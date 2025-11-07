A VISÃO DE UM ARTISTA ETERNO NO TEATRO TIVOLI BBVA

O génio da pintura inspira todas as artes e artistas. Carlos Rodríguez, com o Ballet Flamenco, traz um espetáculo que, sob a forma de dança, apresenta como Pablo Picasso vê, sente e pinta.
E SE A OBRA DE PICASSO DANÇASSE?
‘ETERNO’
é um espetáculo de homenagem a Pablo Picasso, que traz as raízes espanholas do
artista para o palco do Teatro Tivoli BBVA, entre os dias 28 a 30 de novembro.
Este espetáculo
de Carlos Rodríguez nasceu com o objetivo de mostrar a origem da inspiração do
artista nascido em Málaga: O que é que Picasso viu e sentiu? Como é que Picasso
assimilou a natureza e transformou-a em arte? Como é que através das suas obras
Picasso mostrou que “a arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade”?
Em “ETERNO”,
a narrativa de Picasso é desenvolvida em torno da linguagem sofisticada da
dança espanhola e do flamenco. O elenco de dança conta com 16 bailarinos
premiados que, em palco, serão acompanhados por uma banda e voz ao vivo.
Os
bailarinos projetam aquilo que Pablo Picasso expressou nas pinturas, através de
um espetáculo que quebra as regras da dança convenciona tal como o artista
esteve sempre na vanguarda e foi capaz de reinventar no mundo das artes.
Se
para Picasso o pincel era a arma e escudo, para os bailarinos da companhia
“Ballet Flamenco” é através da admiração pela obra pictórica do artista e dança
flamenca, que lutam contra as tendências do imediatismo e efemeridade que procuram
pautar a arte nos dias de hoje.
Os
bilhetes para “ETERNO” já estão à venda em ticketline e nos locais habituais.
Importa que o Governo dê agora um sinal claro, concreto e visível, de que avançará rapidamente com um modelo de assessoria sólido, estável e devidamente dimensionado, para todos os tribunais portugueses, em ambas as jurisdições.
O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.