Caravaning Show 2025 chega ao Porto e Lisboa

O maior evento de caravanismo regressa em dose dupla, com 9 dias dedicados às novidades e promoções do setor.
O Caravaning Show 2025 está de volta — e este ano em duas localizações!
De 23 a 31 de outubro, o evento de referência no mundo das autocaravanas e
caravanas em Portugal realiza-se em simultâneo no Porto (Vilar do Pinheiro) e
em Rio de Mouro (Sintra), nas instalações da GO Caravaning.
Criado em 2012, o Caravaning Show é o grande momento anual para todos os
apaixonados por viagens sobre rodas. Ao longo de nove dias, os visitantes
poderão descobrir as principais novidades do setor, incluindo autocaravanas, caravanas,
campervans e mini-caravanas, bem como uma ampla gama de acessórios e
equipamentos especializados.
Entre as marcas em destaque, estarão presentes Hymer, Benimar, Carado,
Mobilvetta, Affinity, Westfalia, Bravia, Hobby e Caretta, entre muitas outras
que se distinguem pela qualidade e inovação.
O evento promete condições exclusivas, preços especiais e entregas imediatas em
várias unidades, tornando-o na oportunidade ideal para escolher o veículo
perfeito para as próximas aventuras.
“O Caravaning Show é muito mais do que uma exposição — é um ponto de encontro
para todos os que partilham a paixão pelo ar livre e pela liberdade de viajar.
Este ano, com o evento a decorrer em simultâneo no Porto e em Lisboa, queremos
estar ainda mais próximos dos nossos clientes e de todos os entusiastas do turismo
de ar livre em Portugal.”
— GO Caravaning
Mais do que uma mostra de veículos, o Caravaning Show é uma celebração do
espírito aventureiro e da descoberta, um evento imperdível para todos os que
vivem a estrada como destino.