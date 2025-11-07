Sábado – Pense por si

Comunicados Imprensa

LEO D’HONOR 2021

16:21
Capa da Sábado Edição 4 a 10 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 4 a 10 de novembro
As mais lidas

O clássico está de volta!

A casa Ermelinda Freitas lançou no início do mês de novembro a nova colheita do icônico vinho da casa, o Leo d’Honor 2021. Um vinho único, clássico feito com base no Castelão de vinhas velhas com mais de 60 anos, que apenas é feito em anos de qualidade excepcional das uvas. Desde 1999 até à presente data, apenas foram lançadas 8 colheitas:

Vinho tinto Casa Ermelinda Freitas Leo D'Honor na embalagem
Garrafa de vinho tinto Leo d'Honor da Casa Ermelinda Freitas, com caixa preta
Casa Ermelinda Freitas lança vinho tinto Ledo d'Honor, homenagem a Fernão Pó
Vinho tinto Casa Ermelinda Freitas Leo D'Honor na embalagem
Garrafa de vinho tinto Leo d'Honor da Casa Ermelinda Freitas, com caixa preta
Casa Ermelinda Freitas lança vinho tinto Ledo d'Honor, homenagem a Fernão Pó

- Leo d'Honor 1999

- Leo d'Honor 2001

- Leo d'Honor 2003

- Leo d'Honor 2008

- Leo d'Honor 2009

- Leo d'Honor 2013

- Leo d'Honor 2015

- Leo d'Honor 2021   

A história da criação da entidade do Leo d'Honor, teve como inspiração o núcleo do brasão de Fernando Pó, navegador quatrocentista, que consistia num leão a preparar-se para saltar. Saltou agora com este vinho Leo d’Honor porque soa a Leonor e é realmente o leão de honra dos vinhos de Fernando Pó, porventura a mais singular região vitivinícola do país.

O Leo d'Honor apresenta um aroma profundo e concentrado. A casta Castelão no seu melhor com notas de frutos pretos, compota e especiarias. Estágio de 18 meses em barricas de carvalho francês, seguido de 12 meses de estágio em garrafa. Complexo na boca com ligeiras nuances de tabaco e chocolate provenientes do estágio em barricas de carvalho francês. É um vinho bem encorpado, com taninos presentes e um elegante final de boca.

Ideal com pratos de carne estufada, caça, assados no forno, queijos fortes e foie gras.

Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

LEO D’HONOR 2021