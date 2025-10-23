“Jogar em Segurança” - APAJO apresenta linha de apoio especializada na prevenção e encaminhamento de casos de risco

·
A
linha “Jogar em Segurança” destina-se a fornecer
informação e orientação sobre práticas de jogo online responsável e a
encaminhar os jogadores que necessitem de acompanhamento especializado.
Jogo online seguro é importante para diversão
·
Promove
a prevenção de comportamentos de risco e a mitigação dos impactos negativos
associados ao jogo excessivo, dando o apoio necessário aos jogadores online,
aos familiares e amigos.
·
Atendimento
é assegurado por psicólogo especializado, disponível todos os dias úteis, das
16h às 20h, com garantia de confidencialidade, através de atendimento
telefónico (214 193 748) ou via e-mail jogaremsegurança@iajpt.eu
·
A
criação desta linha - em funcionamento em modo soft launch desde o verão
-insere-se no âmbito do trabalho que a APAJO tem vindo a desenvolver para promover
práticas responsáveis de jogo online, incluindo campanhas que comunicam
diretamente com o consumidor.
Lisboa,
23 de outubro de 2025 - A
Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO) dá continuidade à sua
missão de promoção do jogo responsável e seguro através da aposta na linha de
apoio “Jogar em Segurança” -jogaremseguranca.apajo.pt. Com esta medida, o
setor pretende disponibilizar uma ferramenta de primeira linha de suporte aos
jogadores online com algum tipo de preocupação sobre a sua prática de jogo.
O projeto nasceu de uma partilha de ideias e informação entre a APAJO e o Instituto de Apoio ao Jogador, promovida pela associação, que tem a prática de abordar pessoas e organizações com pensamento sobre o jogo online de forma a desenvolver uma visão o mais completa possível. No decorrer deste diálogo, o IAJ identificou a utilidade de uma linha de apoio complementar às já existentes, neste caso financiada e promovida pelo setor licenciado de jogo online. A linha está a funcionar em modo soft launch desde o verão e será financiada pela APAJO, em particular pelos associados que aderiram ao projeto - (Bacana Play, Betano, Betclic, ESC Online, Pokerstars e Solverde), que o vão divulgar junto dos seus jogadores, e é assegurada por psicólogos com formação e supervisão específica ministrada pelo Instituto de Apoio ao Jogador (IAJ). Funciona todos os dias úteis, durante as 16h00 e as 20h00, através de atendimento telefónico (214 193 748) ou via e-mail (jogaremsegurança@iapt.eu). Todos os pedidos de apoio são categorizados de acordo com a sua especificidade. Após uma análise é realizada uma triagem inicial, avaliando as situações (que podem ser categorizadas, por exemplo, como emergência, acompanhamento preventivo ou pedido informativo), para que seja possível definir o acompanhamento mais adequado a cada jogador.
Existem diferentes tipos de
acompanhamento, como a possibilidade de realização de seis sessões de apoio
psicoeducativo, através da linha ou o encaminhamento para instituições
especializadas, integrando o jogador em programas de apoio e tratamento
multidisciplinar, como as Equipas de Tratamentos do ICAD – Instituto para os
Comportamento Aditivos e as Dependências, sessões de acompanhamento
psicoeducativo ou grupos de apoio de Jogadores Anónimos.
Ricardo
Domingues, Presidente da APAJO, afirma que «este projeto espelha o compromisso da
APAJO e dos seus associados com os consumidores, assumindo-se como uma voz ativa
no esclarecimento e apoio aos jogadores, aos seus familiares e amigos, para que
a prática do jogo online seja vivida como uma atividade de entretenimento e de lazer
de forma saudável e responsável».
Pedro Hubert, Diretor do IAJ,
acrescenta que«a linha Jogar em Segurança vem reforçar
a oferta de apoio especializado a quem tenha preocupações com a sua atividade
de jogo online, ou com a dos seus familiares e amigos, de forma a informar,
avaliar, aconselhar e, potencialmente, encaminhar para acompanhamento
profissional».
Através da linha “Jogar em Segurança”, a
APAJO pretende promover a prevenção de comportamentos de risco e a mitigação
dos impactos negativos associados ao jogo excessivo. Trata-se de um trabalho de
promoção de ferramentas disponíveis para gerir a atividade de jogo online, que
tem vindo a ser desenvolvido pela associação, por exemplo através de campanhas
que comunicam diretamente com o consumidor. De recordar que, no passado mês de
agosto, foi lançada a campanha “Escolha
os seus Limites”,
uma iniciativa de divulgação nacional e multimeios, que convida os jogadores a
definir os seus limites de depósito e aposta, uma prática sem paralelo em
outros setores do lazer e entretenimento.
Sobre a APAJO
A APAJO (Associação
Portuguesa de Apostas e Jogos Online) é uma associação sem fins lucrativos,
para a defesa e promoção do setor do jogo e apostas online e em particular das
empresas que legalmente exerçam essa atividade em Portugal, bem como a prevenção
e combate ao jogo ilegal e a promoção do jogo responsável e seguro.
Fundada em 2018, tem
como presidente Ricardo Domingues. São membros da APAJO a Betano, Betclic,
Bwin, Casino Portugal, ESC Online, Solverde.pt, BacanaPlay e Pokerstars
BacanaPlay, a Evolution, a IGT- International Game e Playtech e a Omega
Systems.