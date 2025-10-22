Caravaning Show 2025 chega ao Porto e Lisboa

O maior evento de caravanismo regressa em dose dupla, com 9 dias dedicados às novidades e promoções do setor.

O Caravaning Show 2025 está de volta — e este ano em duas localizações!

De 23 a 31 de outubro, o evento de referência no mundo das autocaravanas e caravanas em Portugal realiza-se em simultâneo no Porto (Vilar do Pinheiro) e em Rio de Mouro (Sintra), nas instalações da GO Caravaning.

Criado em 2012, o Caravaning Show é o grande momento anual para todos os apaixonados por viagens sobre rodas. Ao longo de nove dias, os visitantes poderão descobrir as principais novidades do setor, incluindo autocaravanas, caravanas, campervans e mini-caravanas, bem como uma ampla gama de acessórios e equipamentos especializados.

Entre as marcas em destaque, estarão presentes Hymer, Benimar, Carado, Mobilvetta, Affinity, Westfalia, Bravia, Hobby e Caretta, entre muitas outras que se distinguem pela qualidade e inovação.

O evento promete condições exclusivas, preços especiais e entregas imediatas em várias unidades, tornando-o na oportunidade ideal para escolher o veículo perfeito para as próximas aventuras.

“O Caravaning Show é muito mais do que uma exposição — é um ponto de encontro para todos os que partilham a paixão pelo ar livre e pela liberdade de viajar. Este ano, com o evento a decorrer em simultâneo no Porto e em Lisboa, queremos estar ainda mais próximos dos nossos clientes e de todos os entusiastas do turismo de ar livre em Portugal.”

— GO Caravaning

Mais do que uma mostra de veículos, o Caravaning Show é uma celebração do espírito aventureiro e da descoberta, um evento imperdível para todos os que vivem a estrada como destino.

Localizações:

GO Caravaning Porto – Vilar do Pinheiro

GO Caravaning Lisboa – Rio de Mouro (Sintra)

Datas: 23 a 31 de outubro de 2025

Horário: das 10h00 às 19h00

Mais informações: www.caravaningshow.pt