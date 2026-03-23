A Swatch apresenta a coleção
PAINTED PARADISE: quatro relógios vibrantes que evocam um estado de espírito
tropical através das suas cores únicas e da sua filosofia de design.
Cada relógio da coleção revela
uma narrativa cromática inspirada nos trópicos. Ondas azul-turquesa sobre areia
fina, a luz do sol filtrada por copas verdes em movimento ou os tons intensos
de flores exóticas ao entardecer e de frutos tropicais. Em conjunto, os modelos
traduzem a ideia de um paraíso tropical onde o tempo abranda e cada momento se
torna leve, descomplicado e intencionalmente simples.
O impacto das combinações de
cores é reforçado pelo design. Todos os modelos integram a linha SKIN da
Swatch, apresentada pela primeira vez em 1997 e reconhecida pelo seu
minimalismo. Concebidos sob o princípio de que menos é mais, destacam-se pela
silhueta ultrafina, leveza e estética depurada, evocando uma sensação de
liberdade e leveza no ritmo do quotidiano.
Vibrantes, leves e minimalistas,
os quatro relógios da coleção PAINTED PARADISE já estão disponíveis em Swatch.com e nas
lojas Swatch, por 120 euros cada modelo, acrescentando um toque tropical ao dia
a dia.
SOBRE A SWATCH
Provocação positiva e alegria
de viver fabricada na Suíça: desde a sua fundação, em 1983, a Swatch tem vindo
a revolucionar a indústria relojoeira. Graças aos seus designs marcantes que
refletem sempre o espírito da época, a Swatch é um dos principais fabricantes
de relógios e uma das marcas mais procuradas do mundo, tendo-se mantido sempre
fiel a si própria. A relojoeira continua a surpreender, seja com novos modelos
lançados regularmente ou com coleções especiais. A forma revolucionária como a
Swatch pensa e age tem sido sempre evidente com o seu envolvimento precoce em
desportos de ação, tais como BMX, skate e surf. O Swatch Art Peace Hotel em
Xangai encarna o amor da marca pela arte e reúne artistas de todo o mundo.