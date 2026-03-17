EPAL assinala o Dia Mundial da Água com três dias comemorativos 20, 21 e 22 de março, em Lisboa

Atividades para
crianças, famílias e animais de companhia
Celebrações do Dia Mundial da Água no Jardim de Campo de Ourique, com várias atividades
A EPAL – Empresa Portuguesa das
Águas Livres comemora o Dia Mundial da Água com um programa especial de três
dias dedicado à comunidade, reunindo iniciativas destinadas a famílias, escolas
e amantes de animais. De 20 a 22 de março, a cidade recebe múltiplas ações que
reforçam o compromisso da EPAL com a sustentabilidade, a educação ambiental e o
bem-estar animal.
20 de março – Dia
da Felicidade
EPAL inaugura o
novo Espaço Pet Friendly na Loja Sede
A inauguração do novo Espaço PET
Friendly na sua Loja Sede, assinala o lançamento oficial do projeto “A EPAL é
PET Friendly”, numa iniciativa aberta à comunidade que reforça a proximidade
com os Clientes que valorizam o bem-estar animal. A partir desta data, os
visitantes poderão aguardar comodamente com os seus animais num espaço
dedicado, refletindo o compromisso da EPAL em acolher pets e promover práticas
inclusivas, sustentáveis e socialmente responsáveis. O projeto integra
parcerias com várias entidades de proteção e resgate animal, como a Casa dos
Animais de Lisboa, AnimaLife, Animais de Rua, PRAVI, Kausa Animal, União
Zoófila, IRA e Sociedade Protetora dos Animais, ampliando a sensibilização e
visibilidade do trabalho que desenvolvem. Neste dia decorrerá também uma
cerimónia que assinala a adesão destas entidades à campanha da EPAL de promoção
da água da torneira. A iniciativa conta com colaborações que reforçam a
circularidade e o impacto social, como a United to Remake, que criou uma
coleção de artigos para pets produzidos a partir de antigas fardas da EPAL, e a
Reshape Ceramics, que contribui com peças feitas à mão por pessoas em processo
de reintegração social. O arranque do projeto é apoiado pelas marcas
portuguesas de alimentação animal Naturea e Nature Pets, e a estratégia de
divulgação conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, que disponibilizou
mupis e plataformas digitais.
21 de março, Dia
Internacional das Florestas e Dia Mundial da Árvore
Lançamento do 4.º
conto infantil da coleção “O planeta é a nossa casa”
A EPAL divulga o 4º conto da
coleção de livros infantis “O planeta é a nossa casa”. Nesta nova edição,
repleta de boas práticas amigas da natureza, EPAL traz-lhe as aventuras do
Lico, um Lince cheio de atitude para mudar o mundo à sua volta! Ideal para quem
quer saber mais sobre como proteger a Floresta e cuidar do Ambiente, nela
encontramos jogos divertidos e curiosidades que vão surpreender.
O Conto 4 fala-nos da importância
das árvores, dos arbustos e das plantas autóctones para a sobrevivência das
áreas florestais e de como gestos simples podem ajudar a preservar estes
ecossistemas tão valiosos. O Lico e os seus amigos vão desvendar tudo, numa
edição salpicada com o colorido do medronheiro e o aroma do poejo, na paisagem
verde dos pinheiros e choupos. O livro ficará disponível em todas as
plataformas digitais da empresa.
Workshop de águas
aromatizadas na KidZania
Às 11h00, o Laboratório da EPAL
na KidZania será palco de um workshop de águas aromatizadas. Para além da
brincadeira e da aprendizagem sensorial, o workshop sublinha a importância de
um consumo sustentável de água, destacando a escolha mais amiga do ambiente: a
nossa água da torneira, de excelente qualidade, segura e com a pegada ecológica
mais leve de todas.
22 de março, Dia
Mundial da Água
Um dia inteiro de
atividades no Jardim de Campo de Ourique
As celebrações culminam no Jardim
de Campo de Ourique, com um programa pensado para crianças, famílias e animais
de companhia.
Ao longo do dia, todos poderão
visitar as bancas de alguns dos nossos parceiros dedicados à proteção animal.
Programa de
Atividades
10h30: Abertura | Boas-vindas
11h00: Apresentação da peça de teatro infantil
“Teatro da Gotinha João” (5-9 anos)
A peça acompanha a Gotinha João
pelas etapas do Ciclo Natural da Água, explicando o de forma simples e
envolvente para crianças dos 5 aos 9 anos. Através de uma abordagem lúdica,
promove a compreensão deste processo essencial e incentiva a consciencialização
sobre a importância da água e da sua gestão sustentável.
12h00: Oficina Science 4 You
“Atreve-te a ser um Acqua Cientista”
A oficina “Atreve-te a Ser um
Aqua Cientista”, em parceria com a Science4you, propõe três experiências
práticas que despertam o interesse das crianças pela ciência, pela água e pela
sustentabilidade. É uma atividade divertida e educativa, ideal para famílias e
jovens curiosos sobre o mundo natural.
15h00: Apresentação do Projeto
“A EPAL é Pet Friendly” com a presença de Associações de Proteção Animal*
A apresentação do projeto “A EPAL
é Pet Friendly” reforça o compromisso da empresa com o bem-estar animal,
contando com a presença de associações parceiras que divulgam o seu trabalho e
sensibilizam a comunidade.
15h15: Colocação de abrigos
para gatos
15h30: Lançamento do livro “O
Planeta é a nossa casa: Lince Lico”, com a presença da ilustradora Ana Carriço
e sessão de autógrafos
A EPAL terá o livro disponível
para oferta a todos os participantes.
16h30: Workshop de águas
aromatizadas
O workshop mostra que a água da
torneira pode ser divertida, ao ensinar a criar águas aromatizadas com cheiros,
cores e sabores inesperados, reforçando também a importância do consumo
sustentável. É uma atividade para famílias e curiosos que queiram explorar a
criatividade através da água.
18h00: Encerramento do Jardim
Para além deste programa, ao
longo de todo o dia, serão promovidos jogos e atividades lúdicas sobre a Água e
o Ambiente.
* A EPAL lança o desafio a todos
os participantes de levarem consigo bens alimentares e de limpeza para os
animais das Associações de Proteção Animal que estarão presentes, contribuindo,
assim, para o sucesso da sua missão.
EPAL assinala o Dia Mundial da Água com três dias comemorativos 20, 21 e 22 de março, em Lisboa