Águas do Algarve lança concurso público para remodelação da ETAR de Paderne e Sistema Elevatório do Purgatório

4.486.000,00 EUR (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil euros), acrescido de IVA

Foi lançado o concurso público para a empreitada de conceção-construção da remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Paderne e do Sistema Elevatório do Purgatório, um investimento que visa modernizar esta infraestrutura essencial, reforçando a eficiência do tratamento de águas residuais e a proteção do meio ambiente.



Águas do Algarve investe na remodelação da ETAR de Paderne e sistema elevatório

O procedimento adotado é o Concurso Público com publicitação no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE), nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e respetivas alterações.

A empreitada apresenta um preço base de 4.486.000 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e um prazo de execução de 880 dias.

A remodelação da ETAR será realizada no terreno da atual instalação, tendo em conta um horizonte de projeto de 30 anos, de forma a assegurar a capacidade de resposta às necessidades atuais e futuras do sistema de saneamento.

A infraestrutura será dimensionada para servir uma população entre 3.750 e 5.000 habitantes equivalentes, correspondendo a caudais médios diários de tratamento entre 728 m³/dia e 970 m³/dia, consoante os cenários de época baixa e época alta.

A solução de tratamento base a implementar assenta num processo de lamas ativadas em arejamento prolongado através de alimentação descontínua (SBR – Sequencing Batch Reactor), uma tecnologia que permite melhorar a eficiência do processo e reduzir a área de implantação das infraestruturas.

A linha de tratamento da fase líquida integrará as seguintes etapas principais:

· Gradagem da afluência gravítica;

· Desarenamento e desengorduramento;

· Regularização de caudal para alimentação ao sistema SBR;

· Elevação (quando aplicável);

· Tratamento biológico em reatores SBR;

· Elevação final;

· Filtração;

· Desinfeção por radiação ultravioleta (UV).

Esta solução permitirá garantir a continuidade do tratamento das águas residuais, admitindo-se apenas uma redução máxima de 10% da capacidade de tratamento face aos parâmetros atualmente em vigor, procurando ainda assim assegurar o cumprimento das exigências ambientais.

Eficiência energética e controlo ambiental

A conceção da nova infraestrutura privilegiará soluções de engenharia energeticamente eficientes, com equipamentos e processos que minimizem o consumo de energia e a emissão de gases com efeito de estufa.

As zonas potencialmente geradoras de odores — como a obra de entrada, desarenamento e desengorduramento, espessamento, desidratação e silo de lamas — serão confinadas e dotadas de um sistema de tratamento de ar por biofiltração, reduzindo o impacto na envolvente.

Com esta intervenção pretende-se modernizar a ETAR de Paderne, melhorar a eficiência do sistema de saneamento e garantir uma resposta sustentável às necessidades atuais e futuras da população a partir de soluções de vanguarda que visam modernizar a infraestrutura, reforçar a eficiência energética e melhorar o desempenho ambiental do sistema de saneamento.

Este importante investimento conta com o apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Operacional Algarve 2030 – Operação ALGARVE-FEDER-01680100 - Remodelação da ETAR de Paderne e Sistema Elevatório do Purgatório.

A Águas do Algarve, S.A. é a entidade gestora do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Algarve, tendo como missão garantir serviços de qualidade, com foco na proteção dos recursos naturais, na sustentabilidade ambiental e na melhoria contínua das condições de vida das populações.

Teresa Fernandes, Porta Voz da Águas do Algarve SA

Email: t.fernandes@adp.pt