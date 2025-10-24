BRANDCARE PASSA A DENOMINAR-SE SODALIS IBERIA

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A BrandCare concluiu o processo de alteração da sua denominação social e passa agora a ser conhecida como Sodalis Iberia, refletindo o compromisso com uma identidade corporativa mais coesa e totalmente alinhada com o seu acionista - o Grupo Sodalis.



Sodalis Iberia, nova denominação da Brandcare, atua no mercado ibérico

O Grupo Sodalis, empresa familiar italiana, tem registado um crescimento notável nas últimas três décadas, fruto de uma estratégia que combina crescimento orgânico com aquisições relevantes em diversos mercados. Hoje, é um dos principais players independentes nos setores de Saúde, Beleza, Cuidado Pessoal e Cuidado da Casa, estando presente em 9 países, exportando para 48 mercados e contando com quase 2.000 colaboradores.

Desde a integração no Grupo, em 2017, a empresa tem vindo a reforçar a sua presença nas categorias de Higiene Pessoal, Beleza e Higiene do Lar, beneficiando da visão estratégica e do dinamismo que caracterizam o grupo Sodalis.

A Sodalis Iberia atua no setor dos bens de grande consumo (FMCG), com operações em Portugal e Espanha. Esta mudança de denominação traduz-se em múltiplos benefícios estratégicos, como o maior alinhamento internacional - com uma identidade clara e consistente no mercado, capacidade acrescida de inovação, graças ao acesso direto ao know-how industrial e científico do Grupo, entre outros. É igualmente um sinal de investimento contínuo em Portugal e Espanha, reforçando a aposta de longo prazo nestes mercados.

Com esta transição, a Sodalis Iberia reafirma o seu propósito de crescer de forma sustentável, inovadora e próxima dos consumidores, mantendo o foco na criação de valor para colaboradores, clientes, parceiros e para a sociedade.

Com uma equipa de quase 70 colaboradores, distribuída entre Lisboa, Madrid e Barcelona, a empresa registou em 2024 um volume de negócios superior a 50 milhões de euros na região Ibérica, prevendo atingir 52 milhões de euros em 2025. A área de Cuidado Pessoal constitui já o principal motor de receitas, seguida de perto pelo Cuidado da Casa, enquanto a Maquilhagem representa o seu terceiro pilar.

A Sodalis Iberia colabora com todos os principais retalhistas em Portugal e Espanha, assegurando uma cobertura próxima dos 100% em ambos os mercados. A divisão de negócios entre os dois países é equilibrada, refletindo uma presença sólida tanto em Portugal como Espanha.

A empresa apresenta um portefólio robusto que combina marcas locais de referência com marcas globais do Grupo Sodalis, garantindo proximidade cultural e ao mesmo tempo acesso a tendências internacionais. Entre as principais marcas destacam-se:

- Mistolin, número 1 na categoria de desengordurantes em Portugal

- Cristasol, líder em limpa-vidros em Espanha

- Super Pop, número 2 entre os detergentes de loiça

- Denim, segunda marca na categoria de after-shave

- Natural Honey, uma das marcas mais fortes no mercado espanhol e português de higiene corporal

- Feno de Portugal, uma das marcas mais icónicas do mercado português

- Vitesse, líder em toalhitas desmaquilhantes

- Deborah Milano, marca de referência no universo da maquilhagem

- Rapid White especialista em branqueamento dentário

Em 2025, a marca número 1 do Grupo, Tesori d’Oriente, chegou à Península Ibérica com uma gama diferenciadora de amaciadores de roupa inspirada no conceito de rituais de bem-estar. Este lançamento reforça a vocação do Grupo em transformar gestos quotidianos em experiências únicas, fortalecendo o portefólio da Sodalis Iberia e consolidando a sua posição no mercado ibérico.