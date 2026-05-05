Campanha “Protegidos 2026” acompanha 250 peregrinos até Fátima

Foi em 2024 que a Câmara Municipal do Marco de Canaveses, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, deu ini´cio à campanha “Protegidos”, uma iniciativa de apoio aos peregrinos que, todos os anos, percorrem a pé o caminho até Fátima, movidos pela fé, pela devoção e pelo espi´rito de superação. Pelo terceiro ano consecutivo, o Munici´pio associa-se a esta jornada.

O apoio surge na sequência de pedidos devidamente formalizados junto da Câmara Municipal e em 2026 regista-se um aumento do número de peregrinos acompanhados, atingindo um total de 250.

A campanha consiste na oferta de material de apoio essencial para responder às necessidades mais comuns como compressas, ligaduras e cremes, fundamentais na prevenção e ali´vio de lesões musculares e outras ocorrências frequentes durante a caminhada. EO também distribui´do um kit de alta visibilidade, composto por colete, t-shirt e boné.

Cristina Vieira, Presidente da Câmara Municipal explica a medida: “É um gesto de reconhecimento pelo esforço de todos os peregrinos que partem do Marco de Canaveses. A caminhada até ao Santuário de Fátima, para participação nas celebrações do 13 de Maio, é algo profundamente enraizado na nossa comunidade e a Câmara Municipal contribui, desta forma, para que esta experiência decorra com maiores condições de segurança, conforto e tranquilidade.”

Para além da entrega dos materiais, o Serviço Municipal de Proteção Civil promove também visitas aos grupos durante o percurso, num gesto de proximidade que visa sensibilizar para a adoção de comportamentos seguros, a articulação com as autoridades locais e recomendações úteis durante a viagem.