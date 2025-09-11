Sábado – Pense por si

CUPRA City Garage Lisboa: talks e vinhos naturais marcam a agenda das próximas semanas

Setembro continua cheio de energia na CUPRA City Garage Lisboa, onde a criatividade, a arte e a inovação se encontram em experiências únicas no coração da cidade.

Nas próximas duas semanas, destacamos:

• Até 28 de setembro

CUPRA DJ Battle ON THE PULSE – candidaturas abertas

A segunda edição do concurso que pretende descobrir os novos talentos da música eletrónica em Portugal. Os finalistas atuarão ao vivo na CUPRA City Garage Lisboa em outubro e novembro.

• 11 de setembro | 18h00

CUPRA Talks by Executiva com Bárbara Barroso

Especialista em educação financeira, fundadora do MoneyLab e autora do best seller “Ponha o seu Dinheiro a Trabalhar para Si”, Bárbara Barroso partilhará dicas práticas e desmistificará conceitos sobre liberdade financeira e investimento.

• 18 de setembro | 19h00

Masterclass Natural Wine Tasting com Diogo Yebra

Head Sommelier do JNcQUOI Avenida e fundador da APRT3, Diogo Yebra conduz uma prova comentada de vinhos naturais, explorando o equilíbrio entre tradição, inovação e prazer sensorial.

A CUPRA City Garage Lisboa está localizada na Rua Áurea, 64 (Baixa Pombalina) e abre de segunda a sábado, das 10h00 às 19h00.

Entre talks inspiradoras e experiências vínicas, a garagem mais cool de Lisboa continua a ser palco de talento e transformação.

Clique nos links dos eventos para se inscrever e saber mais!

