Hospital de Cascais e Associação São Francisco de Assis Lançam Programa Inovador de Terapia Assistida por Animais

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O Hospital de Cascais e a Associação São Francisco de Assis (ASFA) vão formalizar a 5 de maio, pelas 12h00, no Hospital de Cascais, um protocolo de cooperação para a implementação de um programa de visitas de animais em contexto hospitalar, com foco na promoção do bem-estar físico, emocional e social dos utentes.

A iniciativa assenta na integração de cães resgatados e devidamente treinados em intervenções terapêuticas, transformando histórias de abandono em exemplos de recuperação e impacto positivo na comunidade. Estes animais passam agora a desempenhar um papel ativo no apoio a doentes, contribuindo para a humanização dos cuidados de saúde.

O programa será desenvolvido em serviços autorizados, nomeadamente nas áreas de Pediatria e Psiquiatria, através de visitas terapêuticas, sessões de apoio emocional e atividades de estimulação cognitiva e social.

A seleção dos utentes será feita com base em critérios clínicos definidos pelas equipas de saúde, assegurando a adequação e segurança das intervenções. Paralelamente, todos os animais envolvidos cumprem rigorosos requisitos veterinários, comportamentais e sanitários, garantindo os padrões de segurança e controlo de infeção.

Para a Associação São Francisco de Assis este projeto reforça o seu compromisso com o bem-estar animal e a integração social, promovendo uma nova oportunidade para cães resgatados, agora com um papel ativo na vida da comunidade.

Já para o Hospital de Cascais, esta iniciativa representa mais um passo na humanização dos cuidados prestados, reconhecendo que o processo de recuperação vai além da dimensão clínica. A presença de animais em ambiente hospitalar tem demonstrado benefícios relevantes, como a redução da ansiedade, a melhoria do humor e o reforço da relação entre utentes e profissionais de saúde.

O protocolo estabelece ainda princípios fundamentais como o respeito pelo bem-estar animal, o cumprimento rigoroso das normas hospitalares e a avaliação contínua do impacto do programa, permitindo a recolha de indicadores relevantes para futura investigação e desenvolvimento.