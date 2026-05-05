CIM OESTE É REGIÃO CONVIDADA DO PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT 2026

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Lisboa, 5 de maio de 2026 – A Comunidade Intermunicipal do Oeste (CIM Oeste) é a Região Convidada do Portugal Smart Cities Summit 2026, que decorre de 12 a 14 de maio, na FIL – Parque das Nações, em Lisboa, reforçando o posicionamento do evento como plataforma de referência para a apresentação de soluções concretas e modelos territoriais inovadores.



CIM Oeste é região convidada no Portugal Smart Cities Summit em 2026 1

A participação da CIM Oeste traz ao evento um exemplo sólido de abordagem integrada à escala regional, evidenciando como a articulação entre 12 municípios pode gerar soluções com impacto real na vida das pessoas. A poucos minutos de Lisboa, o Oeste afirma-se como uma smart region onde inovação, sustentabilidade e qualidade de vida caminham lado a lado, com foco na criação de melhores condições para viver, trabalhar, investir e visitar.

Este modelo, assente na cooperação, proximidade e governação colaborativa, ganha particular relevância no contexto do Portugal Smart Cities Summit, ao contribuir com projetos e práticas alinhados com os principais desafios das cidades e regiões do futuro, desde a ação climática à transição digital e à inclusão social.

Ao integrar o evento como Região Convidada, a CIM Oeste reforça a visibilidade do trabalho desenvolvido no território e contribui para enriquecer o debate, promovendo a partilha de conhecimento e o desenvolvimento de novas parcerias entre setor público, empresas e centros de investigação, consolidando o papel do evento enquanto espaço de encontro, demonstração e implementação de soluções para territórios mais sustentáveis, inclusivos e eficientes.