BRANDCARE PASSA A DENOMINAR-SE SODALIS IBERIA

A BrandCare concluiu o processo de alteração da sua denominação social e
passa agora a ser conhecida como Sodalis Iberia, refletindo o compromisso com uma identidade
corporativa mais coesa e totalmente alinhada com o seu acionista - o Grupo
Sodalis.
Sodalis Iberia, nova denominação da Brandcare, atua no mercado ibérico
O Grupo Sodalis, empresa familiar italiana, tem
registado um crescimento notável nas últimas três décadas, fruto de uma
estratégia que combina crescimento orgânico com aquisições relevantes em
diversos mercados. Hoje, é um dos principais players independentes nos setores
de Saúde, Beleza, Cuidado
Pessoal e Cuidado da Casa, estando presente em 9 países, exportando para 48
mercados e contando com quase 2.000 colaboradores.
Desde a integração no Grupo, em 2017, a empresa
tem vindo a reforçar a sua presença nas categorias de Higiene Pessoal, Beleza e
Higiene do Lar, beneficiando da visão estratégica e do dinamismo que
caracterizam o grupo Sodalis.
A Sodalis Iberia atua no setor dos bens de
grande consumo (FMCG), com operações em Portugal e Espanha. Esta mudança de
denominação traduz-se em múltiplos benefícios estratégicos, como o maior
alinhamento internacional - com uma identidade clara e consistente no mercado,
capacidade acrescida de inovação, graças ao acesso direto ao know-how
industrial e científico do Grupo, entre outros. É igualmente um sinal de
investimento contínuo em Portugal e Espanha, reforçando a aposta de longo prazo
nestes mercados.
Com esta transição, a Sodalis Iberia reafirma o
seu propósito de crescer de forma sustentável, inovadora e próxima dos
consumidores, mantendo o foco na criação de valor para colaboradores, clientes,
parceiros e para a sociedade.
Com uma equipa de quase 70 colaboradores, distribuída entre Lisboa, Madrid
e Barcelona, a empresa registou em 2024 um volume de negócios superior a 50
milhões de euros na região Ibérica, prevendo atingir 52 milhões de euros em
2025. A área de Cuidado Pessoal constitui já o principal motor de receitas,
seguida de perto pelo Cuidado da Casa, enquanto a Maquilhagem representa o seu
terceiro pilar.
A Sodalis Iberia colabora com todos os principais retalhistas em Portugal e
Espanha, assegurando uma cobertura próxima dos 100% em ambos os mercados. A
divisão de negócios entre os dois países é equilibrada, refletindo uma presença
sólida tanto em Portugal como Espanha.
A empresa apresenta um portefólio robusto que combina marcas locais de
referência com marcas globais do Grupo Sodalis, garantindo proximidade cultural
e ao mesmo tempo acesso a tendências internacionais. Entre as principais marcas destacam-se:
- Mistolin, número 1 na categoria de desengordurantes
em Portugal
- Cristasol, líder em limpa-vidros em Espanha
- Super Pop, número 2 entre os detergentes de loiça
- Denim, segunda marca na categoria de after-shave
- Natural Honey, uma das marcas mais fortes no mercado
espanhol e português de higiene corporal
- Feno de Portugal, uma das marcas mais icónicas do
mercado português
- Vitesse, líder em toalhitas desmaquilhantes
- Deborah Milano, marca de referência no universo da
maquilhagem
- Rapid White especialista em branqueamento dentário
Em 2025, a marca número 1 do Grupo, Tesori d’Oriente, chegou à Península
Ibérica com uma gama diferenciadora de amaciadores de roupa inspirada no
conceito de rituais de bem-estar. Este lançamento reforça a vocação do Grupo em
transformar gestos quotidianos em experiências únicas, fortalecendo o
portefólio da Sodalis Iberia e consolidando a sua posição no mercado ibérico.