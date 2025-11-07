A VISÃO DE UM ARTISTA ETERNO NO TEATRO TIVOLI BBVA

O génio da pintura inspira todas as artes e artistas. Carlos Rodríguez, com o Ballet Flamenco, traz um espetáculo que, sob a forma de dança, apresenta como Pablo Picasso vê, sente e pinta.

E SE A OBRA DE PICASSO DANÇASSE?

‘ETERNO’ é um espetáculo de homenagem a Pablo Picasso, que traz as raízes espanholas do artista para o palco do Teatro Tivoli BBVA, entre os dias 28 a 30 de novembro.

Este espetáculo de Carlos Rodríguez nasceu com o objetivo de mostrar a origem da inspiração do artista nascido em Málaga: O que é que Picasso viu e sentiu? Como é que Picasso assimilou a natureza e transformou-a em arte? Como é que através das suas obras Picasso mostrou que “a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade”?

Em “ETERNO”, a narrativa de Picasso é desenvolvida em torno da linguagem sofisticada da dança espanhola e do flamenco. O elenco de dança conta com 16 bailarinos premiados que, em palco, serão acompanhados por uma banda e voz ao vivo.

Os bailarinos projetam aquilo que Pablo Picasso expressou nas pinturas, através de um espetáculo que quebra as regras da dança convenciona tal como o artista esteve sempre na vanguarda e foi capaz de reinventar no mundo das artes.

Se para Picasso o pincel era a arma e escudo, para os bailarinos da companhia “Ballet Flamenco” é através da admiração pela obra pictórica do artista e dança flamenca, que lutam contra as tendências do imediatismo e efemeridade que procuram pautar a arte nos dias de hoje.

Os bilhetes para “ETERNO” já estão à venda em ticketline e nos locais habituais.

Trailer: https://m.youtube.com/watch?v=sLrrqFWcnjk