CLARINS DESVENDA O SEGREDO PARA UM OLHAR COM EFEITO LIFTING EM 30 SEGUNDOS – O NOVO TOTAL EYE LIFT

O creme de olhos Total Eye Lift combina ingredientes naturais, anos de expertise dos Laboratórios Clarins e sustentabilidade num poderoso elixir de juventude com frasco recarregável
Inspirado
pela natureza, impulsionado pela ciência e alinhado com as necessidades dos
seus clientes, o novo Total Eye Lift da Clarins vem revolucionar
os cuidados do contorno ocular em apenas 30 segundos, com uma aplicação prática
e ultrarrápida, que fazem deste elixir de juventude uma fórmula de alta
performance e textura sensorial, oferecendo um efeito lifting duradouro
num frasco que reforça o compromisso da marca com a sustentabilidade.
O produto
n1 de vendas da Clarins, ganha agora uma nova fórmula enriquecida com
ingredientes de origem vegetal, onde se destaca o extrato de harungana bio, tão
especial por ser reconhecido como uma alternativa natural ao (tão na berra!)
retinol e, o extrato ativado de jania vermelha, uma alga cultivada sob
condições controladas para maximizar a sua eficácia. A textura PRO-TIGHTENING
MATRIX deste produto, reflete um efeito tensor e combina um efeito lifting
instantâneo
com uma sensorialidade única, oferecendo à pele sensível do contorno ocular o
conforto necessário.
A antiga
fórmula que tornou este um produto de sucesso, trazendo resultados em 1 minuto
é agora substituída por uma nova fórmula que confere ao olhar um efeito lifting
quase instantâneo – em 30 segundos. Com o desvendar deste segredo, a Clarins
vem dissociar a relação do efeito lifting ao retinol, propondo um
novo ativo natural, a harungana, que possui os mesmos benefícios que o
primeiro, mas é mais bem tolerada pelos diferentes tipos de pele, permite uma
utilização regular e a funde-se mais facilmente com outros ingredientes
naturais. A sua combinação com o extrato ativado de jania vermelha, um
ingrediente biotecnológico atua em sinergia para oferecer praticidade, um olhar
mais aberto e visivelmente rejuvenescido.
Verdadeiros
espelhos da alma, o segredo para olhos reluzentes está no novo Total Eye
Lift, que ajuda a preservar o brilho natural e a aparência jovem,
independentemente do quotidiano, oferecendo três ações: um olhar mais aberto e
expressivo graças ao efeito lifting; a suavização das linhas finas; e,
dia após dia, a redução visível das rugas, contribuindo ainda para a redução de
papos, estimula a microcirculação local, atenua a aparência de olheiras,
protege a pele contra os efeitos nocivos da poluição e nutre-a intensamente –
tornando este produto, num tudo em 1.
Uma das
grandes novidades desta reformulação é a nova embalagem recarregável. Empenhada
em limitar o impacto ecológico e em criar uma beleza mais transparente,
consciente e sustentável, a Clarins concebeu esta embalagem como um
recarregável airless de alumínio, que reduz em 73% a pegada ambiental
quando comparado à compra de uma embalagem nova.
Para um olhar transformado, mais definido,
jovem, liso e luminoso, o Total Eye Lift da Clarins, estará
disponível em clarins.pt e pontos de venda a partir do dia 1 de setembro na sua
versão original (PVP 90€) ou refill (PVP 67,50€).
