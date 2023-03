Apenas 5% dos países cumprem regras da poluição do ar. Portugal de fora

Lahore, no Paquistão, subiu cerca de 10 lugares no último ano e tornou-se a cidade com a pior qualidade do ar no mundo em 2022. A informação é avançada pelo estudo anual da IQAir, uma empresa suíça de purificadores de ar, que desenvolve um relatório anual sobre a quantidade de partículas prejudiciais aos pulmões (PM2,5) existente em 131 países ou regiões.