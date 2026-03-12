Nuance Audio™ lança óculos auditivos inovadores em Portugal

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A EssilorLuxottica lançou em Portugal os óculos Nuance Audio, uma nova solução auditiva invisível de ouvido aberto para perdas auditivas ligeiras a moderadas. Ao combinar engenharia de som avançada com um design inteligente de óculos, os Nuance Audio oferecem uma solução tecnológica de ponta, concebida para transformar vidas.



Três pares de óculos flutuam em tons de preto, vinho e cinza

O produto foi apresentado em Portugal esta quintafeira, num evento em Lisboa, após lançamentos bem sucedidos nos Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, Suécia e Suíça.

Um problema global: perdas auditivas ligeiras a moderadas

Segundo a OMS1, em Portugal cerca de 2,9 milhões de pessoas vivem com perda auditiva, das quais 2,5 milhões apresentam perdas ligeiras a moderadas. Muitas delas ainda não recorrem a qualquer solução, principalmente devido a estigma, aparência, conforto ou preço.

Um estudo recente realizado pela IPSOS para a Nuance Audio2 revelou que, embora apenas 2% dos inquiridos considerem a sua audição “má” ou “razoável”, a saúde auditiva continua a ser a área menos monitorizada em termos de cuidados preventivos. Apenas 27% realizam avaliações auditivas anuais, enquanto 44% nunca fizeram um teste auditivo ao longo da vida.

Esta aparente discrepância evidencia a subestimação das perdas auditivas ligeiras a moderadas, que muitas vezes passam despercebidas até começarem a afetar de forma significativa a qualidade de vida.

“A perda auditiva é um problema real. Pessoas com perdas auditivas ligeiras a moderadas vivem frequentemente numa ‘zona cinzenta’: não ouvem o suficiente para aproveitar plenamente as conversas do dia a dia, mas sentem que ainda conseguem adiar a procura de ajuda, muitas vezes devido ao estigma associado às soluções auditivas ou à relutância em usar dispositivos visíveis. Adaptam-se a esta situação, mas a sua qualidade de vida acaba por ser afetada”, afirma Nara Vaez, audiologista da EssilorLuxottica.

Além disso, persistem barreiras significativas à adoção de soluções tradicionais. O custo elevado é apontado por 44% dos inquiridos como o principal obstáculo, enquanto 22% referem desconforto ao utilizar aparelhos auditivos convencionais.

O resultado é claro: milhões de pessoas em Portugal vivem com dificuldades auditivas não diagnosticadas ou não tratadas, afetando diretamente a comunicação, o desempenho profissional e o bem-estar geral.

Óculos Nuance Audio: a nova solução auditiva invisível

Os óculos Nuance Audio foram concebidos para adultos com perdas auditivas ligeiras a moderadas. Combinam engenharia de som avançada com um design inteligente de óculos num único modelo elegante e tecnológico, oferecendo uma solução que apoia as pessoas no seu dia a dia. Estão classificados como dispositivo médico de Classe IIa na União Europeia.

Esta inovação introduz uma abordagem inédita no setor da audiologia. Muito mais do que simples óculos, funciona como um aliado invisível e inteligente, melhorando a experiência auditiva sem comprometer o estilo ou o conforto, através de microfones direcionais e altifalantes de condução aberta, que visam proporcionar uma audição natural e prática, sem necessidade de dispositivos internos. “Estes óculos são mais do que um acessório: permitem ver melhor, ouvir melhor e manter-se ligado ao mundo”, afirma Andrea Pastro, Diretor de Portfólio e Canais da Nuance Audio.

Para uma personalização ainda maior, podem ser equipados com lentes graduadas, incluindo a gama Transitions® de lentes ultradinâmicas, que escurecem automaticamente em resposta à luz solar e voltam a ficar transparentes em ambientes interiores. A experiência auditiva pode ser ajustada através da aplicação3 móvel, permitindo aos utilizadores controlar o volume, selecionar modos de escuta e regular a redução de ruído de acordo com as suas necessidades.

As principais características dos óculos auditivos Nuance Audio

• Solução invisível: design discreto que integra visão e audição, ajudando a reduzir o estigma associado à perda auditiva.

• Conforto sem dispositivos internos: altifalantes externos que evitam a irritação ou desconforto de usar um aparelho dentro do canal auditivo.

• Solução completa: combina correção visual e amplificação auditiva num único dispositivo elegante.

• Amplificação direcional: microfones direcionais e tecnologia de distribuição sonora que melhoram a clareza da fala em ambientes ruidosos.

A solução foi distinguida como Produto do Ano 2026 na categoria de soluções auditivas, numa eleição baseada na avaliação de consumidores.

Os óculos Nuance Audio estão disponíveis em retalhistas autorizados em Portugal.

Consulte todos os pontos de venda aqui https://www.nuanceaudio.com/pt-pt/store-locator

1- Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS), Relatório Mundial sobre a Audição, 2021.

2- Todos os dados sobre avaliações auditivas e barreiras ao uso de aparelhos auditivos apresentados neste comunicado provêm de um estudo realizado pela Nuance Audio™, em parceria com a IPSOS, com base numa amostra de 1.000 adultos portugueses.

3- A app Nuance Audio é compatível com iOS 16 ou posterior (a partir da versão 0.3.7) e Android 12 ou posterior (SDK 24, versão 0.4.1).

Sobre a EssilorLuxottica

A EssilorLuxottica é líder mundial no design, fabrico e distribuição de produtos avançados para o cuidado da visão, óculos e soluções médicas tecnológicas. A sua missão é ajudar as pessoas em todo o mundo a ver melhor e a realizar mais, respondendo às suas necessidades visuais em constante evolução, às suas aspirações de estilo pessoal e ao desejo de se sentirem mais conectadas com o mundo à sua volta. A EssilorLuxottica reúne as tecnologias de lentes mais inovadoras, como Varilux, Stellest e Transitions; marcas icónicas como Ray-Ban, Oakley e Supreme; licenças das marcas de luxo mais desejadas; e retalhistas de classe mundial como Sunglass Hut, LensCrafters, Vision Express e Apollo. Com o suporte de fortes investimentos em I&D, capacidades distintivas e um portefólio de ativos de alta qualidade, a EssilorLuxottica promove a inovação em todas as categorias: desde instrumentos médicos de ponta e soluções para a saúde visual, até óculos inteligentes que definem novas categorias, expandindo os limites da indústria e reinventando a perceção dos olhos como uma porta para novas possibilidades. Com mais de 200.000 colaboradores em 150 países, 600 instalações operacionais e 18.000 lojas, o grupo registou em 2024 receitas consolidadas de 26,5 mil milhões de euros. A sua fundação OneSight EssilorLuxottica proporcionou acesso a cuidados visuais sustentáveis a cerca de 1.000 milhões de pessoas em comunidades desfavorecidas. A EssilorLuxottica está cotada no Euronext Paris e faz parte dos índices Euro Stoxx 50 e CAC 40. Códigos e símbolos: ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP.