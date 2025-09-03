A LEROY MERLIN acaba de renovar a identidade das suas 15 marcas próprias, reforçando o compromisso de oferecer soluções amigas do ambiente, acessíveis, inovadoras e fiáveis para todas as áreas da casa, mantendo a qualidade habitual ao melhor preço.

As marcas LEROY MERLIN são as verdadeiras estrelas da nova da campanha “Aqui, as estrelas são as nossas marcas”, dando a conhecer as 15 marcas exclusivas LEROY MERLIN que refletem o compromisso de qualidade acessível, fiabilidade e inovação ajustada às necessidades reais dos clientes. Criadas “por e para os habitantes”, estas marcas oferecem a melhor relação qualidade-preço, associada à sustentabilidade, eco-design e democratização do acesso.

Este rebranding procura afirmar as Marcas LEROY MERLIN como exclusivas e diferenciadoras, reforçando a perceção de qualidade ao melhor preço. As marcas vão além da satisfação: oferecem aos clientes soluções especializadas que tornam a sua experiência de compra mais simples, acessível, completa e contribuem para tornar as casas lugares mais positivos para viver. Além disso, contribuem para a imagem da LEROY MERLIN e para desenvolver a cultura de produto nas equipas, aprimorando as suas competências e alimentando um sentimento de orgulho e pertença entre todos.

Com um portfólio completo que cobre todas as áreas do lar, as 15 marcas oferecem soluções especializadas e acessíveis. A Dexter oferece ferramentas para todos os trabalhos da casa; a Sterwins disponibiliza máquinas de jardim ergonómicas e eficientes; a Geolia dedica-se à jardinagem e equipamentos de manutenção sustentável; a Delinia foca-se em cozinhas funcionais e adaptáveis; a Sensea é a marca mais completa das soluções para a Casa de Banho; a Spaceo traz soluções de arrumação práticas e estéticas, para organizar a casa; a Naterial equipa e decora varandas, terraços e jardins; a Axton disponibiliza produtos para trabalhos de construção e manutenção da casa, de forma simples, eficaz e duradoura; a Standers garante múltiplas soluções em ferragens e segurança de bens; a Artens oferece soluções para pavimento e revestimento em madeira e cerâmica, estéticas e de fácil instalação; a Equation cobre as áreas de tratamento de água, aquecimento e climatização para se sentir bem em casa; a Inspire aposta na decoração e iluminação personalizadas, estéticas e funcionais; a Isoxa especializa-se em soluções de janelas que proporcionam ótimo nível de isolamento térmico e acústico; a Lexman garante iluminação e eletricidade com segurança, ecologia e durabilidade; e a Luxens oferece soluções de pintura e acabamento duráveis e amigos do ambiente.

Para Marian Doloshytskyi, Líder Desafío Mercados Oferta 1P e MDH da LEROY MERLIN Portugal, “as marcas LEROY MERLIN são um pilar estratégico, refletindo aquilo que queremos oferecer: soluções amigas do ambiente, fiáveis, acessíveis e ajustadas às necessidades reais dos nossos clientes. Correspondem melhor às necessidades dos clientes, asseguram coordenação estética e funcional, e são fruto de um trabalho de co-construção com clientes e equipas, reforçando proximidade e confiança. Cada produto transporta a promessa da melhor compra possível, combinando inovação, valor acrescentado e simplicidade de escolha. São, por isso mesmo, as grandes estrelas da LEROY MERLIN.”

Depois do sucesso das Merlundies — os boxers de cintura subida criados a pensar numa necessidade do cliente, agora disponíveis em todas as lojas por 7,99€ — a campanha da LEROY MERLIN ganha nova força com o lançamento do rebranding das marcas LEROY MERLIN, marcas pensadas e criadas para o cliente.

A campanha conta com a participação de Cândido Costa, que, com o seu humor, proximidade e autenticidade, dá voz à narrativa, “veste a camisola” e mostra que as verdadeiras estrelas são as Marcas LEROY MERLIN .

Com presença em redes sociais e app, TV, rádio, imprensa e com comunicação permanente em loja, esta campanha multimeios reforça a identidade da LEROY MERLIN como uma marca próxima e lembra-nos que, no final, as verdadeiras estrelas… estão em casa.

Mais informações em leroymerlin.pt