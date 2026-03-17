EPAL assinala o Dia Mundial da Água com três dias comemorativos 20, 21 e 22 de março, em Lisboa

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Atividades para crianças, famílias e animais de companhia



Celebrações do Dia Mundial da Água no Jardim de Campo de Ourique, com várias atividades

A EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres comemora o Dia Mundial da Água com um programa especial de três dias dedicado à comunidade, reunindo iniciativas destinadas a famílias, escolas e amantes de animais. De 20 a 22 de março, a cidade recebe múltiplas ações que reforçam o compromisso da EPAL com a sustentabilidade, a educação ambiental e o bem-estar animal.

20 de março – Dia da Felicidade

EPAL inaugura o novo Espaço Pet Friendly na Loja Sede

A inauguração do novo Espaço PET Friendly na sua Loja Sede, assinala o lançamento oficial do projeto “A EPAL é PET Friendly”, numa iniciativa aberta à comunidade que reforça a proximidade com os Clientes que valorizam o bem-estar animal. A partir desta data, os visitantes poderão aguardar comodamente com os seus animais num espaço dedicado, refletindo o compromisso da EPAL em acolher pets e promover práticas inclusivas, sustentáveis e socialmente responsáveis. O projeto integra parcerias com várias entidades de proteção e resgate animal, como a Casa dos Animais de Lisboa, AnimaLife, Animais de Rua, PRAVI, Kausa Animal, União Zoófila, IRA e Sociedade Protetora dos Animais, ampliando a sensibilização e visibilidade do trabalho que desenvolvem. Neste dia decorrerá também uma cerimónia que assinala a adesão destas entidades à campanha da EPAL de promoção da água da torneira. A iniciativa conta com colaborações que reforçam a circularidade e o impacto social, como a United to Remake, que criou uma coleção de artigos para pets produzidos a partir de antigas fardas da EPAL, e a Reshape Ceramics, que contribui com peças feitas à mão por pessoas em processo de reintegração social. O arranque do projeto é apoiado pelas marcas portuguesas de alimentação animal Naturea e Nature Pets, e a estratégia de divulgação conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, que disponibilizou mupis e plataformas digitais.

21 de março, Dia Internacional das Florestas e Dia Mundial da Árvore

Lançamento do 4.º conto infantil da coleção “O planeta é a nossa casa”

A EPAL divulga o 4º conto da coleção de livros infantis “O planeta é a nossa casa”. Nesta nova edição, repleta de boas práticas amigas da natureza, EPAL traz-lhe as aventuras do Lico, um Lince cheio de atitude para mudar o mundo à sua volta! Ideal para quem quer saber mais sobre como proteger a Floresta e cuidar do Ambiente, nela encontramos jogos divertidos e curiosidades que vão surpreender.

O Conto 4 fala-nos da importância das árvores, dos arbustos e das plantas autóctones para a sobrevivência das áreas florestais e de como gestos simples podem ajudar a preservar estes ecossistemas tão valiosos. O Lico e os seus amigos vão desvendar tudo, numa edição salpicada com o colorido do medronheiro e o aroma do poejo, na paisagem verde dos pinheiros e choupos. O livro ficará disponível em todas as plataformas digitais da empresa.

Workshop de águas aromatizadas na KidZania

Às 11h00, o Laboratório da EPAL na KidZania será palco de um workshop de águas aromatizadas. Para além da brincadeira e da aprendizagem sensorial, o workshop sublinha a importância de um consumo sustentável de água, destacando a escolha mais amiga do ambiente: a nossa água da torneira, de excelente qualidade, segura e com a pegada ecológica mais leve de todas.

22 de março, Dia Mundial da Água

Um dia inteiro de atividades no Jardim de Campo de Ourique

As celebrações culminam no Jardim de Campo de Ourique, com um programa pensado para crianças, famílias e animais de companhia.

Ao longo do dia, todos poderão visitar as bancas de alguns dos nossos parceiros dedicados à proteção animal.

Programa de Atividades

10h30: Abertura | Boas-vindas

11h00: Apresentação da peça de teatro infantil “Teatro da Gotinha João” (5-9 anos)

A peça acompanha a Gotinha João pelas etapas do Ciclo Natural da Água, explicando o de forma simples e envolvente para crianças dos 5 aos 9 anos. Através de uma abordagem lúdica, promove a compreensão deste processo essencial e incentiva a consciencialização sobre a importância da água e da sua gestão sustentável.

12h00: Oficina Science 4 You “Atreve-te a ser um Acqua Cientista”

A oficina “Atreve-te a Ser um Aqua Cientista”, em parceria com a Science4you, propõe três experiências práticas que despertam o interesse das crianças pela ciência, pela água e pela sustentabilidade. É uma atividade divertida e educativa, ideal para famílias e jovens curiosos sobre o mundo natural.

15h00: Apresentação do Projeto “A EPAL é Pet Friendly” com a presença de Associações de Proteção Animal*

A apresentação do projeto “A EPAL é Pet Friendly” reforça o compromisso da empresa com o bem-estar animal, contando com a presença de associações parceiras que divulgam o seu trabalho e sensibilizam a comunidade.

15h15: Colocação de abrigos para gatos

15h30: Lançamento do livro “O Planeta é a nossa casa: Lince Lico”, com a presença da ilustradora Ana Carriço e sessão de autógrafos

A EPAL terá o livro disponível para oferta a todos os participantes.

16h30: Workshop de águas aromatizadas

O workshop mostra que a água da torneira pode ser divertida, ao ensinar a criar águas aromatizadas com cheiros, cores e sabores inesperados, reforçando também a importância do consumo sustentável. É uma atividade para famílias e curiosos que queiram explorar a criatividade através da água.

18h00: Encerramento do Jardim

Para além deste programa, ao longo de todo o dia, serão promovidos jogos e atividades lúdicas sobre a Água e o Ambiente.

* A EPAL lança o desafio a todos os participantes de levarem consigo bens alimentares e de limpeza para os animais das Associações de Proteção Animal que estarão presentes, contribuindo, assim, para o sucesso da sua missão.