadoras como LEGO, os musicais iDance, os brinquedos tecnológicos e o universo Geek, estão em destaque, além dos brinquedos clássicos que fazem parte do imaginário de toda a gente. O Continente reforça assim a oferta com as principais licenças do mercado e com a sua marca própria.

Entre os destaques, a LEGO marca presença com as suas linhas icónicas Botanicals e Speed Champions F1, que incluem o Buquê de Rosas 10328 (PVP: 59,99€) e o McLaren MP4/4 e Ayrton Senna 10330 (PVP:79,99€), prometendo conquistar fãs de todas as idades.

A marca iDance traz também novidades para os amantes da música, como a Guitarra Acústica Eletrónica (PVP: 39,99€) e a Estação Deejay DJ1 (PVP: 39,99€), ideais para explorar o mundo sonoro de forma criativa e divertida.

A ZOKO, marca exclusiva Continente, ganha igualmente destaque nesta campanha, com novidades Titucho, Sarita, SpeedWheels e Happy Bear.

Além das lojas físicas do Continente, os clientes poderão aceder às oportunidades através do Continente Online, onde encontrarão artigos para todas as idades, aos melhores preços.

O Continente acompanha de perto as tendências e a evolução do mundo dos brinquedos e aposta numa gama diversificada de produtos e marcas para todas as idades. Com o Natal à porta, o Continente reforça, assim, o seu compromisso em facilitar as escolhas das famílias através de uma oferta pensada para acompanhar os desejos de toda a gente nesta época tão especial.