Sonolyzer da KSB – a app que detecta a sua poupança de energia!

A KSB desenvolveu e lançou recentemente uma aplicação para dispositivos móveis – denominada Sonolyzer - que permite determinar o rendimento efectivo de bombas de velocidade fixa em apenas 20 segundos.



App KSB Sonolyzer para análise áudio, medições e contacto

Esta aplicação, que pode ser utilizada em bombas de qualquer marca, está disponível para iPhone e para Android, e pode ser descarregada das respectivas lojas online de forma absolutamente grátis. O Sonolyzer utiliza um algoritmo desenvolvido pela própria KSB, que já comprovou a sua fiabilidade no seu medidor de caudal PumpMeter, durante os últimos anos.

O objectivo desta aplicação é permitir aos operadores de todo o mundo determinar se as suas bombas estão ou não a funcionar na zona de rendimento máximo e, em caso negativo, tomarem medidas para optimizarem a eficiência energética das suas bombas, de modo a reduzirem os seus custos energéticos e a maximizarem a produtividade e competitividade das suas instalações.

O Sonolyzer da KSB é de muito fácil utilização, pois basta introduzir 4 parâmetros da bomba (potência nominal, velocidade nominal, caudal e altura manométrica, habitualmente disponíveis na placa de identificação da bomba), e aproximar o dispositivo móvel do motor da bomba durante 20 segundos, para que a aplicação determine em que zona da curva está a bomba a funcionar e avise se existe potencial de poupança de energia.

Caso o utilizador necessite posteriormente do apoio de um técnico da KSB para desenvolver as medidas necessárias à optimização energética da bomba, o Sonolyzer permite enviar, de uma forma rápida e fácil, a informação e o pedido para o técnico da KSB especialista nesta área.

Qualidade Alemã com fabrico em Portugal

A KSB é uma empresa familiar com 153 anos, e um dos fabricantes de bombas centrífugas e válvulas mais antigos do mundo, com sede na Alemanha e filiais próprias em mais de 100 países, incluindo a KSB, Bombas e Válvulas, SA (ela própria com 52 anos), com sede em Sintra e delegação no Porto. Esta respeitosa idade dá à KSB uma enorme experiência acumulada e uma estabilidade e longevidade que deixam os seus clientes absolutamente descansados.

Apesar de não ter nenhuma fábrica própria em Portugal, o Grupo KSB compra cerca de 4 milhões de Euros por ano a empresas Portuguesas, fabricantes de componentes para os seus equipamentos, como a Duritcast (Águeda) e Arsopi (Vale de Cambra), as quais empregam um total de cerca de 500 colaboradores.

Única com ass. técnica própria e centro de decisão em Portugal

A KSB é a única empresa especializada em sistemas de bombagem de nível internacional com, há mais de 20 anos, assistência técnica própria e centro de decisão em Portugal, o que lhe permite tomar decisões rápidas e adequadas ao mercado nacional, incluindo questões de garantia, com elevados ganhos de eficiência e satisfação para os seus colaboradores e clientes.

Presente nas maiores indústrias

Os produtos da KSB estão presentes em todas as grandes indústrias do nosso país (EDP, Galp, Sonae, Autoeuropa, Repsol, etc.), incluindo abastecimento de água e tratamento de esgotos (Grupo Águas de Portugal, Municípios) e em muitos edifícios de referência (hospitais, centros comerciais, hotéis).

Neutralidade carbónica e Solidariedade social

No âmbito dos seus valores e da sua responsabilidade social, a KSB já atingiu em 2024 o difícil objectivo de Neutralidade Carbónica, de acordo com a norma ISO 14064, o que implicou a mudança, com custos acrescidos, para um fornecedor de energia eléctrica totalmente de origem renovável, aumento de custos esse que a empresa decidiu aceitar como parte do seu esforço de participação na sustentabilidade do nosso planeta.

Para compensar a emissão anual de gases com efeito de estufa que ainda não conseguiu evitar, a KSB investiu 10.000 Euros num projecto com forte componente de solidariedade: realização de 60 furos com bombas manuais numa zona rural do Uganda, que disponibilizam água limpa, para eliminar as emissões causadas pelo actual fervimento de água através de lenha e carvão. Além da redução das emissões de CO2, este projecto tem um forte impacto nas condições de vida de 120.000 pessoas: redução do nº de doenças por ingestão de água imprópria e por intoxicação resultante da queima de lenha em casa, aumento do nº de pessoas com água potável a menos de 1 km de distância, e aumento do nº de pessoas com emprego digno.

Melhor empresa para trabalhar e Paridade de género

Em Outubro de 2024 realizou-se o último inquérito de satisfação de colaboradores do Grupo KSB, tendo a KSB em Portugal obtido um resultado de 88%, o 3º mais elevado dos mais de 30 países na Europa onde a KSB está presente, e bastante acima da excelente média de 75% de todo o Grupo KSB, que já de si compara positivamente com uma média de 65% em toda a indústria metalomecânica.

Este resultado de 88% representa o índice de empenhamento dos 20 colaboradores da KSB em Portugal, o qual é avaliado através de 3 áreas: se os colaboradores sentem que a sua voz é ouvida (Say), se consideram que a empresa os inspira a darem o seu melhor (Strive), e como avaliam a sua vontade de ficar (Stay).

Nesta área de actividade (engenharia mecânica) a percentagem de mulheres ainda é muito pequena – como se pode comprovar nos estudantes universitários e nas empresas desta área: de acordo com a pordata, em 2023 apenas 27% dos estudantes universitários em engenharia eram mulheres, sendo que dentro da engenharia, a mecânica é das que tem menos mulheres, comparada com, por exemplo a química.

Pois a KSB em Portugal atingiu recentemente a paridade de género, com metade dos seus 20 colaboradores mulheres, abrangendo todas as áreas de actividade da empresa, incluindo as vendas e a assistência técnica!

De acordo com João Leite, director geral da KSB, esta diversidade de género, elevada há vários anos, tem sido um fundamental para o sucesso da empresa (cresceu 60% nos últimos 6 anos, sempre com lucros, mesmo durante as crises económicas), pois na opinião dele as mulheres são em média mais maduras, mais empáticas e mais fiéis, competências essenciais para o trabalho em equipa.

Esta estreita ligação entre a diversidade de género e o crescimento e rentabilidade das empresas está amplamente comprovada em diversos estudos internacionais.