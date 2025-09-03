A LEROY MERLIN acaba de renovar a identidade das suas 15
marcas próprias, reforçando o compromisso de oferecer soluções amigas do
ambiente, acessíveis, inovadoras e fiáveis para todas as áreas da casa,
mantendo a qualidade habitual ao melhor preço.
As marcas LEROY MERLIN são
as verdadeiras estrelas da nova da campanha “Aqui, as estrelas são as nossas
marcas”, dando a conhecer as 15 marcas exclusivas LEROY MERLIN que refletem o
compromisso de qualidade acessível, fiabilidade e inovação ajustada às necessidades
reais dos clientes. Criadas “por e para os habitantes”, estas marcas oferecem a
melhor relação qualidade-preço, associada à sustentabilidade, eco-design e
democratização do acesso.
Este rebranding procura
afirmar as Marcas LEROY MERLIN como exclusivas e diferenciadoras, reforçando a
perceção de qualidade ao melhor preço. As marcas vão além da satisfação:
oferecem aos clientes soluções especializadas que tornam a sua experiência de compra
mais simples, acessível, completa e contribuem para tornar as casas lugares
mais positivos para viver. Além disso, contribuem para a imagem da LEROY MERLIN
e para desenvolver a cultura de produto nas equipas, aprimorando as suas
competências e alimentando um sentimento de orgulho e pertença entre todos.
Com um portfólio completo
que cobre todas as áreas do lar, as 15 marcas oferecem soluções especializadas
e acessíveis. A Dexter oferece
ferramentas para todos os trabalhos da casa; a Sterwins disponibiliza máquinas de jardim ergonómicas e eficientes;
a Geolia dedica-se à jardinagem e
equipamentos de manutenção sustentável; a Delinia
foca-se em cozinhas funcionais e adaptáveis; a Sensea é a marca mais completa das soluções para a Casa de Banho; a
Spaceo traz soluções de arrumação
práticas e estéticas, para organizar a casa; a Naterial equipa e decora varandas, terraços e jardins; a Axton disponibiliza produtos para
trabalhos de construção e manutenção da casa, de forma simples, eficaz e
duradoura; a Standers garante
múltiplas soluções em ferragens e segurança de bens; a Artens oferece soluções para pavimento e revestimento em madeira e
cerâmica, estéticas e de fácil instalação; a Equation cobre as áreas de tratamento de água, aquecimento e
climatização para se sentir bem em casa; a Inspire
aposta na decoração e iluminação personalizadas, estéticas e funcionais; a Isoxa especializa-se em soluções de
janelas que proporcionam ótimo nível de isolamento térmico e acústico; a Lexman garante iluminação e
eletricidade com segurança, ecologia e durabilidade; e a Luxens oferece soluções de pintura e acabamento duráveis e amigos
do ambiente.
Para Marian Doloshytskyi, Líder Desafío Mercados Oferta
1P e MDH da LEROY MERLIN Portugal,
“as marcas LEROY MERLIN são um pilar estratégico, refletindo aquilo que
queremos oferecer: soluções amigas do ambiente, fiáveis, acessíveis e ajustadas
às necessidades reais dos nossos clientes. Correspondem melhor às necessidades
dos clientes, asseguram coordenação estética e funcional, e são fruto de um
trabalho de co-construção com clientes e equipas, reforçando proximidade e
confiança. Cada produto transporta a promessa da melhor compra possível,
combinando inovação, valor acrescentado e simplicidade de escolha. São, por
isso mesmo, as grandes estrelas da LEROY MERLIN.”
Depois do sucesso das
Merlundies — os boxers de cintura subida criados a pensar numa necessidade do
cliente, agora disponíveis em todas as lojas por 7,99€ — a campanha da LEROY
MERLIN ganha nova força com o lançamento do rebranding das marcas LEROY MERLIN,
marcas pensadas e criadas para o cliente.
A campanha conta com a
participação de Cândido Costa, que, com o seu humor, proximidade e
autenticidade, dá voz à narrativa, “veste a camisola” e mostra que as
verdadeiras estrelas são as Marcas LEROY MERLIN .
Com presença em redes
sociais e app, TV, rádio, imprensa e com comunicação permanente em loja, esta
campanha multimeios reforça a identidade da LEROY MERLIN como uma marca próxima
e lembra-nos que, no final, as verdadeiras estrelas… estão em casa.
A Cimeira do Alasca retirou dúvidas a quem ainda as pudesse ter: Trump não tem dimensão para travar a agressão de Putin na Ucrânia. Possivelmente, também não tem vontade. Mas sobretudo, não tem capacidade.