Águas do Algarve lança concurso público para remodelação da ETAR de Paderne e Sistema Elevatório do Purgatório

4.486.000,00 EUR (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil euros), acrescido de IVA
Foi lançado o
concurso público para a empreitada de conceção-construção da remodelação da
Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Paderne e do Sistema
Elevatório do Purgatório, um investimento que visa modernizar esta
infraestrutura essencial, reforçando a eficiência do tratamento de águas
residuais e a proteção do meio ambiente.
Águas do Algarve investe na remodelação da ETAR de Paderne e sistema elevatório
O procedimento
adotado é o Concurso Público com publicitação no Jornal Oficial da União
Europeia (JOUE), nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e
respetivas alterações.
A empreitada
apresenta um preço base de 4.486.000 euros, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, e um prazo de execução de 880 dias.
A remodelação da ETAR
será realizada no terreno da atual instalação, tendo em conta um horizonte de
projeto de 30 anos, de forma a assegurar a capacidade de resposta às
necessidades atuais e futuras do sistema de saneamento.
A infraestrutura será
dimensionada para servir uma população entre 3.750 e 5.000 habitantes
equivalentes, correspondendo a caudais médios diários de tratamento entre 728
m³/dia e 970 m³/dia, consoante os cenários de época baixa e época alta.
A solução de
tratamento base a implementar assenta num processo de lamas ativadas em
arejamento prolongado através de alimentação descontínua (SBR – Sequencing
Batch Reactor), uma tecnologia que permite melhorar a eficiência do processo e
reduzir a área de implantação das infraestruturas.
A linha de tratamento
da fase líquida integrará as seguintes etapas principais:
·
Gradagem da afluência gravítica;
·
Desarenamento e desengorduramento;
·
Regularização de caudal para
alimentação ao sistema SBR;
·
Elevação (quando aplicável);
·
Tratamento biológico em reatores SBR;
·
Elevação final;
·
Filtração;
·
Desinfeção por radiação ultravioleta
(UV).
Esta solução
permitirá garantir a continuidade do tratamento das águas residuais,
admitindo-se apenas uma redução máxima de 10% da capacidade de tratamento face
aos parâmetros atualmente em vigor, procurando ainda assim assegurar o
cumprimento das exigências ambientais.
Eficiência energética
e controlo ambiental
A conceção da nova
infraestrutura privilegiará soluções de engenharia energeticamente eficientes,
com equipamentos e processos que minimizem o consumo de energia e a emissão de
gases com efeito de estufa.
As zonas
potencialmente geradoras de odores — como a obra de entrada, desarenamento e
desengorduramento, espessamento, desidratação e silo de lamas — serão
confinadas e dotadas de um sistema de tratamento de ar por biofiltração,
reduzindo o impacto na envolvente.
Com esta intervenção
pretende-se modernizar a ETAR de Paderne, melhorar a eficiência do sistema de
saneamento e garantir uma resposta sustentável às necessidades atuais e futuras
da população a partir de soluções de vanguarda que visam modernizar a
infraestrutura, reforçar a eficiência energética e melhorar o desempenho
ambiental do sistema de saneamento.
Este
importante investimento conta com o apoio
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa
Operacional Algarve 2030 – Operação ALGARVE-FEDER-01680100 - Remodelação da
ETAR de Paderne e Sistema Elevatório do Purgatório.
A Águas do Algarve, S.A. é a entidade gestora do Sistema
Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Algarve, tendo como
missão garantir serviços de qualidade, com foco na proteção dos recursos
naturais, na sustentabilidade ambiental e na melhoria contínua das condições de
vida das populações.
Teresa Fernandes, Porta Voz da Águas do Algarve SA