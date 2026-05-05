QUALIDADE DA ORIGEM EM DESTAQUE NA FEIRA FRESCURA DE PORTUGAL DO CONTINENTE

Até 17 de maio, as lojas Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia, e Continente Online recebem a Feira Frescura de Portugal.

Destaque para a seleção especial dos melhores frescos nacionais — da fruta e legumes à charcutaria e queijos passando pela padaria e pastelaria — à qual se juntam os nossos vinhos e melhores marcas nacionais com propostas pensadas para o dia a dia, aos melhores preços.



Continente promove Feira Frescura de Portugal com produtos nacionais e descontos 1

Comer melhor começa na origem — este é o ponto de partida para a nova Feira Frescura de Portugal. Durante duas semanas, as lojas Continente transformam-se numa montra do que de melhor se produz a nível nacional, com destaque para frutas e legumes, charcutaria e queijos, padaria e pastelaria, talho e peixaria, entre muitos outros produtos made in Portugal, como a vasta seleção de vinhos.

Esta feira materializa a ambição do Continente de ser um facilitador de melhores escolhas alimentares. Porque optar por produtos nacionais é escolher frescura, sazonalidade e qualidade — com impacto positivo na economia e nos produtores locais.

Na secção de frutas e legumes, a frescura vai muito além da aparência — é um compromisso diário em todas as lojas Continente. Cada produto conta uma história, da terra até à mesa. No Continente, sabe-se de onde vem, quando foi colhido e como chega à loja. As frutas e legumes são entregues todos os dias em loja, garantindo a máxima frescura. Em muitos casos, a ligação é ainda mais direta: há produtos entregues pelos próprios produtores, reforçando a proximidade e a confiança na origem. É o caso da Quinta do Olheiro, em Cantanhede, que abastece as lojas com alfaces colhidas e entregues em menos de quatro horas, garantindo frescura no seu melhor estado.

Trabalhando lado a lado com produtores que respeitam os ciclos da natureza, garantindo produtos colhidos no momento certo, incluindo opções certificadas sem resíduos de pesticidas e com recurso a práticas agrícolas sustentáveis - o Continente o único retalhista em Portugal a disponibilizar frutas e legumes com esta certificação da Zerya.

Mas é também nas restantes categorias que a frescura ganha novas formas — e sabores.

Na padaria, as novidades passam por propostas que combinam tradição e inovação, como a broa de azeitona e a broa de tomate e manjericão, onde o toque adocicado do milho se cruza com sabores intensos e aromáticos, criando combinações inesperadas e cheias de personalidade.

Na pastelaria, o destaque vai para o famoso croissant desenvolvido em parceria com a Pastelaria Careca, uma das referências mais icónicas de Lisboa, e que é já um sucesso nas lojas Continente.

Na charcutaria e queijaria, o foco continua na autenticidade e na valorização da tradição portuguesa. Entre os destaques está a alheira transmontana em formato familiar, um verdadeiro ícone da gastronomia nacional, agora mais acessível para partilhar. Já o presunto de Porco Preto Bolota Signature Continente Seleção com 30 meses de cura oferece uma experiência rica e sofisticada, com textura macia, sabor intenso e corte que respeita cada fatia.

Nos queijos, sobressai o queijo amanteigado de ovelha da Nossa Queijaria. Com uma textura cremosa e notas ligeiramente aciduladas, é um exemplo claro de autenticidade e saber-fazer tradicional.

O compromisso com a produção nacional é reforçado pelo trabalho desenvolvido pelo Clube de Produtores Continente, que integra atualmente 366 produtores de norte a sul do país e da Madeira. Em 2025, este esforço traduziu-se num volume de compras de 650 milhões de euros, correspondente a mais de 281 mil toneladas de produtos de origem nacional.

Desta proximidade com os produtores nascem também projetos diferenciadores, como o Azeite Virgem Extra Sustentável Continente. 100% português e produzido pela Herdade da Figueirinha — membro do Clube de Produtores Continente —, assenta em princípios de economia circular, através de um projeto pioneiro de compostagem que valoriza os excedentes do processo produtivo.

Esta aposta estende-se ainda à parceria com a CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal), que contribui para valorizar a agricultura portuguesa, promovendo uma relação de maior proximidade entre produtores e consumidores, com foco na sustentabilidade e na excelência dos produtos nacionais.

Mais do que celebrar os frescos, esta é uma oportunidade para redescobrir o verdadeiro sabor de Portugal — com produtos que respeitam a origem, valorizam quem produz e fazem a diferença à mesa.