Vietname descobre variante híbrida que combina estirpe indiana e britânica

Nova variante é uma variante indiana com mutações da variante britânica e é considerada "muito perigosa". Número de casos no Vietname disparou nas últimas semanas, depois do país ter conseguido conter a pandemia durante mais de um ano.

Autoridades do Vietname detetaram uma nova variante do vírus da covid-19 que é uma combinação das variantes indiana e britânica, que se propaga rapidamente pelo ar. A informação foi avançada pelo ministro da Saúde do Vietname, Nguyen Thanh Long, numa altura em que o país asiático regista uma nova vaga de infeções desde abril, depois de conseguir conter a pandemia durante mais de um ano.







Vietname Covid-19 Reuters





"A nova variante é uma variante indiana com mutações originalmente características da variante do Reino Unido", diz, acrescentando que em breve as autoridades vietnamitas irão anunciar o nome e detalhes sobre a nova variante descoberta.



O responsável do Vietname refere também que culturas de laboratório apontam que a nova variante, mais transmissível que outros tipos conhecidos, replica-se a uma velocidade maior, o que pode explicar como tantos novos casos surgiram em diferentes partes do país num curto espaço de tempo.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"O Vietname descobriu uma nova variante da covid-19 que combina características de duas variantes existentes, encontradas inicialmente na Índia e no Reino Unido", indicou em comunicado, acrescentando que a nova variante é "muito perigosa".Até ao momento, o Sudeste Asiático já identificou sete variantes diferentes do vírus SARS-CoV-2: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7, conhecidas como a variante britânica, e B.1.351, A.23.1 and B.1.617.2, a chamada "variante indiana".Citado pelo jornal VnExpress, o ministro vietnamita aponta que esta nova variante é um híbrido entre as duas.O Vietname confirmou, desde o final de abril até este domingo, mais de metade do total de casos em mais de um ano de pandemia: 6,713 casos, registando, até ao momento, 47 vitimas mortais da covid-19.