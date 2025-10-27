CLARINS DESVENDA O SEGREDO PARA UM OLHAR COM EFEITO LIFTING EM 30 SEGUNDOS – O NOVO TOTAL EYE LIFT

O creme de olhos Total Eye Lift combina ingredientes naturais, anos de expertise dos Laboratórios Clarins e sustentabilidade num poderoso elixir de juventude com frasco recarregável

Inspirado pela natureza, impulsionado pela ciência e alinhado com as necessidades dos seus clientes, o novo Total Eye Lift da Clarins vem revolucionar os cuidados do contorno ocular em apenas 30 segundos, com uma aplicação prática e ultrarrápida, que fazem deste elixir de juventude uma fórmula de alta performance e textura sensorial, oferecendo um efeito lifting duradouro num frasco que reforça o compromisso da marca com a sustentabilidade.

O produto n1 de vendas da Clarins, ganha agora uma nova fórmula enriquecida com ingredientes de origem vegetal, onde se destaca o extrato de harungana bio, tão especial por ser reconhecido como uma alternativa natural ao (tão na berra!) retinol e, o extrato ativado de jania vermelha, uma alga cultivada sob condições controladas para maximizar a sua eficácia. A textura PRO-TIGHTENING MATRIX deste produto, reflete um efeito tensor e combina um efeito lifting

instantâneo com uma sensorialidade única, oferecendo à pele sensível do contorno ocular o conforto necessário.

A antiga fórmula que tornou este um produto de sucesso, trazendo resultados em 1 minuto é agora substituída por uma nova fórmula que confere ao olhar um efeito lifting quase instantâneo – em 30 segundos. Com o desvendar deste segredo, a Clarins vem dissociar a relação do efeito lifting ao retinol, propondo um novo ativo natural, a harungana, que possui os mesmos benefícios que o primeiro, mas é mais bem tolerada pelos diferentes tipos de pele, permite uma utilização regular e a funde-se mais facilmente com outros ingredientes naturais. A sua combinação com o extrato ativado de jania vermelha, um ingrediente biotecnológico atua em sinergia para oferecer praticidade, um olhar mais aberto e visivelmente rejuvenescido.

Verdadeiros espelhos da alma, o segredo para olhos reluzentes está no novo Total Eye Lift, que ajuda a preservar o brilho natural e a aparência jovem, independentemente do quotidiano, oferecendo três ações: um olhar mais aberto e expressivo graças ao efeito lifting; a suavização das linhas finas; e, dia após dia, a redução visível das rugas, contribuindo ainda para a redução de papos, estimula a microcirculação local, atenua a aparência de olheiras, protege a pele contra os efeitos nocivos da poluição e nutre-a intensamente – tornando este produto, num tudo em 1.

Uma das grandes novidades desta reformulação é a nova embalagem recarregável. Empenhada em limitar o impacto ecológico e em criar uma beleza mais transparente, consciente e sustentável, a Clarins concebeu esta embalagem como um recarregável airless de alumínio, que reduz em 73% a pegada ambiental quando comparado à compra de uma embalagem nova.

Para um olhar transformado, mais definido, jovem, liso e luminoso, o Total Eye Lift da Clarins, estará disponível em clarins.pt e pontos de venda a partir do dia 1 de setembro na sua versão original (PVP 90€) ou refill (PVP 67,50€).