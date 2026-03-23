A Swatch apresenta a coleção PAINTED PARADISE: quatro relógios vibrantes que evocam um estado de espírito tropical através das suas cores únicas e da sua filosofia de design.

Cada relógio da coleção revela uma narrativa cromática inspirada nos trópicos. Ondas azul-turquesa sobre areia fina, a luz do sol filtrada por copas verdes em movimento ou os tons intensos de flores exóticas ao entardecer e de frutos tropicais. Em conjunto, os modelos traduzem a ideia de um paraíso tropical onde o tempo abranda e cada momento se torna leve, descomplicado e intencionalmente simples.

O impacto das combinações de cores é reforçado pelo design. Todos os modelos integram a linha SKIN da Swatch, apresentada pela primeira vez em 1997 e reconhecida pelo seu minimalismo. Concebidos sob o princípio de que menos é mais, destacam-se pela silhueta ultrafina, leveza e estética depurada, evocando uma sensação de liberdade e leveza no ritmo do quotidiano.

Vibrantes, leves e minimalistas, os quatro relógios da coleção PAINTED PARADISE já estão disponíveis em Swatch.com e nas lojas Swatch, por 120 euros cada modelo, acrescentando um toque tropical ao dia a dia.

SOBRE A SWATCH

Provocação positiva e alegria de viver fabricada na Suíça: desde a sua fundação, em 1983, a Swatch tem vindo a revolucionar a indústria relojoeira. Graças aos seus designs marcantes que refletem sempre o espírito da época, a Swatch é um dos principais fabricantes de relógios e uma das marcas mais procuradas do mundo, tendo-se mantido sempre fiel a si própria. A relojoeira continua a surpreender, seja com novos modelos lançados regularmente ou com coleções especiais. A forma revolucionária como a Swatch pensa e age tem sido sempre evidente com o seu envolvimento precoce em desportos de ação, tais como BMX, skate e surf. O Swatch Art Peace Hotel em Xangai encarna o amor da marca pela arte e reúne artistas de todo o mundo.