Viver com demência "não pode roubar a dignidade"

A demência, síndrome que atinge 50 milhões de pessoas em todo o mundo, é o tema do novo livro lançado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). À SÁBADO, as psicólogas Gabriela Álvares Pereira e Isabel Sousa salientam que "as pessoas são pessoas e a demência não lhes pode roubar a dignidade", e que muitos dos afetados por ela conseguem detalhar a sua própria experiência.