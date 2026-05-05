Lisboa, 5 de maio de 2026 – A Comunidade
Intermunicipal do Oeste (CIM Oeste) é a Região Convidada do Portugal Smart
Cities Summit 2026, que decorre de 12 a 14 de maio, na FIL – Parque das Nações,
em Lisboa, reforçando o posicionamento do evento como plataforma de referência
para a apresentação de soluções concretas e modelos territoriais inovadores.
CIM Oeste é região convidada no Portugal Smart Cities Summit em 20261
A participação da CIM
Oeste traz ao evento um exemplo sólido de abordagem integrada à escala
regional, evidenciando como a articulação entre 12 municípios pode gerar
soluções com impacto real na vida das pessoas. A poucos minutos de Lisboa, o
Oeste afirma-se como uma smart region onde inovação, sustentabilidade e
qualidade de vida caminham lado a lado, com foco na criação de melhores
condições para viver, trabalhar, investir e visitar.
Este modelo, assente
na cooperação, proximidade e governação colaborativa, ganha particular
relevância no contexto do Portugal Smart Cities Summit, ao contribuir com
projetos e práticas alinhados com os principais desafios das cidades e regiões
do futuro, desde a ação climática à transição digital e à inclusão social.
Ao integrar o evento
como Região Convidada, a CIM Oeste reforça a visibilidade do trabalho
desenvolvido no território e contribui para enriquecer o debate, promovendo a
partilha de conhecimento e o desenvolvimento de novas parcerias entre setor
público, empresas e centros de investigação, consolidando o papel do evento
enquanto espaço de encontro, demonstração e implementação de soluções para
territórios mais sustentáveis, inclusivos e eficientes.
CIM OESTE É REGIÃO CONVIDADA DO PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT 2026