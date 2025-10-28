Menus de grupo d’O Bem Disposto: convidam à partilha

Pratos clássicos, petiscos e sabores internacionais juntam-se à mesma mesa em época de celebrações

Boas conversas à volta de uma mesa em época de celebrações é sinónimo de O Bem Disposto. Com uma experiência elogiada no campo dos eventos, o restaurante está preparado para a época que se aproxima, com os almoços e jantares de grupo tão típicos da época natalícia a fazerem parte da agenda, com a oferta de seis menus distintos que convidam ao reencontro e convívio de amigos, colegas e familiares.

Os seis menus foram estruturados de forma a atender diferentes gostos e ocasiões, desde encontros mais informais a celebrações especiais e corporativas, oferecendo opções variadas de pratos tradicionais e contemporâneos. Os pratos escolhidos tiverem em mente os best sellers, os ingredientes sazonais, e a percepção de que em qualquer grupo se encontram preferências gastronómicas diversas, o que garante flexibilidade e atenção às necessidades dos clientes.

Num ambiente acolhedor e para grupos a partir de 15 pessoas – com a opção de ter uma sala exclusiva para grupos de mais de 30 pessoas - o desafio é escolher a opção favorita para cada momento entre sabores tipicamente portugueses e internacionais de confeção caseira.

O Menu Paella, é protagonizado pelo prato assinatura do restaurante, a Paella “Bem Disposto”, que junta sabores tão ricos como o frango, porco, entremeada, salsichas, lulas, mexilhões, camarões e legumes. No Menu João XXI, estão em destaque os pratos clássicos desta casa que tem morada na Avenida João XXI em Lisboa, enquanto no Menu Degustação a festa é feita à volta de deliciosos petiscos como Queijo Monte da Vinha, Croquetes de Choco com aioli, Pimentos padron, Gambas panko com maionese de ervas, Tempura de legumes, Tacos de Atum, Ovos Rotos, Pica Pau do lombo e Pão de massa mãe, azeitonas e azeite aromatizado.

Para quem prefere ter uma refeição composta por um prato de peixe e um prato de carne, o Menu Mar e Terra é a opção certa. Por outro lado os apreciadores de pratos de caça vão adorar o Menu Abegões, com as suas propostas gastronómicas do Alto Alentejo como a Cabeça de Xara e tostas de pão alentejano, Painho ibérico e Perdiz à “Bem Disposto” com batata palha finíssima e couves de bruxelas.

Para finalizar, o Menu Natal é de deixar água na boca e nele não faltam os sabores mais clássicos da época, com uma reinterpretação contemporânea como Lascas de Bacalhau em cama de batatinha a murro, espinafres e broa, Salmão com crosta de pistachio, batatinhas assadas e salada verde com romã, Peito de Perú assado com molho de alho francês, arroz thai e legumes assados e Rosbife com molho Bem Disposto, batata palha fininha e esparregado.

Todos os menus incluem entrada, prato ou pratos principais de carne e peixe, opções vegan, bebidas diversas (como Vinho branco, rosé e tinto da região do barlavento algarvio, águas, refrigerantes, cervejas e café), e deliciosas sobremesas a que se acrescenta Bolo Rei no Menu Natal.

Os preços por pessoa variam entre os 39,50€ e os 50,50€ e as reservas devem ser comunicadas com antecedência, essencial para a qualidade do serviço que caracteriza o restaurante.

Junte o seu grupo de amigos e permita-se bons momentos de convívio, sem pressas e com sabores autênticos que vão ficar na memória.

Conheça as condições e celebre n`O Bem Disposto

Número Mínimo de Pessoas

15 pessoas: Para grupos em dias e horários de funcionamento normal do restaurante; de 2ª a 5ª (das 9h às 19h), de 6ª a Sáb (das 10h às 23h)

30 pessoas: Para usufruir de sala exclusiva de segunda a quinta-feira (ao jantar) e ao domingo (almoço e jantar).

Nota: As crianças não são contabilizadas no número mínimo de pessoas.

Grátis: Crianças até aos 3 anos (inclusive).

50% de desconto: Crianças até aos 10 anos.

Confirmação Final

A confirmação do número final de pessoas deve ser feita até 5 dias antes da data do evento.

Bebidas

As bebidas do menu estão incluídas desde o início das entradas até ao café.

As bebidas de bar, como cocktails ou outras bebidas não incluídas no menu, são pagas à parte.

Reservas

geral@obemdisposto.pt

+351 967 362 336

Morada:

Av João XXI, 53C, 1000-299 Lisboa

Horários:

De Segunda a quinta-feira

Das 9h00 às 19h00

Sextas e Sábados

Das 9h00 às 23h00

Site - www.obemdisposto.pt

Instagram – https://www.instagram.com/obemdisposto/

Facebook – https://www.facebook.com/obemdisposto