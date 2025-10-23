“Jogar em Segurança” - APAJO apresenta linha de apoio especializada na prevenção e encaminhamento de casos de risco

· A linha “Jogar em Segurança” destina-se a fornecer informação e orientação sobre práticas de jogo online responsável e a encaminhar os jogadores que necessitem de acompanhamento especializado.



Jogo online seguro é importante para diversão

· Promove a prevenção de comportamentos de risco e a mitigação dos impactos negativos associados ao jogo excessivo, dando o apoio necessário aos jogadores online, aos familiares e amigos.

· Atendimento é assegurado por psicólogo especializado, disponível todos os dias úteis, das 16h às 20h, com garantia de confidencialidade, através de atendimento telefónico (214 193 748) ou via e-mail jogaremsegurança@iajpt.eu

· A criação desta linha - em funcionamento em modo soft launch desde o verão -insere-se no âmbito do trabalho que a APAJO tem vindo a desenvolver para promover práticas responsáveis de jogo online, incluindo campanhas que comunicam diretamente com o consumidor.

Lisboa, 23 de outubro de 2025 - A Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO) dá continuidade à sua missão de promoção do jogo responsável e seguro através da aposta na linha de apoio “Jogar em Segurança” -jogaremseguranca.apajo.pt. Com esta medida, o setor pretende disponibilizar uma ferramenta de primeira linha de suporte aos jogadores online com algum tipo de preocupação sobre a sua prática de jogo.

O projeto nasceu de uma partilha de ideias e informação entre a APAJO e o Instituto de Apoio ao Jogador, promovida pela associação, que tem a prática de abordar pessoas e organizações com pensamento sobre o jogo online de forma a desenvolver uma visão o mais completa possível. No decorrer deste diálogo, o IAJ identificou a utilidade de uma linha de apoio complementar às já existentes, neste caso financiada e promovida pelo setor licenciado de jogo online. A linha está a funcionar em modo soft launch desde o verão e será financiada pela APAJO, em particular pelos associados que aderiram ao projeto - (Bacana Play, Betano, Betclic, ESC Online, Pokerstars e Solverde), que o vão divulgar junto dos seus jogadores, e é assegurada por psicólogos com formação e supervisão específica ministrada pelo Instituto de Apoio ao Jogador (IAJ). Funciona todos os dias úteis, durante as 16h00 e as 20h00, através de atendimento telefónico (214 193 748) ou via e-mail (jogaremsegurança@iapt.eu). Todos os pedidos de apoio são categorizados de acordo com a sua especificidade. Após uma análise é realizada uma triagem inicial, avaliando as situações (que podem ser categorizadas, por exemplo, como emergência, acompanhamento preventivo ou pedido informativo), para que seja possível definir o acompanhamento mais adequado a cada jogador.

Existem diferentes tipos de acompanhamento, como a possibilidade de realização de seis sessões de apoio psicoeducativo, através da linha ou o encaminhamento para instituições especializadas, integrando o jogador em programas de apoio e tratamento multidisciplinar, como as Equipas de Tratamentos do ICAD – Instituto para os Comportamento Aditivos e as Dependências, sessões de acompanhamento psicoeducativo ou grupos de apoio de Jogadores Anónimos.

Ricardo Domingues, Presidente da APAJO, afirma que «este projeto espelha o compromisso da APAJO e dos seus associados com os consumidores, assumindo-se como uma voz ativa no esclarecimento e apoio aos jogadores, aos seus familiares e amigos, para que a prática do jogo online seja vivida como uma atividade de entretenimento e de lazer de forma saudável e responsável».

Pedro Hubert, Diretor do IAJ, acrescenta que «a linha Jogar em Segurança vem reforçar a oferta de apoio especializado a quem tenha preocupações com a sua atividade de jogo online, ou com a dos seus familiares e amigos, de forma a informar, avaliar, aconselhar e, potencialmente, encaminhar para acompanhamento profissional».

Através da linha “Jogar em Segurança”, a APAJO pretende promover a prevenção de comportamentos de risco e a mitigação dos impactos negativos associados ao jogo excessivo. Trata-se de um trabalho de promoção de ferramentas disponíveis para gerir a atividade de jogo online, que tem vindo a ser desenvolvido pela associação, por exemplo através de campanhas que comunicam diretamente com o consumidor. De recordar que, no passado mês de agosto, foi lançada a campanha “Escolha os seus Limites”, uma iniciativa de divulgação nacional e multimeios, que convida os jogadores a definir os seus limites de depósito e aposta, uma prática sem paralelo em outros setores do lazer e entretenimento.

Sobre a APAJO

A APAJO (Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online) é uma associação sem fins lucrativos, para a defesa e promoção do setor do jogo e apostas online e em particular das empresas que legalmente exerçam essa atividade em Portugal, bem como a prevenção e combate ao jogo ilegal e a promoção do jogo responsável e seguro.

Fundada em 2018, tem como presidente Ricardo Domingues. São membros da APAJO a Betano, Betclic, Bwin, Casino Portugal, ESC Online, Solverde.pt, BacanaPlay e Pokerstars BacanaPlay, a Evolution, a IGT- International Game e Playtech e a Omega Systems.

Para mais informações sobre a APAJO: https://apajo.pt/pt/